లైంగిక దాడికి ఒప్పుకోలేదని టెక్కీని చంపేశాడు.. నిప్పంటించి హత్య చేశాడు..
బెంగళూరులో జరిగిన ఒక షాకింగ్ ఘటన కలకలం రేపుతోంది. షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణంగా ఊపిరాడక మరణించాడని గతంలో భావించిన 34 ఏళ్ల టెక్నీషియన్ను ఒక యువకుడు హత్య చేశాడని అధికారులు తెలిపారు.
ఆ మహిళ రామూర్తి నగర్లో తన లివ్-ఇన్ భాగస్వామితో కలిసి నివసించింది. ఆమె సెలవుల కోసం తన స్వస్థలానికి వెళ్లింది. ప్రాథమిక నివేదికల ప్రకారం షార్ట్ సర్క్యూట్ వల్ల మంటలు చెలరేగాయని తెలుస్తోంది.
పొగను గమనించిన పొరుగువారు తలుపు పగలగొట్టి చూడగా ఆమె చనిపోయిందని గుర్తించారు. పోలీసులు పరిస్థితిని అనుమానాస్పదంగా భావించి మరింత లోతుగా దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.
విచారణలో, వారు కర్నాల్ కురై అనే 18 ఏళ్ల పొరుగు వ్యక్తిని అరెస్టు చేశారు. అతను మహిళపై లైంగిక దాడికి ప్రయత్నించాడని, ఆమె ప్రతిఘటించడంతో ఆమెను చంపాడని దర్యాప్తు అధికారులు తెలిపారు. జనవరి 3 రాత్రి 9 గంటల ప్రాంతంలో ఈ సంఘటన జరిగిందని పోలీసులు తెలిపారు.