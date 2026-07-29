విజయంతో విర్రవీగకూడదు, వినయం వుండాలి: సోనమ్ వాంగ్చుక్
కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి పదవికి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేసిన తర్వాత, కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (CJP) నాయకులు, నిరసనకారులు, మద్దతుదారులు అంతా కేంద్రమంత్రి రాజీనా చేసిన నేపధ్యంలో పార్టీలు చేసుకున్న వీడియోలు వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ కార్యక్రమంలో CJP ప్రతినిధులు అశుతోష్ రంకా, సౌరవ్ దాస్ కూడా పాల్గొన్నారు. ఈ వేడుకలపై సోనమ్ వాంగ్చుక్ స్పందిస్తూ, విజయంలో వినయం కూడా ఉండాలి అని తన మద్దతుదారులకు సూచించారు.
విజయంలో వినయం ఉండాలి. ఎవరి మనోభావాలనూ దెబ్బతీసే పనులు చేయకండి. ప్రేమతో, విశాల హృదయంతో ముందుకు సాగాలని నేను వారిని కోరుతున్నాను అని అన్నారు. ఓ ఛానల్తో మాట్లాడుతూ పై వ్యాఖ్యలు చేసారాయన. ఇంకా ఆయన మాట్లాడుతూ... కేంద్ర మంత్రులు జితేంద్ర సింగ్, జెపి నడ్డా సమక్షంలో తన 26 రోజుల నిరాహార దీక్షను విరమించడంపై వచ్చిన విమర్శలు, లడఖ్ సంప్రదాయాలపై అవగాహన లేకపోవడం వల్లే తలెత్తాయని అన్నారు.
తను బాపు(మహాత్మా గాంధీ)కి నివాళులర్పించాలనుకున్నాననీ, 100 ఏళ్ల క్రితం ఆయన చూపిన మార్గం నేటికీ అంతే సందర్భోచితమైనదని పేర్కొన్నారు. ఈ ప్రయోగం నేడు విజయవంతమైందని ఆయన అన్నారు. ఈ వివాదంపై వివరిస్తూ, లడఖ్లో ప్రభుత్వ ప్రతినిధి లేదా సీనియర్ నాయకుడు ఒక నిరసనకారుడి దీక్షను విరమింపజేస్తే, ప్రభుత్వం వారి డిమాండ్లకు తలొగ్గిందని అర్థం అని వాంగ్చుక్ చెప్పారు.
లడఖ్లో నిరసనలు జరిగినప్పుడు, ప్రభుత్వ ప్రతినిధి లేదా ఎవరైనా పెద్ద నాయకుడు మీ దీక్షను విరమింపజేస్తే అది విజయంగా పరిగణించబడుతుంది. వారు మీకు ఆహారం తినిపిస్తే మీకు తలవంచుతున్నట్లు అర్థం. ఒకవేళ అది సాధ్యం కాకపోతే, మేము చిన్న పిల్లల లేదా వృద్ధుల చేతుల మీదుగా దీక్షను విరమిస్తాము అని ఆయన అన్నారు.
ప్రధాన్ రాజీనామా సరిపోతుందా అని అడిగినప్పుడు, అది కేవలం ఆరంభం మాత్రమేనని వాంగ్చుక్ అన్నారు. ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీలను నిలబెట్టుకుంటుందని, శాంతియుత నిరసనకారులపై ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోరని ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. వాంగ్చుక్ వ్యాఖ్యలనుబట్టి ప్రధానిపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసినవారిని, పోలీసులపై దాడులు చేసిన వారిని చట్టం తన పని తను చూసుకోవచ్చని పరోక్షంగా తెలియజేసినట్లయ్యింది. మరిప్పుడు బొద్దింక జనతా పార్టీ ఏం చేస్తుందన్నది చూడాల్సి వుంది.
CJP is facing criticism after reports of a private party surfaced. Critics allege that key leaders, including Abhijeet Dipke, Vijeta Dahiya, Neha Bora, Saurav Das, and Ashutosh Ranka, were absent or missing during crucial moments of the march. Questions are also being raised over… pic.twitter.com/mYatiJ1qMZ— Mid Day (@mid_day) July 27, 2026