సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కులాన్ని ఒక సమస్యగా మారుస్తున్నారు.. కవిత
మున్సిపల్ ఎన్నికల సమయంలో తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కులాన్ని ఒక సమస్యగా మారుస్తున్నారని కవిత ఆరోపించారు. వెలమ సామాజిక వర్గంపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలపై ఆమె తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసేటప్పుడు పక్షపాతం లేకుండా పరిపాలిస్తానని రేవంత్ రెడ్డి హామీ ఇచ్చారని కవిత గుర్తు చేశారు. ఆ హామీని ఆయన మర్చిపోయారా అని ఆమె ప్రశ్నించారు.
రాజ్యాంగంపై ప్రమాణం చేసిన తర్వాత ఏ కులాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకోవడం ఆమోదయోగ్యం కాదని కవిత అన్నారు. ప్రత్యర్థులను రాజకీయంగా ఎదుర్కొనే ధైర్యం ముఖ్యమంత్రికి లేదని ఆమె ఆరోపించారు. అందుకే ఆయన ఒక నిర్దిష్ట సామాజిక వర్గాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుంటున్నారని ఆమె అన్నారు.
ఇటువంటి చర్యలు ప్రజాస్వామ్య విలువలను బలహీనపరుస్తాయని కవిత అన్నారు. అనంతరం తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు స్పీకర్ నిర్ణయంపై దృష్టి సారించారు. జగిత్యాల ఎమ్మెల్యే సంజయ్పై అనర్హత పిటిషన్ను కొట్టివేయడాన్ని ఆమె తప్పుబట్టారు. గాంధీ భవన్లో సంజయ్ను లాంఛనంగా కాంగ్రెస్లో చేర్చుకున్నారని ఆమె అన్నారు. మున్సిపల్ ఎన్నికల కోసం కాంగ్రెస్ 30 మంది అభ్యర్థులకు బి ఫారాలు కూడా ఇచ్చిందని కవిత గుర్తు చేశారు. సంజయ్కు క్లీన్ చిట్ ఇచ్చిన స్పీకర్ను ఆమె విమర్శించారు.
ఈ నిర్ణయం తప్పు, నష్టదాయకమని కవిత అన్నారు. సంజయ్కు నైతిక బాధ్యత ఉంటే, రాజీనామా చేసి ఉప ఎన్నికను ఎదుర్కోవాలని ఆమె అన్నారు. రాజ్యాంగ హక్కులకు పదేపదే నష్టం కలిగించడం భవిష్యత్ తరాలకు హాని చేస్తుందని కవిత హెచ్చరించారు. స్పీకర్ తన నిర్ణయాన్ని పునఃపరిశీలించాలని ఆమె డిమాండ్ చేశారు.
రేవంత్ రెడ్డి ఇటీవల కేసీఆర్పై తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. కేసీఆర్ తన సొంత కులానికి నాయకుడు కావచ్చు కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి నాయకుడు కాదని ఆయన అన్నారు.