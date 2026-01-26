Kavitha: మహేష్ గౌడ్ను పార్టీలో చేరాలని ఆహ్వానించిన కవిత
పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేష్ గౌడ్ ఇటీవల ఒక పత్రికా సమావేశంలో కవిత కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరడానికి ముందుకొచ్చారని, అయితే తాను ఆమె ప్రవేశాన్ని అడ్డుకున్నానని పేర్కొన్నారు. కవిత ఈ ఆరోపణను తీవ్రంగా ఖండించారు. ఆ వాదనను, ఆ పార్టీని రెండింటినీ తిరస్కరిస్తూ తీవ్రంగా స్పందించారు. కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఏమీ మిగల్లేదని, తెలంగాణలో అది ఓడిపోయే శక్తిగా మారిందని కవిత అన్నారు.
వచ్చే ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చే అవకాశం లేదని ఆమె పేర్కొంటూ, 2028లో జాగృతి పార్టీ విజయం సాధిస్తుందని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. మహేష్ గౌడ్ను తన పార్టీలో చేరాలని ఆహ్వానించిన కవిత, ఆయన అనుభవాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని జాతీయ కన్వీనర్గా నియమిస్తానని చెప్పారు. జాగృతి పార్టీ రాజకీయాలను సీరియస్గా తీసుకుంటుందని, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రజలతో నేరుగా మమేకమవ్వాలని ప్రణాళికలు రచిస్తోందని ఆమె చెప్పారు.
తన పార్టీ ప్రజల మద్దతుతో, దైవానుగ్రహంతో ముందుకు సాగుతుందని కవిత అన్నారు. జాగృతి పార్టీ ఒక బలమైన రాజకీయ శక్తిగా ఎదుగుతుందని ఆమె విశ్వాసం వ్యక్తం చేస్తూ, తన రాజకీయ ప్రతిష్టను దెబ్బతీసే ప్రయత్నాలపై హెచ్చరించారు.
కవిత తన సొంత పార్టీ ద్వారా స్వతంత్రంగా రాజకీయాలు కొనసాగించాలని ప్రణాళిక వేస్తున్నారని ఇప్పుడు స్పష్టమైంది. అయితే, ఆమె ఎప్పుడు అధికారికంగా పార్టీని ప్రారంభించి ఎన్నికలలో పోటీ చేయడం ప్రారంభిస్తారనే దానిపై అనిశ్చితి కొనసాగుతోంది.
2028 అసెంబ్లీ ఎన్నికల వరకు కవిత ఎన్నికలకు దూరంగా ఉండవచ్చని రాజకీయ పరిశీలకులు భావిస్తున్నారు. ముందుగా పోటీ చేసి ఓడిపోతే ఆమె ప్రభావం బలహీనపడవచ్చు. ఇది కీలక ఎన్నికల సమయానికి ఆమె స్థానాన్ని ప్రభావితం చేయవచ్చు.
2028 నాటికి, కవిత సంస్థాగత బలాన్ని పెంచుకుని, 2024లో ఆంధ్రప్రదేశ్లో షర్మిల జగన్ను రాజకీయంగా సవాలు చేసినట్లే, తన సోదరుడిని రాజకీయంగా సవాలు చేస్తారని భావిస్తున్నారు. షర్మిల ఓడిపోయినప్పటికీ, జగన్ ఓటమిలో ఆమె కూడా ఒక పాత్ర పోషించారు.
అదే పత్రికా సమావేశంలో, కవిత మరోసారి కేటీఆర్, హరీష్ రావులను లక్ష్యంగా చేసుకున్నారు. వ్యక్తిగతంగా దాడి జరిగినప్పుడు మాత్రమే వారు స్పందిస్తారని, మహిళల గౌరవానికి, ఆత్మగౌరవానికి సంబంధించిన విషయాలపై మౌనంగా ఉంటారని ఆమె ఆరోపించారు.
మహిళా ఐఏఎస్ అధికారులను అవమానించే నివేదికలు వెలువడినప్పుడు ఖండనలు లేకపోవడంపై కవిత ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ మౌనం నాయకత్వంలోని డొల్లతనాన్ని బయటపెట్టిందని, మహిళల గౌరవం పట్ల వారి నిబద్ధతను ప్రశ్నించారని ఆమె అన్నారు.