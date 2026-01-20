జెడ్పీటీసీ ఎన్నికలు.. సింహం గుర్తు కోసం కసరత్తు.. 20-30 స్థానాల్లో కవిత పార్టీ పోటీ?
అధికారిక నోటిఫికేషన్లు ఇంకా విడుదల కానప్పటికీ, తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కవిత రాబోయే జెడ్పీటీసీ ఎన్నికలకు సన్నాహాలు ఇప్పటికే ప్రారంభించారు. ఆమె ముందస్తు చర్యలు క్షేత్ర స్థాయిలో తీవ్ర ప్రయత్నాలను సూచిస్తున్నాయి. కవిత సోమవారం నుండి తన నివాసంలో అభ్యర్థులతో చర్చలు జరుపుతున్నారు.
పార్టీ వర్గాల ప్రకారం, నిజామాబాద్ జెడ్పీటీసీ ఎన్నికల్లో సుమారు 20 నుండి 30 మంది జాగృతి నాయకులు పోటీ చేసే అవకాశం ఉంది. అధికారిక నోటిఫికేషన్కు ముందే అభ్యర్థులను ప్రకటించడానికి ప్రణాళికలు సిద్ధమవుతున్నాయి. ఆమెకు సన్నిహిత వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, కవిత తన పార్టీ గుర్తుగా సింహాన్ని స్వీకరించే అవకాశం ఉంది.
జాగృతి కార్యకర్తలు పార్టీ తరపున సింహం గుర్తును చురుకుగా ప్రచారం చేస్తున్నారు. కవిత తన సొంత నియోజకవర్గం నుండి మొదటిసారి పోటీ చేస్తుండటం కూడా గమనార్హం. ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ ఏ క్షణంలోనైనా విడుదల కావచ్చని భావిస్తున్నందున, ఆమె ముందస్తు సన్నాహాలపై రాజకీయ పరిశీలకులు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేయడం లేదు.
విశ్లేషకులు కవితను జాగృతి నాయకురాలిగా తన రాజకీయ ప్రవేశంలో దూకుడుగా, అదే సమయంలో జాగ్రత్తగా వ్యవహరిస్తున్నారని అభివర్ణిస్తున్నారు. ఇప్పటికే ప్రశాంత్ కిషోర్, రాబిన్ శర్మలతో ఆమె జరిపిన చర్చలు కేవలం సిద్ధాంతాలకే పరిమితం కాకుండా ఆచరణలోకి మారుతున్నాయని వారు పేర్కొంటున్నారు.
రాష్ట్రంలో సవాలుతో కూడిన రాజకీయ వాతావరణం ఉన్నప్పటికీ, కవిత తనను తాను ఒక బలమైన, సుస్థిరమైన రాజకీయ శక్తిగా నిలబెట్టుకోవడానికి దృఢమైన ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఎన్నికలకు ముందు ఊపందుకోవడానికి చేసిన ఒక ప్రణాళికాబద్ధమైన ప్రయత్నంగా ఈ ముందస్తు చర్యలు ప్రతిబింబిస్తున్నాయని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.