Cold Wave: తెలంగాణలో చలిగాలులు.. శని, ఆదివారాల్లో పడిపోనున్న ఉష్ణోగ్రతలు
ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోని అటవీ ప్రాంతం తీవ్రమైన చలిగాలులతో వణికిపోతోంది. గత కొన్ని రోజులుగా, ఈ ప్రాంతంలోని అనేక మండలాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు క్రమంగా తగ్గుతున్నాయి. బుధవారం రాత్రి నుండి గురువారం ఉదయం వరకు, కుమురం భీమ్ ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలోని తిర్యాణి మండలంలో రాష్ట్రంలో అత్యల్ప ఉష్ణోగ్రత 8.2 డిగ్రీలుగా నమోదైంది. ఆ తర్వాత రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలోని రుద్రంగి మండలంలో 9.1డిగ్రీలుగా, ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోని నేరడిగొండ మండలంలో 9.5డిగ్రీలుగా నమోదైంది.
తెలంగాణలోని మొత్తం 29 జిల్లాల్లో తీవ్రమైన చలి పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, వనపర్తి, ఖమ్మం, జోగులాంబ గద్వాల్ మినహా, మిగతా అన్ని జిల్లాల్లో కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 15డిగ్రీలుగా కంటే తక్కువగా నమోదయ్యాయి.
శుక్ర, శని, ఆదివారాల్లో చలిగాలులు మరింత తీవ్రమవుతాయని భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) అంచనా వేసింది. కొన్ని జిల్లాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే 3 నుండి 4 డిగ్రీలు తగ్గే అవకాశం ఉంది. ఆసిఫాబాద్, ఆదిలాబాద్, సంగారెడ్డి, మంచిర్యాల జిల్లాల్లో రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు 10డిగ్రీలుగా కంటే తక్కువగా ఉండవచ్చని ఐఎండీ హెచ్చరించింది.