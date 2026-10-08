పోగొట్టుకున్న, దొంగిలించబడిన 50 మొబైల్ ఫోన్లు స్వాధీనం
మాదాపూర్ పోలీసులు, తమ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని వివిధ సంఘటనలలో పోగొట్టుకున్న లేదా దొంగిలించబడిన సుమారు 50 మొబైల్ ఫోన్లను సెంట్రల్ ఎక్విప్మెంట్ ఐడెంటిటీ రిజిస్టర్ పోర్టల్ ఉపయోగించి స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఐఎంఈఐ నంబర్లు, నిరంతర ఫాలో-అప్, వెరిఫికేషన్ ద్వారా పోలీసులు ఆ ఫోన్లను గుర్తించారు.
సుమారు రూ. 10 లక్షల విలువైన ఈ పరికరాలను వివిధ ప్రాంతాల నుండి గుర్తించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. అవసరమైన ధృవీకరణ, ఇతర లాంఛనాలు పూర్తయిన తర్వాత, కూకట్పల్లి జోన్ డిప్యూటీ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ (DCP) సమక్షంలో మాదాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఆ ఫోన్లను వాటి అసలు యజమానులకు అప్పగించారు. ఫోన్లు తిరిగి పొందిన యజమానులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తూ పోలీసుల కృషిని అభినందించారు.
సీఈఐఆర్ పోర్టల్, సాంకేతికత ఆధారిత పద్ధతులను సమర్థవంతంగా ఉపయోగించి ఆ పరికరాలను గుర్తించినందుకు మాదాపూర్ పోలీసు సిబ్బందిని డీసీపీని ప్రశంసించారు. పోగొట్టుకున్న లేదా దొంగిలించబడిన ఫోన్ల గురించి వెంటనే సమాచారం అందించాలని, అలాగే వాటిని గుర్తించే ప్రక్రియలో సహాయపడేందుకు ఐఎంఈఐ నంబర్లను తెలియజేయాలని పోలీసులు ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేశారు.