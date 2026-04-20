Mutton Kheema : ఆన్లైన్లో మటన్ కీమా ఆర్డర్ చేస్తే.. దుర్వాసన వచ్చింది..
హైదరాబాదులో ఆహారం కల్తీకి సంబంధించి అనేక ఫిర్యాదులు వస్తున్నాయి. తాజాగా సైబరాబాద్ డిప్యూటీ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ ఏ. ముత్యం రెడ్డి, ఆదివారం నాడు ఆన్లైన్లో ఆహారాన్ని ఆర్డర్ చేసినప్పుడు, ఆయనకు పాడైపోయిన, చెడిపోయిన మటన్ కీమా కూర లభించింది.
జూబ్లీ హిల్స్, రోడ్ నెం. 46లో ఉన్న తెలుగు మీడియం రెస్టారెంట్ నుండి ఈ ఆహారాన్ని ఆర్డర్ చేశారు. పార్శిల్ అందుకున్న తర్వాత, దానిని తెరిచిన కొద్ది నిమిషాలకే అందులో నుండి దుర్వాసన రావడంతో, ఆయన జూబ్లీ హిల్స్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయాల్సి వచ్చింది.
ముత్యం రెడ్డి, ఫిర్యాదు ఆధారంగా, పోలీసులు ఒక కేసు నమోదు చేసి, వెంటనే ఆ రెస్టారెంట్కు చేరుకున్నారు. అక్కడ ఆహార నమూనాలను స్వాధీనం చేసుకుని, విశ్లేషణ నిమిత్తం ఆహార భద్రతా అధికారులకు అప్పగించారు. ప్రస్తుతం ఈ కేసు దర్యాప్తులో ఉంది.