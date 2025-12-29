కేసీఆర్కు నేను సలహా ఇవ్వను.. ఇలాంటివి జరగకుండా వుంటే మంచిది.. కోమటిరెడ్డి
సంతాప తీర్మానాలు చదువుతున్న సమయంలో మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ తెలంగాణ అసెంబ్లీ నుంచి బయటకు వెళ్లడాన్ని మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి తీవ్రంగా విమర్శించారు. కేసీఆర్ కొన్ని నిమిషాలు మాత్రమే సభకు హాజరయ్యారని, మరణించిన సీనియర్ సభ్యులను సత్కరించడానికి ఉద్దేశించిన సమయంలో వాకౌట్ చేశారని, ఇది తగదని కోమటిరెడ్డి అన్నారు.
దాదాపు ముప్పై సంవత్సరాలుగా సభలో సేవలందించిన సభ్యులకు నివాళులు అర్పిస్తున్నప్పుడు దశాబ్దాలుగా అసెంబ్లీలో గడిపిన కేసీఆర్ ఎలా సభను వీడి వెళ్లిపోతారని కోమటిరెడ్డి ప్రశ్నించారు. అలాంటి క్షణాల్లో మౌనం పాటించడం కూడా ప్రాథమిక బాధ్యత అని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు.
తెలంగాణ కార్యకర్తల పట్ల కేసీఆర్కు నిజమైన ప్రేమ లేదని ఆరోపించారు. ఇలాంటి తప్పులు మరోసారి చేయకుండా వుంటే మంచిదని కోమటిరెడ్డి అన్నారు. తన సీనియారిటీ దృష్ట్యా కేసీఆర్కు తాను సలహా ఇవ్వనని కోమటిరెడ్డి అన్నారు. అయితే ఇలాంటి తప్పులు పునరావృతం కావని ఆశిస్తున్నానని, ఎందుకంటే అవి ప్రజలకు, అసెంబ్లీకి తప్పుడు సంకేతాలను పంపుతాయని ఆయన పేర్కొన్నారు.