భార్య కాపురానికి రాలేదు.. కోపంతో ఇద్దరు పిల్లల్ని హత్య చేసిన తండ్రి.. ఎక్కడ?
మహబూబాబాద్ నారాయణపేటలో ఒక దిగ్భ్రాంతికరమైన ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఒక వ్యక్తి తన ఇద్దరు పిల్లలను హత్య చేసి, ఆ తర్వాత ఆత్మహత్యకు ప్రయత్నించాడు. వివరాల్లోకి వెళితే.. శివరాములు అనే వ్యక్తి తన భార్య కాపురానికి తిరిగి రావడానికి నిరాకరించడంతో ఆగ్రహానికి గురై తన పిల్లలను హత్య చేశాడు. ఆ వ్యక్తి ఇద్దరు పిల్లలను ఉరివేసి చంపి, ఆ తర్వాత వారి మృతదేహాలను యాపల్ చెరువులో పడేశాడు.
హత్యల అనంతరం, అతను విద్యుత్ తీగలను పట్టుకుని ఆత్మహత్యకు ప్రయత్నించినప్పటికీ, ఆ ప్రయత్నం విఫలమైంది. ఆ తర్వాత అతను పురుగుల మందు తాగాడు. దాంతో స్పృహ కోల్పోయాడు. స్థానికులు ఈ విషయాన్ని గమనించి, శివరాములును చికిత్స నిమిత్తం మహబూబ్నగర్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు.
ఈ ఘటనకు సంబంధించి దర్యాప్తు జరుగుతోందని పోలీసులు తెలిపారు. వైవాహిక కలహాల కారణంగా నిందితుడు తన పిల్లలను హత్య చేసినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి. ప్రస్తుతం మహబూబ్నగర్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో నిందితుడు చికిత్స పొందుతున్నాడు.