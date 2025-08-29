హైదరాబాదులో బీచ్: రూ.225 కోట్ల వ్యయంతో 35ఎకరాల్లో డిసెంబర్లో ప్రారంభం
హైదరాబాద్ రూ.225 కోట్ల వ్యయంతో సొంత కృత్రిమ బీచ్ను నిర్మించడానికి సిద్ధంగా ఉంది. కొత్వాల్గూడలో 35 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో విస్తరించి ఉన్న ఈ నిర్మాణం డిసెంబర్ 2025లో ప్రారంభం కానుంది. ఈ ప్రాజెక్ట్ నగరానికి ఒక ప్రత్యేకమైన వినోద అనుభవాన్ని అందిస్తుంది.
ఈ బీచ్లో తేలియాడే విల్లాలు, లగ్జరీ హోటళ్లు, వేవ్ పూల్స్ ఉంటాయి. నీటి కార్యకలాపాల కోసం విదేశాలకు తరచుగా ప్రయాణించే వారిని ఆకర్షించడానికి క్రీడా సౌకర్యాలు కూడా చేర్చబడతాయి. నగరంలోనే అంతర్జాతీయ అనుభవాన్ని అందిస్తాయి.
ప్రభుత్వ-ప్రైవేట్ భాగస్వామ్యంలో అభివృద్ధి చేయబడిన ఈ ప్రాజెక్ట్, హైదరాబాద్ బాగా అభివృద్ధి చెందిన నగరంగా ఉన్నప్పటికీ, దాని లోతట్టు ప్రాంతం కారణంగా సహజ బీచ్ లేకపోవడంతో ఆ లోటును పూరించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. నివాసితులు ప్రస్తుతం సూర్యలంక, గోవా లేదా కేరళకు బీచ్ విహారయాత్రల కోసం ప్రయాణిస్తున్నారు.
హైదరాబాద్ లోపల బీచ్ అనుభవాన్ని పునఃసృష్టించడం ద్వారా, తెలంగాణ ప్రభుత్వం పర్యాటక ఆదాయాన్ని పెంచాలని ఆశిస్తోంది. అదే సమయంలో పౌరులకు విశ్రాంతి, వినోదం కోసం కొత్త ప్రదేశాన్ని అందించాలని భావిస్తోంది. ఈ బీచ్ కుటుంబాలు, పర్యాటకులకు ఇష్టమైన వారాంతపు గమ్యస్థానంగా మారుతుందని భావిస్తున్నారు.