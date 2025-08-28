నాగ చైతన్య, కార్తీక్ దండు చిత్రంలో లాపతా లేడీస్ ఫేమ్ స్పర్ష్ శ్రీవాస్తవ
Naga Chaitanya, Sparsh Srivastava
తండేల్ తర్వాత నాగ చైతన్య నటిస్తున్న తన 24వ చిత్రానికి విరూపాక్ష ఫేమ్ కార్తీక్ దండుతో కలిసి పనిచేస్తున్నారు. మిథికల్ థ్రిల్లర్ థ్రిల్లర్ గా రాబోతోంది. శ్రీ వెంకటేశ్వర సినీ చిత్ర LLP (SVCC), సుకుమార్ రైటింగ్స్ బ్యానర్లపై బివిఎస్ఎన్ ప్రసాద్, సుకుమార్ బి ఈ చిత్రాన్ని భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తున్నారు. బాపినీడు సమర్పిస్తున్నారు.
కాగా, ఈ సినిమాలో లాపతా లేడీస్ ఫేమ్ స్పార్ష్ శ్రీవాస్తవను కీలక పాత్రలోకి తీసుకున్నారు. కిరణ్ రావు దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఆ సినిమా ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న శ్రీవాస్తవ, ఇప్పుడు తొలిసారి తెలుగు సినిమాతో ఎంట్రీ ఇస్తున్నాడు. ఈ పాత్ర ఆయన కెరీర్లో పాత్-బ్రేకింగ్ అవుతుందని శ్రీవాస్తవకి టీమ్ బెస్ట్ విషెస్ తెలిపింది.
“NC24 – The Excavation Begins” ఫస్ట్ గ్లింప్స్ విడుదలైన వెంటనే బిగ్ బజ్ క్రియేట్ చేసింది. సినిమా స్కేలు, ఇంటెన్స్ మూడ్ని ప్రజెంట్ ఫ్యాన్స్, సినిమా లవర్స్ అందరినీ ఆకట్టుకుంది.
#NC24 మిస్టరీ, ఎమోషన్, గ్రాండ్ విజువల్స్తో జానర్-డిఫైనింగ్ మైథికల్ థ్రిల్లర్గా ఉండబోతుంది. కార్తిక్ డండు యూనిక్ స్టోరీటెల్లింగ్, SVCC – సుకుమార్ రైటింగ్స్ స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్, నాగచైతన్య కొత్త డైమెన్షన్లో యాక్టింగ్, ఇప్పుడు స్పర్ష్ శ్రీవాస్తవ లాంటి యాక్టర్స్ జాయిన్ అవ్వడంతో, సినిమాపై అన్ని ఇండస్ట్రీస్లోనూ భారీ అంచనాలు పెరుగుతున్నాయి. మైథ్-బేస్డ్ థ్రిల్లర్స్ కి కొత్త బౌండరీలు చూపించేలా ఒక వరల్డ్-క్లాస్ సినిమా ఇవ్వాలని టీమ్ కాంప్రమైజ్ కాకుండా పనిచేస్తోంది.
హైదరాబాద్లో ప్రత్యేకంగా వేసిన భారీ సెట్లో నెక్స్ట్ షెడ్యూల్ వచ్చే నెల మొదలుకానుంది. సినిమా జర్నీ గురించి మరిన్ని ఎగ్జైటింగ్ అప్డేట్స్ త్వరలో రానున్నాయి.