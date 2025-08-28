శుక్రవారం, 29 ఆగస్టు 2025
దేవీ
గురువారం, 28 ఆగస్టు 2025 (17:40 IST)

నాగ చైతన్య, కార్తీక్ దండు చిత్రంలో లాపతా లేడీస్ ఫేమ్ స్పర్ష్ శ్రీవాస్తవ

Naga Chaitanya, Sparsh Srivastava
తండేల్ తర్వాత నాగ చైతన్య నటిస్తున్న తన 24వ చిత్రానికి విరూపాక్ష ఫేమ్ కార్తీక్ దండుతో కలిసి పనిచేస్తున్నారు. మిథికల్ థ్రిల్లర్ థ్రిల్లర్ గా రాబోతోంది. శ్రీ వెంకటేశ్వర సినీ చిత్ర LLP (SVCC), సుకుమార్ రైటింగ్స్ బ్యానర్లపై బివిఎస్ఎన్ ప్రసాద్, సుకుమార్ బి ఈ చిత్రాన్ని భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తున్నారు. బాపినీడు సమర్పిస్తున్నారు.
 
కాగా, ఈ సినిమాలో లాపతా లేడీస్ ఫేమ్ స్పార్ష్ శ్రీవాస్తవను కీలక పాత్రలోకి తీసుకున్నారు. కిరణ్ రావు దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఆ సినిమా ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న శ్రీవాస్తవ, ఇప్పుడు తొలిసారి తెలుగు సినిమాతో ఎంట్రీ ఇస్తున్నాడు. ఈ పాత్ర ఆయన కెరీర్‌లో పాత్-బ్రేకింగ్ అవుతుందని శ్రీవాస్తవకి టీమ్ బెస్ట్ విషెస్ తెలిపింది.
 
“NC24 – The Excavation Begins” ఫస్ట్ గ్లింప్స్ విడుదలైన వెంటనే బిగ్ బజ్ క్రియేట్ చేసింది. సినిమా స్కేలు, ఇంటెన్స్ మూడ్‌ని ప్రజెంట్ ఫ్యాన్స్, సినిమా లవర్స్ అందరినీ ఆకట్టుకుంది.
 
#NC24 మిస్టరీ, ఎమోషన్, గ్రాండ్ విజువల్స్‌తో జానర్-డిఫైనింగ్ మైథికల్ థ్రిల్లర్‌గా ఉండబోతుంది. కార్తిక్ డండు యూనిక్ స్టోరీటెల్లింగ్, SVCC – సుకుమార్ రైటింగ్స్ స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్, నాగచైతన్య కొత్త డైమెన్షన్‌లో యాక్టింగ్, ఇప్పుడు స్పర్ష్ శ్రీవాస్తవ లాంటి యాక్టర్స్ జాయిన్ అవ్వడంతో, సినిమాపై అన్ని ఇండస్ట్రీస్‌లోనూ భారీ అంచనాలు పెరుగుతున్నాయి. మైథ్-బేస్డ్ థ్రిల్లర్స్ కి కొత్త బౌండరీలు చూపించేలా ఒక వరల్డ్-క్లాస్ సినిమా ఇవ్వాలని టీమ్ కాంప్రమైజ్ కాకుండా పనిచేస్తోంది.
 
హైదరాబాద్‌లో ప్రత్యేకంగా వేసిన భారీ సెట్‌లో నెక్స్ట్ షెడ్యూల్ వచ్చే నెల మొదలుకానుంది. సినిమా జర్నీ గురించి మరిన్ని ఎగ్జైటింగ్ అప్‌డేట్స్ త్వరలో రానున్నాయి.

సుగాలి ప్రీతి కేసులో పళ్ళున్న చెట్టుకే రాళ్ల దెబ్బలు అన్నట్టుగా వుంది : పవన్ కళ్యాణ్ వీడియో

సుగాలి ప్రీతి కేసులో పళ్ళున్న చెట్టుకే రాళ్ల దెబ్బలు అన్నట్టుగా వుంది : పవన్ కళ్యాణ్ వీడియోసుగాలి ప్రీతి కేసుల పళ్లున్న చెట్టుకే రాళ్ళ దెబ్బలు అన్నట్టుగా తయారైందని ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి, జనసేన పార్టీ చీఫ్, సినీ హీరో పవన్ కళ్యాణ్ అన్నారు. గత ప్రభుత్వ హయాంలో ఈ కేసు గురించి మాట్లాడేందుకు ఏ ఒక్కరూ సాహసం చేయలేదన్నారు. చివరకు సుగాలి ప్రీతి తల్లిదండ్రులు కూడా ఆ ధైర్యం చేయలేదన్నారు. కానీ, ఇపుడు తనపైనే సుగాలి ప్రీతి తల్లి విమర్శలు చేయడం హాస్యాస్పదంగా ఉందన్నారు. ఈ కేసులో తన పరిస్థితి పళ్లున్న చెట్టుకే రాళ్ల దెబ్బలు అన్నట్టుగా తయారైందన్నారు. చేయూతనిచ్చిన వారినే తిడితే ఎలా? అని పవన్ ప్రశ్నించారు.

Family Card: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని ప్రతి ఇంటికి కుటుంబ కార్డు జారీ చేస్తాం: చంద్రబాబు నాయుడు

Family Card: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని ప్రతి ఇంటికి కుటుంబ కార్డు జారీ చేస్తాం: చంద్రబాబు నాయుడుఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని ప్రతి ఇంటికి కుటుంబ కార్డు జారీ చేస్తామని, ఇది కుటుంబాలు పొందుతున్న అన్ని ప్రభుత్వ పథకాల వివరాలను నమోదు చేస్తుందని ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు. ఈ కార్డు ఆధార్‌తో అనుసంధానించబడిన సామాజిక గుర్తింపు పత్రం లాంటిదని చంద్రబాబు తెలిపారు. గురువారం సచివాలయంలో కుటుంబ ప్రయోజన పర్యవేక్షణ వ్యవస్థను సమీక్షించిన ముఖ్యమంత్రి, సంక్షేమ పథకాలను అమలు చేయడంలో ప్రజల సంతృప్తి ముఖ్యమని అన్నారు. సంక్షేమ పథకాల అమలులో పారదర్శకతను కొనసాగించడానికి అధికారులు ప్రతి కుటుంబానికి కుటుంబ స్కోరును కేటాయించాలన్నారు.

మిక్సీ వైరును గొంతుకు బిగించి భార్యను చంపేసిన తాపీమేస్త్రీ

మిక్సీ వైరును గొంతుకు బిగించి భార్యను చంపేసిన తాపీమేస్త్రీమద్యం సేవించేందుకు డబ్బులు ఇవ్వక పోవడంతో భార్యను కట్టుకున్న భార్త హత్య చేశాడు. మిక్సీ వైరును భార్య మెడకు బిగించి ఊపిరాడకుండా చేసి చంపేశాడు. ఈ కిరాతక భర్త తాపీమేస్త్రీగా పని చేస్తున్నాడు. ఈ దారుణ ఘటన ఏపీలోని పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా సాలూరులో వెలుగు చూసింది.

NARI: మహిళల భద్రత.. నారి 2025 నివేదికలో విశాఖపట్నానికి అరుదైన ఘనత

NARI: మహిళల భద్రత.. నారి 2025 నివేదికలో విశాఖపట్నానికి అరుదైన ఘనతమహిళల భద్రతపై జాతీయ మహిళా కమిషన్ విడుదల చేసిన వార్షిక నివేదిక, సూచిక (నారి) 2025లో విశాఖపట్నం అరుదైన ఘనతను సొంతం చేసుకుంది. దేశవ్యాప్తంగా 31 ప్రధాన నగరాల్లో 12,770 మంది మహిళల అభిప్రాయాల ఆధారంగా ఈ నివేదికను రూపొందించారు. మహిళలకు అత్యంత సురక్షితమైన నగరాల్లో ఒకటిగా విశాఖ జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు పొందింది. ఈ సర్వేలో దేశవ్యాప్త భద్రతా స్కోరు 65 శాతంగా నమోదు కాగా, విశాఖపట్నం పనితీరు జాతీయ సగటు కంటే ఎంతో మెరుగ్గా ఉన్న నగరాల జాబితాలో చోటు దక్కించుకుంది.

రోడ్డు ప్రమాదం కేసు : బుల్లితెర నటుడు లోబోకు జైలుశిక్ష

రోడ్డు ప్రమాదం కేసు : బుల్లితెర నటుడు లోబోకు జైలుశిక్షగత 2018లో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదం కేసులో బుల్లితెర నటుడు ఖయూమ్ అలియాస్ లోబోకు కోర్టు ఒక యేడాది పాటు జైలుశిక్ష విధించింది. ఈ రోడ్డు ప్రమాదంలో ఇద్దరు వ్యక్తులు ప్రాణాలు కోల్పోగా, మరికొందరు గాయాలపాలయ్యారు. ఈ కేసులో ఆయనకు తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని జనగామ కోర్టు ఒక యేడాది జైలుశిక్ష విధిస్తూ తాజాగా తీర్పునిచ్చింది. ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, గత 2018 మే 21వ తేదీన టీవీ చానల్ తరపున వీడియో చిత్రీకరణ కోసం లోబో బృందం వేయిస్తంభాల గుడి, భద్రకాళి చెరువు, రామప్ప, లక్నవరం తదితర ప్రాంతాల్లో పర్యటించింది.

మతిమరుపు సమస్యను వదిలించుకోవాలంటే ఏం చేయాలి?

మతిమరుపు సమస్యను వదిలించుకోవాలంటే ఏం చేయాలి?మతిమరుపు తగ్గించుకోవడానికి లేదా మెదడు చురుగ్గా పని చేయడానికి ఇక్కడ కొన్ని మార్గాలు ఉన్నాయి. వాటిలో ముఖ్యమైనది ఏమిటంటే జీవనశైలిలో మార్పులు చేసుకోవడం, రోజూ క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడం వల్ల మెదడుకు రక్త ప్రసరణ మెరుగవుతుంది, ఇది జ్ఞాపకశక్తిని పెంచడానికి సహాయపడుతుంది. నడక, జాగింగ్, సైక్లింగ్ వంటివి చాలా మంచివి. ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్(చేపలు, అవిసె గింజలు), యాంటీఆక్సిడెంట్లు (పండ్లు, కూరగాయలు) ఎక్కువగా ఉన్న ఆహారం తీసుకోవడం వల్ల మెదడు ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. రోజుకు కనీసం 7-8 గంటలు నిద్రపోవడం చాలా ముఖ్యం. నిద్ర సరిగా లేకపోతే జ్ఞాపకశక్తి బలహీనపడుతుంది.

డయాబెటిస్ వున్నవారిలో చాలామందికి కిడ్నీలు పాడైపోవడానికి కారణాలు ఏమిటి?

డయాబెటిస్ వున్నవారిలో చాలామందికి కిడ్నీలు పాడైపోవడానికి కారణాలు ఏమిటి?షుగర్ వ్యాధి (డయాబెటిస్) ఉన్నప్పుడు కిడ్నీలు పాడైపోవడానికి కొన్ని కారణాలున్నాయి. ముఖ్యంగా డయాబెటిస్ వల్ల రక్తంలో చక్కెర (గ్లూకోజ్) స్థాయిలు ఎక్కువ అవుతాయి. ఈ గ్లూకోజ్ రక్తనాళాల గోడలకు అతుక్కుని, వాటిని గట్టిపరుస్తుంది. దీంతో రక్తనాళాలు పాడైపోతాయి. కిడ్నీలలోని చిన్న రక్తనాళాలు కూడా ఈ విధంగా దెబ్బతింటాయి, తద్వారా వాటి సామర్థ్యం తగ్గిపోతుంది. అధిక రక్తపోటు కారణంగా కిడ్నీలలోని గ్లోమెరులై (రక్తనాళాల గుంపు) మొదట్లో సాధారణం కంటే ఎక్కువ పని చేస్తాయి. దీనిని హైపర్ ఫిల్ట్రేషన్ అంటారు. ఈ అధిక పనితీరు కారణంగా, కిడ్నీలు క్రమంగా అలసిపోయి, వాటి పనితీరును కోల్పోతాయి.

శొంఠి పాలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు, మోతాదుకి మించి తాగితే?

శొంఠి పాలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు, మోతాదుకి మించి తాగితే?శొంఠి ఆరోగ్యానికి చేసే మేలు ఎంతో వుంది. కావల్సినంత మోతాదులో శొంఠిని పాలులో లేదా గోరువెచ్చని మంచినీటిలో వేసుకుని తాగితే పలు అనారోగ్య సమస్యలు దూరమవుతాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. శొంఠి పాలు జీర్ణక్రియకు చాలా మేలు చేస్తాయి. అజీర్ణం, గ్యాస్, కడుపు ఉబ్బరం వంటి సమస్యలను కూడా తగ్గిస్తుంది. శొంఠిలో శోథ నిరోధక గుణాలు పుష్కలం. శొంఠి పాలను తాగడం వల్ల కీళ్ల నొప్పులు, కండరాల నొప్పులు, మైగ్రేన్ తలనొప్పి వంటివి తగ్గుతాయి. శొంఠి పాలకు రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ వంటి దీర్ఘకాలిక వ్యాధులకు కూడా ఉపశమనం కలిగించే శక్తి వుంది.

ఉదయం పూట గుండె పోటు వచ్చే ప్రమాదం అధికం, కారణాలు ఏమిటి?

ఉదయం పూట గుండె పోటు వచ్చే ప్రమాదం అధికం, కారణాలు ఏమిటి?గుండె పోటు. ఇది పనిదినాల్లో ఉదయం 6 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల మధ్య వచ్చే ప్రమాదం అధికంగా ఉంటుందని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ మధ్యలో ప్రమాదం 40 శాతం ఎక్కువగా ఉంటుందని జర్నల్ ఆఫ్ ది అమెరికన్ మెడికల్ అసోసియేషన్‌లో ప్రచురించబడిన ఒక అధ్యయనం పేర్కొంది. ఈ పరిస్థితిని ఉదయం సమయపు గుండెపోటు అని కూడా అంటారు. అయితే, ఆదివారాలు, సెలవుల్లో గుండెపోటు వచ్చే అవకాశం తక్కువగా ఉంటుందని ఆ అధ్యయనం చెబుతోంది. ఉదయం వేళ గుండెపోటు వచ్చే అవకాశం పెరగడానికి పలు కారణాలు ఉన్నాయి.

రుతుక్రమం రాకుండా వుండేదుకు హార్మోన్ పిల్ వేసుకున్న 18 ఏళ్ల యువతి మృతి, ఎందుకో తెలుసా?

రుతుక్రమం రాకుండా వుండేదుకు హార్మోన్ పిల్ వేసుకున్న 18 ఏళ్ల యువతి మృతి, ఎందుకో తెలుసా?ఓ మతపరమైన వేడుకలో పాల్గొనేందుకు 18 ఏళ్ల యువతి రుతుక్రమం రాకుండా వుండేదుకు హార్మోన్ మాత్రలు వేసుకున్నది. ఆ తర్వాత ఆమె మృత్యువాత పడింది. ఢిల్లీలో జరిగిన ఈ విషాదకర ఘటన వివరాలు ఇలా వున్నాయి. మృతి చెందిన బాలిక డీప్ వెయిన్ థ్రాంబోసిస్ (DVT) అనే అనారోగ్య సమస్యతో బాధపడుతోంది. లోతైన సిరలో రక్తం గడ్డకట్టిన సమస్యతో ఆమె బాధపడుతోంది. రుతుక్రమం జాప్యం అయ్యేందుకు ఆమె మాత్ర వేసుకోవడంతో పరిస్థితి మరింత దిగజారింది. తీవ్రమైన కాలు నొప్పి, వాపుతో బాధపడుతూ ఆసుపత్రికి వెళ్లింది. ఐతే అప్పటికే ఆమె ఆరోగ్య పరిస్థితి క్షీణిచడంతో కన్నుమూసింది.
