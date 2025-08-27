వినాయక చవితి ఉత్సవాలకు అంతరాయం కలిగిస్తున్న వరుణుడు
సోమవారం సాయంత్రం నుండి నగరంలో ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాలు బుధ, గురువారాల్లో వినాయక చవితి వేడుకల కోసం ఘనంగా జరిగే ఏర్పాట్లకు ఆటంకం కలిగిస్తుండటంతో గణేష్ పండల్ నిర్వాహకులు ఇబ్బందుల్లో పడ్డారు. వివిధ రంగుల దుస్తులు, పూలతో అలంకరణతో సహా చివరి నిమిషంలో ఏర్పాట్లకు నిర్వాహకులు సిద్ధమవుతుండగా, వర్షం వారికి ఆటంకం కలిగించింది.
ధూల్పేటలోని మురికి సందుల నుండి ఐదు అడుగుల ఎత్తు, అంతకంటే ఎక్కువ ఎత్తు గల విగ్రహాలను తీసుకువచ్చిన వారు అనేక సమస్యలను ఎదుర్కొన్నారు. వేరే మార్గం లేకపోవడంతో, భక్తులు విగ్రహాలను ప్లాస్టిక్, టార్పాలిన్ కవర్లతో చుట్టి ఆటో ట్రాలీలలో వారి వారి పండల్లకు తీసుకువచ్చారు.
11 రోజుల పండుగ సందర్భంగా వర్షపు నీటి నుండి రక్షించడానికి జంట నగరాల్లోని వివిధ ప్రదేశాలలో ఏర్పాటు చేసిన పండల్లను కూడా టార్పాలిన్ షీట్లతో చుట్టారు. హైదరాబాద్లో రాత్రి నుంచి వర్షం దంచికొడుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్ వాతావరణ శాఖ రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాలకు తీవ్ర హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. ఈరోజు రాష్ట్రంలోని 16 జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని, ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించింది.