Ganesha Festival: చామంతి పువ్వులకు భారీ డిమాండ్.. కిలో రూ.500
గత రెండు వారాలుగా ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో కురిసిన భారీ వర్షాలు, వరదల వల్ల పూల పంట దెబ్బతినడంతో గత సంవత్సరంతో పోలిస్తే ఈ సీజన్లో బంతి పువ్వుల ధరలు రెట్టింపు అయ్యాయి. గణేశ పండుగ సందర్భంగా పూలకు అధిక డిమాండ్ ఉంది. సాధారణంగా, కొమ్రం భీమ్ ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలోని కాగజ్నగర్ డివిజన్లో ఈ పువ్వులను విస్తృతంగా సాగు చేస్తారు. అయితే, ఇటీవలి భారీ వర్షాలు, వరదలు పంటలను తీవ్రంగా ప్రభావితం చేశాయి. ప్రస్తుతం, మేరిగోల్డ్ పువ్వులు కిలోకు రూ.200కి అమ్ముడవుతున్నాయి. వాటి సాధారణ ధర రూ.10-150 మధ్య ఉంటుంది.
సాధారణంగా రూ.250కి అమ్మబడే చామంతి, ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో కిలోకు రూ.500 ధర కంటే రెట్టింపు ధరకు అమ్ముడవుతోంది. చాలా మంది చామంతి పువ్వుల కొరత ఉందని చెప్తున్నారు. చిన్న సైజు మేరిగోల్డ్ మాలలు కూడా రూ.50కి అమ్ముడవుతున్నాయి.
అధిక ధర కారణంగా వినియోగదారులు 100 లేదా 200 గ్రాముల చామంతి పువ్వులను మాత్రమే కొనుగోలు చేయవలసి వస్తుంది. తెల్లటి చామంతి పువ్వులు కిలోకు రూ.500కి లభిస్తుండగా, పసుపు రంగు పువ్వులు కిలోకు రూ.600 ధరకు లభిస్తాయి. తరచుగా, మధ్యవర్తులు రైతుల నుండి పెద్దమొత్తంలో పూలను కొనుగోలు చేసి, మార్కెట్లో అధిక ధరలకు విక్రయిస్తారు.