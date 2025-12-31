మహిళ ప్రాణాలు తీసిన కోతుల గుంపు
తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని కరీంనగర్ జిల్లాలో కొన్ని కోతుల గుంపు ఓ మహిళ ప్రాణాలు తీశాయి. ఈ కోతుల మంద ఇంట్లోకి చొరబడతాయన్న భయంతో వాటిని వెళ్లగొట్టేందుకు ప్రయత్నించి ఓ మహిళ కాలుజారి కింద పడటంతో ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ విషాదకర ఘటన కరీంనగర్ జిల్లా శంకరపట్నం మండలం లింగాపూర్లో చోటుచేసుకుంది.
స్థానికులు వెల్లడించిన వివరాల మేరకు.. గ్రామానికి చెందిన కేసిరెడ్డి విమల (59) అనే మహిళ ఇంటిముందు బుధవారం ఉదయం కోతులు బీభత్సం సృష్టించాయి. ఇంట్లోకి చొరబడతాయేమోననే భయంతో కోతులను వెళ్లగొట్టేందుకు మహిళ ప్రయత్నించింది.
ఈ క్రమంలో ఆమె ఒక్కసారిగా అదుపుతప్పి ఇంటిముందున్న గచ్చు నేలపై పడ్డారు. తలకు తీవ్ర గాయాలవడంతో చికిత్స నిమిత్తం హుజురాబాద్ ఏరియా ఆసుపత్రికి తరలిస్తుండగా మార్గమధ్యంలో మృతి చెందింది. ఈ ఘటనపై పోలీసులకు స్థానికులు సమాచారం అందించారు.