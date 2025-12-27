AP: 74కిలోల గంజాయితో పట్టుబడిన మహిళా టెక్కీ
అనకాపల్లి, నాతవరం పోలీసులు గంజాయి స్మగ్లింగ్ ముఠాను అరెస్టు చేశారు. అధికారులు 74కిలోల గంజాయితో పాటు ఒక కారు, రెండు ద్విచక్ర వాహనాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. స్వాధీనం చేసుకున్న ఈ నిషేధిత సరుకు విలువ సుమారు రూ.33లక్షలు ఉంటుందని పోలీసులు తెలిపారు.
అరెస్టు అయిన వారిలో విజయనగరం జిల్లా, సంతకవిటి మండలం, మడుగులపేట గ్రామానికి చెందిన గాడి రేణుక కూడా ఉంది. ఆమె బీటెక్ పూర్తి చేసి ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో పనిచేసిన తర్వాత, తన ఉద్యోగాన్ని వదిలి ఈ ముఠాలో చేరింది. ఈ ముఠాలో తమిళనాడుకు చెందిన ఒక వ్యక్తితో పాటు లలిత కుమారి, మణికుమారి అనే మరో ఇద్దరు మహిళలు కూడా ఉన్నారు.
గంజాయి మూలాన్ని, దానిని ఎవరికి సరఫరా చేస్తున్నారో పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. నూతన సంవత్సర వేడుకలు సమీపిస్తున్న తరుణంలో, ఈ గంజాయి పట్టుబడటం ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా దృష్టిని ఆకర్షించింది. తెలంగాణలో గతంలో ఒక మహిళా టెకీ డ్రగ్స్ సరఫరా చేస్తూ అరెస్టు అయిన నేపథ్యంలో, ఈ కేసు తెలుగు రాష్ట్రాలలో కూడా ఆందోళన రేకెత్తించింది.