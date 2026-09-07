  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలంగాణ వార్తలు
  4. Nandana Detained! YouTuber Lands in Big Trouble
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Monday, 7 September 2026 (17:33 IST)

యూట్యూబర్ రామ నందన అరెస్ట్.. యూకేలో ఉపాధి అవకాశాల కోసం..?

Nandana
Written By: సెల్వి
Updated: Mon, 7 Sep 2026 (17:33 IST)
google-news
Nandana
నందుస్ వరల్డ్ అనే పేరుతో ప్రసిద్ధి చెందిన తెలుగు యూట్యూబర్ రామ నందనను, ఒక మోసం కేసు విచారణలో భాగంగా శంషాబాద్ విమానాశ్రయంలో ఆర్జీఐఏ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఎన్టీఆర్ జిల్లాలోని ఇబ్రహీంపట్నం పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్న ఈ కేసులో, ఆమెపై లుకౌట్ సర్క్యులర్ జారీ అయిన నేపథ్యంలో పోలీసులు ఈ చర్య తీసుకున్నారు. ఆమెను అదుపులోకి తీసుకున్న తర్వాత, ఆర్జీఐఏ పోలీసులు ఆమెను ఇబ్రహీంపట్నం అధికారులకు అప్పగించే అవకాశం ఉంది.
 
యూకేలో ఉపాధి అవకాశాల కోసం ప్రయత్నిస్తున్న వ్యక్తుల నుండి డబ్బు వసూలు చేయడంలో నందన, ఆమె భర్త జార్లమూడి మధుకర్, అతని తండ్రి మోహన్ రావు ప్రమేయం ఉందన్న ఆరోపణల చుట్టూ ఈ కేసు తిరుగుతోంది.
 
యూకేలో నివసిస్తున్న మామిళ్లపల్లి శివక్రాంతి కుమార్ దాఖలు చేసిన ఫిర్యాదు ప్రకారం, వీసా స్థితి, ఉద్యోగం, సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ స్పాన్సర్‌షిప్ విషయంలో సహాయం కోసం ఆయన వివిధ విడతలుగా మొత్తం రూ.15 లక్షలు చెల్లించారు. అయితే, హామీ ఇచ్చిన సహాయం అందలేదని, తనకు ఇచ్చిన సీఓఎస్ పత్రం అసలైనది కాదని ఆయన ఆరోపించారు. అలాగే, కేవలం రూ.2 లక్షలు మాత్రమే తిరిగి ఇచ్చారని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ కేసులో మధుకర్‌ను మొదటి నిందితురాలిగా, నందనను రెండవ నిందితురాలిగా, మోహన్ రావును మూడవ నిందితుడిగా పోలీసులు పేర్కొన్నారు.
 
నందన ఈ ఆరోపణలను ఖండించారు. ఆ కన్సల్టెన్సీని తాము గానీ, తన భర్త గానీ నిర్వహించడం లేదని ఆమె స్పష్టం చేశారు. తమ పేర్లను అనవసరంగా ఆ సంస్థతో ముడిపెడుతున్నారని ఆమె పేర్కొన్నారు. ఈ దంపతులు ఎఫ్ఐఆర్‌ను సవాలు చేస్తూ హైకోర్టును కూడా ఆశ్రయించారు. ఇప్పుడు తదుపరి చర్యలు ఏమిటనేది దర్యాప్తు, న్యాయపరమైన ప్రక్రియల ద్వారా నిర్ణయించబడతాయి.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
ఇండియాలో చేరనున్న వైకాపా చీఫ్ జగన్మోహన్ రెడ్డి?

Ilaiyaraaja : ఇళయరాజా సంగీతంతో మంజనతి షూటింగ్ ప్రారంభం

Ilaiyaraaja : ఇళయరాజా సంగీతంతో మంజనతి షూటింగ్ ప్రారంభందర్శకుడు మారి సెల్వరాజ్ తన రాబోయే తమిళ చిత్రం 'మంజనతి' షూటింగ్‌ను ఈ రోజు తేనిలో సాంప్రదాయ పూజతో ప్రారంభించారు; దీనితో 40 రోజుల పాటు సాగే షూటింగ్ షెడ్యూల్ మొదలైంది. మహిళల భావోద్వేగాల నేపథ్యంలో సాగే ఈ చిత్రానికి దిగ్గజ సంగీత దర్శకుడు ఇళయరాజా సంగీతం అందిస్తుండటం విశేషం; ఆయనతో దర్శకుడికి ఇదే తొలి కలయిక.

ఎపిక్ – ఫస్ట్ సెమిస్టర్’ తర్వాత ఫైనల్ సెమిస్టర్' కూడా వుంటుంది : ఆదిత్య హాసన్

ఎపిక్ – ఫస్ట్ సెమిస్టర్’ తర్వాత ఫైనల్ సెమిస్టర్' కూడా వుంటుంది : ఆదిత్య హాసన్ఆనంద్ దేవరకొండ, వైష్ణవి చైతన్య జంటగా‘ఎపిక్ – ఫస్ట్ సెమిస్టర్’. '90s' వెబ్ సిరీస్ దర్శకుడు ఆదిత్య హాసన్, ఈ చిత్రంతో వెండితెరకు దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతుండటం విశేషం. శ్రీకర స్టూడియోస్ సమర్పణలో సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్, ఫార్చ్యూన్ ఫోర్ సినిమాస్ పతాకాలపై సూర్యదేవర నాగవంశీ, సాయి సౌజన్య నిర్మిస్తున్నారు. సెప్టెంబర్ 11న థియేటర్లలో అడుగుపెట్టనుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఆదిత్య హాసన్, పలు ఆసక్తికర విషయాలను పంచుకున్నారు.

మళ్లీ చిక్కుల్లో జయం రవి.. కెనీషాతో డ్రగ్స్ వీడియో వైరల్

మళ్లీ చిక్కుల్లో జయం రవి.. కెనీషాతో డ్రగ్స్ వీడియో వైరల్నటుడు జయం రవి, అతని మాజీ ప్రేయసి కెనీషా కలిసి నిషేధిత మాదకద్రవ్యాన్ని సేవిస్తున్నట్లుగా ఉన్న ఒక వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. దీనిపై తీవ్ర చర్చలు జరుగుతున్నాయి. నటుడు జయం రవి మరియు అతని భార్య ఆర్తి విడిపోయినప్పటి నుండి, జయం రవి వరుస వివాదాల్లో చిక్కుకుంటున్నారు. ప్రేక్షకుల మధ్య తనకున్న మంచి పేరును క్రమంగా కోల్పోతున్నారు.

Folk dancer Madhuri.. మాధురి రాథోడ్ ఆత్మహత్యాయత్నం.. ఏమైంది?

Folk dancer Madhuri.. మాధురి రాథోడ్ ఆత్మహత్యాయత్నం.. ఏమైంది?జానపద కళాకారులు మాధురి రాథోడ్, ఈశ్వర్ సాయికి సంబంధించిన ఒక వివాదం కొద్ది రోజులుగా సోషల్ మీడియాలో చర్చనీ యాంశంగా మారిన సంగతి తెలిసిందే. జానపద నృత్యకారిణి మాధురి రాథోడ్ ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడింది. పెళ్లి చేసుకుంటానని చెప్పి ఈశ్వర్ సాయి తనను మోసం చేశాడని మాధురి ఆరోపించింది.

S.S. Rajamouli: టైంట్రావెల్, తండ్రీ కొడుకుల కథగా వారణాసి : రాజమౌళి

S.S. Rajamouli: టైంట్రావెల్, తండ్రీ కొడుకుల కథగా వారణాసి : రాజమౌళిమహేష్ బాబు నటిస్తున్న తాజా సినిమా వారణాసి. ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి:దర్శకత్వంలో రూపొందుతోంది. ఈ సినిమా గురించి ఒక్కోసారి ఒక్కో అప్ డేట్ దర్శకుడు రకరకాల మాద్యమాల ద్వారా వెల్లడిస్తున్న ఓ ప్రముఖ సోషల్ మీడియా సంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్వూలో చిత్రం గురించి ఇలా తెలియజేస్తున్నారు.