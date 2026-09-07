యూట్యూబర్ రామ నందన అరెస్ట్.. యూకేలో ఉపాధి అవకాశాల కోసం..?
నందుస్ వరల్డ్ అనే పేరుతో ప్రసిద్ధి చెందిన తెలుగు యూట్యూబర్ రామ నందనను, ఒక మోసం కేసు విచారణలో భాగంగా శంషాబాద్ విమానాశ్రయంలో ఆర్జీఐఏ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఎన్టీఆర్ జిల్లాలోని ఇబ్రహీంపట్నం పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్న ఈ కేసులో, ఆమెపై లుకౌట్ సర్క్యులర్ జారీ అయిన నేపథ్యంలో పోలీసులు ఈ చర్య తీసుకున్నారు. ఆమెను అదుపులోకి తీసుకున్న తర్వాత, ఆర్జీఐఏ పోలీసులు ఆమెను ఇబ్రహీంపట్నం అధికారులకు అప్పగించే అవకాశం ఉంది.
Nandana
యూకేలో ఉపాధి అవకాశాల కోసం ప్రయత్నిస్తున్న వ్యక్తుల నుండి డబ్బు వసూలు చేయడంలో నందన, ఆమె భర్త జార్లమూడి మధుకర్, అతని తండ్రి మోహన్ రావు ప్రమేయం ఉందన్న ఆరోపణల చుట్టూ ఈ కేసు తిరుగుతోంది.
యూకేలో నివసిస్తున్న మామిళ్లపల్లి శివక్రాంతి కుమార్ దాఖలు చేసిన ఫిర్యాదు ప్రకారం, వీసా స్థితి, ఉద్యోగం, సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ స్పాన్సర్షిప్ విషయంలో సహాయం కోసం ఆయన వివిధ విడతలుగా మొత్తం రూ.15 లక్షలు చెల్లించారు. అయితే, హామీ ఇచ్చిన సహాయం అందలేదని, తనకు ఇచ్చిన సీఓఎస్ పత్రం అసలైనది కాదని ఆయన ఆరోపించారు. అలాగే, కేవలం రూ.2 లక్షలు మాత్రమే తిరిగి ఇచ్చారని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ కేసులో మధుకర్ను మొదటి నిందితురాలిగా, నందనను రెండవ నిందితురాలిగా, మోహన్ రావును మూడవ నిందితుడిగా పోలీసులు పేర్కొన్నారు.
నందన ఈ ఆరోపణలను ఖండించారు. ఆ కన్సల్టెన్సీని తాము గానీ, తన భర్త గానీ నిర్వహించడం లేదని ఆమె స్పష్టం చేశారు. తమ పేర్లను అనవసరంగా ఆ సంస్థతో ముడిపెడుతున్నారని ఆమె పేర్కొన్నారు. ఈ దంపతులు ఎఫ్ఐఆర్ను సవాలు చేస్తూ హైకోర్టును కూడా ఆశ్రయించారు. ఇప్పుడు తదుపరి చర్యలు ఏమిటనేది దర్యాప్తు, న్యాయపరమైన ప్రక్రియల ద్వారా నిర్ణయించబడతాయి.