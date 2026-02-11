తెలంగాణలో మున్సిపాలిటీ ఎన్నికలు.. పోలింగ్ ప్రారంభం
తెలంగాణలోని 116 మునిసిపాలిటీలు, ఏడు మునిసిపల్ కార్పొరేషన్లకు జరిగిన ఎన్నికలలో బుధవారం పోలింగ్ ప్రారంభమైంది. అధికార కాంగ్రెస్, ప్రతిపక్ష పార్టీలు, బిజెపి, బిఆర్ఎస్ మధ్య త్రిముఖ పోటీ ఉంది. పోలింగ్ ఉదయం 7 గంటలకు ప్రారంభమై సాయంత్రం 5 గంటల వరకు కొనసాగుతుంది.
25.50 లక్షల మంది పురుషులు, 26.67 లక్షల మంది మహిళలు సహా మొత్తం 52.17 లక్షల మంది ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవడానికి అర్హులు. 116 మునిసిపాలిటీలలోని 2,569 వార్డులకు 10,719 మంది అభ్యర్థులు పోటీ చేస్తున్నారని తెలంగాణ రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం తెలిపింది.
ఏడు మునిసిపల్ కార్పొరేషన్లలోని 412 వార్డులలో 2,225 మంది అభ్యర్థులు బరిలో ఉన్నారు 41,000 మందికి పైగా పోలింగ్ సిబ్బందిని నియమించామని, 16,382 బ్యాలెట్ బాక్సులను ఎన్నికల కోసం ఉపయోగించనున్నట్లు SEC తెలిపింది. ఓట్ల లెక్కింపు ఫిబ్రవరి 13న జరగనుంది. గత ఏడాది డిసెంబర్లో జరిగిన గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో భారీ విజయం సాధించిన తర్వాత, అధికార కాంగ్రెస్ రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో ఆధిపత్య పాత్ర పోషించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
అయితే బిజెపి కాంగ్రెస్, భారత రాష్ట్ర సమితి రెండింటికీ విశ్వసనీయ ప్రత్యామ్నాయంగా ఎదగాలని ఆశిస్తోంది. 2023 అసెంబ్లీ ఎన్నికలు మరియు 2024 లోక్సభ ఎన్నికలలో పరాజయాలను చవిచూసిన భారత రాష్ట్ర సమితి, గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలలో మంచి పనితీరును కనబరిచింది.
రాష్ట్రంలో తన అదృష్టాన్ని తిప్పికొట్టడానికి మున్సిపల్ ఎన్నికలలో గణనీయమైన లాభాలను సాధించాలని ఆసక్తిగా ఉంది. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థ (PDS) కింద సన్నటి బియ్యం పంపిణీ, ఆరోగ్య శ్రీ ఆరోగ్య పథకం, రాష్ట్ర బస్సులలో మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణం, పేదలకు రూ. 500లకే ఎల్పీజీ సిలిండర్లు వంటి అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలను అమలు చేసిందని గమనించిన ముఖ్యమంత్రి ఎ రేవంత్ రెడ్డి సోమవారం ప్రతి మునిసిపాలిటీ అభివృద్ధికి మాస్టర్ ప్లాన్లను సిద్ధం చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు.