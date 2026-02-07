తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కె. కవిత శుక్రవారం మూడు నెలల్లోగా కొత్త రాజకీయ పార్టీని ప్రకటిస్తానని తెలిపారు.రాజకీయ పార్టీని ప్రారంభించడానికి మంచి ముహూర్తం కోసం ఎదురుచూస్తున్నానని మీడియాతో మాట్లాడుతూ అన్నారు.
భారత్ రాష్ట్ర సమితి (బీఆర్ఎస్) అధ్యక్షుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి కె. చంద్రశేఖర్ రావు (కేసీఆర్) కుమార్తె అయిన కవిత, పార్టీ వ్యతిరేక కార్యకలాపాలకు పాల్పడినందుకు గత సంవత్సరం బీఆర్ఎస్ నుండి సస్పెండ్ అయిన తర్వాత ఆ పార్టీని వీడారు.
తెలంగాణ కోసం ప్రాణత్యాగం చేసిన వారికి నివాళులర్పించడానికి ఫిబ్రవరి 12న హైదరాబాద్లో తెలంగాణ జాగృతి ఒక సమావేశాన్ని నిర్వహిస్తుందని మాజీ ఎంపీ ప్రకటించారు. బీఆర్ఎస్ను లక్ష్యంగా చేసుకుని, వెనుకబడిన తరగతుల రిజర్వేషన్ల విషయంలో ఆ పార్టీ చిత్తశుద్ధితో పనిచేయడం లేదని ఆమె అన్నారు.
వెనుకబడిన తరగతులకు 42 శాతం రిజర్వేషన్ను వ్యతిరేకిస్తూ హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేసిన బి. మాధవ్ రెడ్డిని మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో అభ్యర్థిగా నిలబెట్టడంపై ఆమె బీఆర్ఎస్ను విమర్శించారు.
బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కె.టి. రామారావు (కేటీఆర్) అభ్యర్థులను చూడకుండా తన పార్టీకి ఓటు వేయాలని ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేసినప్పుడు, బీఆర్ఎస్ ఇలాంటి వ్యక్తిని అభ్యర్థిగా నిలబెడుతుందని తాను ఊహించలేదని ఆమె అన్నారు.
గతంలో తెలంగాణ జాగృతిలో ఉన్న మాధవ్ రెడ్డి, ఆ తర్వాత రెడ్డి జాగృతిని స్థాపించి, రెడ్డి సమాజ ప్రయోజనాల కోసం పోరాడుతున్నట్లు చెప్పుకుంటున్నారు.
ఇదిలా ఉండగా, సిరిసిల్లలో బీఆర్ఎస్కు చెందిన 16 మంది నాయకులు మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడానికి టిక్కెట్ల కోసం తన తెలంగాణ జాగృతిని సంప్రదించారని కవిత పేర్కొన్నారు.
సిరిసిల్ల ఆమె సోదరుడు, బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న అసెంబ్లీ నియోజకవర్గమన్నారు. తెలంగాణ జాగృతి తమ అభ్యర్థులను నిలబెట్టిన ప్రాంతాల్లోనే కేటీఆర్, టి. హరీష్ రావు ప్రచారం చేస్తున్నారని కూడా కవిత అన్నారు.
కేసీఆర్పై అనుచిత భాష ఉపయోగించినందుకు ముఖ్యమంత్రి ఎ. రేవంత్ రెడ్డిని కూడా ఆమె లక్ష్యంగా చేసుకున్నారు. కేసీఆర్ను రాజకీయంగా ఎదుర్కోలేకనే ముఖ్యమంత్రి దుర్భాషలకు పాల్పడుతున్నారని ఆమె ఆరోపించారు. తెలంగాణ చరిత్ర నుండి కేసీఆర్ పేరును ఎవరూ చెరిపివేయలేరని ఆమె వ్యాఖ్యానించారు.
ఆరోపిత ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు దర్యాప్తు ఒక టెలివిజన్ సీరియల్లా ఉందని పునరుద్ఘాటిస్తూ, ఈ సీరియల్ ఎప్పుడు ముగుస్తుందో ప్రభుత్వం ప్రజలకు చెప్పాలని ఆమె అన్నారు.
కాంగ్రెస్లోకి ఫిరాయించిన ఎనిమిది మంది బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేల అనర్హత పిటిషన్లను కొట్టివేసిన స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్ను ఆమె విమర్శించారు. ఆ ఎమ్మెల్యేలు ఇంకా బీఆర్ఎస్లోనే ఉన్నారని స్పీకర్ అంటున్నారు. ఇదే నిజమైతే, ఈ ఎమ్మెల్యేలలో ఒకరైన ఆరేకపూడి గాంధీని నిజామాబాద్ జిల్లా మున్సిపల్ ఎన్నికలకు పార్టీ ఇన్ఛార్జ్గా కాంగ్రెస్ ఎలా నియమిస్తుంది..? అని ఆమె ప్రశ్నించారు.