నితిన్ నబిన్ టూర్ వల్ల కేవలం గాడిద గుడ్డు మాత్రమే వస్తుంది.. రేవంత్ రెడ్డి
కరీంనగర్లో ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహిస్తున్న సందర్భంగా రేవంత్ రెడ్డి బీజేపీ, బీఆర్ఎస్లపై తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించారు. కొనసాగుతున్న మున్సిపల్ ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా ఆయన ప్రజలను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు. ఆయన వ్యాఖ్యలు త్వరగానే రాజకీయ చర్చకు దారితీశాయి. బీజేపీ, బీఆర్ఎస్ నుండి రక్షణ మామూళ్లు వసూలు చేస్తోందని రేవంత్ రెడ్డి ఆరోపించారు.
ఈ ఒప్పందం కారణంగానే బీఆర్ఎస్ నాయకులను అరెస్టు చేయడం లేదని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఆయన ప్రకారం, ఇరు పార్టీల మధ్య ఒక రహస్య అవగాహన ఉంది. కరీంనగర్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో కాంగ్రెస్కు వ్యతిరేకంగా బీజేపీ, బీఆర్ఎస్ కలిసి పనిచేస్తున్నాయని ముఖ్యమంత్రి అన్నారు.
ఈ పొత్తు క్షేత్రస్థాయిలో స్పష్టంగా కనిపిస్తోందని ఆయన ఆరోపించారు. ఇటువంటి రాజకీయాలు ప్రజల అభిప్రాయాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయని ఆయన హెచ్చరించారు. బీజేపీ నిజంగా నిజాయితీగా ఉంటే, కాళేశ్వరం కుంభకోణం కేసులో హరీష్ రావు మరియు కేసీఆర్లను సీబీఐ అరెస్టు చేయాలని రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు.
ఫార్ములా ఇ-రేసింగ్ కేసులో కేటీఆర్ను అరెస్టు చేసిన తర్వాతే తెలంగాణలో బీజేపీ ఓట్లు అడగాలని కూడా ఆయన అన్నారు. బీజేపీ నాయకత్వాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుంటూ, ఆ పార్టీ ఫెవికాల్ రాజకీయాలు చేస్తోందని ముఖ్యమంత్రి ఆరోపించారు. తెలంగాణ ప్రజలు ఈ రాజకీయ ఎత్తుగడలను నిశితంగా గమనిస్తున్నారని ఆయన అన్నారు.
ఆయన వ్యాఖ్యలకు ప్రజల నుండి పెద్ద ఎత్తున స్పందన వచ్చింది. రేవంత్ రెడ్డి బీజేపీ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబిన్పై కూడా విమర్శలు గుప్పించారు. నితిన్ నబిన్ తెలంగాణకు వస్తే ఒక్క రూపాయి కూడా తీసుకురారని ఆయన అన్నారు. ఆయన పర్యటన వల్ల కేవలం గాడిద గుడ్డు మాత్రమే వస్తుందని ఎద్దేవా చేశారు.
బీజేపీ, బీఆర్ఎస్ మధ్య చెప్పని అవగాహన ఉందని ముఖ్యమంత్రి పునరుద్ఘాటించారు. ఈ పొత్తును గుర్తించాలని ఆయన ఓటర్లను కోరారు. రాబోయే మున్సిపల్ ఎన్నికలలో తెలివిగా ఓటు వేయాలని ఆయన ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు.