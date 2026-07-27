  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలంగాణ వార్తలు
  4. Pregnant Woman Dies While Undergoing Abortion in Jangaon
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Monday, 27 July 2026 (12:36 IST)

Pregnant Woman: గర్భస్రావం ప్రక్రియ తర్వాత మహిళ మృతి

Pregnant
Written By: సెల్వి
Updated: Mon, 27 Jul 2026 (12:36 IST)
google-news
జనగామ జిల్లాలో జూలై 25న జరిగిన ఒక విషాదకర సంఘటనలో, గర్భస్రావం ప్రక్రియ తర్వాత తీవ్ర రక్తస్రావం కారణంగా ఒక మహిళ మరణించింది. మరణించిన మహిళను శ్రావణిగా గుర్తించారు. ఆమెను ఆమె తల్లి అబార్షన్ కోసం తీసుకెళ్లినట్లు సమాచారం. పోలీసుల వివరాల ప్రకారం, శ్రావణి అప్పటికే మూడవ బిడ్డతో గర్భవతిగా ఉంది. 
 
జనగామ జిల్లా రఘునాథపల్లికి చెందిన భాస్కర్ గౌడ్, శ్రావణి దంపతులకు అప్పటికే ఇద్దరు కుమార్తెలు ఉన్నారు. శ్రావణి తల్లి ఒక ఆర్ఎంపీ వైద్యుడి సహాయం కోరి, ఆమెను హన్మకొండలోని ఒక ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లారని, అక్కడ కడుపులోని బిడ్డ లింగాన్ని నిర్ధారించారని పోలీసులు తెలిపారు. 
 
ఆ తర్వాత, శ్రావణి తల్లి శోభ, ఆర్ఎంపీ వైద్యుడు శ్రవణ్ కలిసి ఆమెను సంజయ్ నగర్‌కు తీసుకెళ్లగా, అక్కడ అనసూయ అనే ఏఎన్ఎం జూలై 21న గర్భస్రావం చేశారని సమాచారం. 
 
ఈ ప్రక్రియ తర్వాత శ్రావణికి తీవ్ర రక్తస్రావం జరిగి, జూలై 25న ఆమె మరణించింది. పోలీసులు ఏఎన్ఎం అనసూయ, ఆర్ఎంపీ శ్రవణ్, శ్రావణి తల్లి శోభలను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వారిపై పలు కేసులు నమోదు చేశారు. తదుపరి విచారణ కొనసాగుతోంది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
ఉత్తరాంధ్రకు వాయుగుండం ముప్పు - తీర ప్రాంతాలకు హైఅలెర్ట్

Venkatesh : ఆదర్శ కుటుంబం హౌస్ నెం.47 లో చిట్టిబాబు గా విక్టరీ వెంకటేష్

Venkatesh : ఆదర్శ కుటుంబం హౌస్ నెం.47 లో చిట్టిబాబు గా విక్టరీ వెంకటేష్ఆదర్శ కుటుంబం హౌస్ నెం.47 (AK47) లో చిట్టిబాబు గా విక్టరీ వెంకటేష్ లుక్ నేడు చిత్ర టీమ్ విడుదల చేసింది. త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్ర ప్రచార కార్యక్రమాలు అధికారికంగా ప్రారంభమయ్యాయి. తొలి పాత్రగా విక్టరీ వెంకటేష్ పోషిస్తున్న ‘చిట్టిబాబు’ పాత్రను పరిచయం చేయగా, అనంతరం శ్రీనిధి శెట్టి, యువినా పార్థవి, రాజా ప్రజ్వల్ పాత్రలను పరిచయం చేయనున్నారు.

MS Raju: అమ్మ వారి కథ తో అగధ, కనుక ఎల్లమ్మ–పోచమ్మ ఆశీస్సులతో ప్రచార జాతర

MS Raju: అమ్మ వారి కథ తో అగధ, కనుక ఎల్లమ్మ–పోచమ్మ ఆశీస్సులతో ప్రచార జాతరప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త రిలయన్స్ అధినేత ముకేష్ అంబానీ సతీమణి నీతా అంబానీ సైతం ప్రతి సంవత్సరం తెలంగాణ రాష్ట్రలో బల్కంపేట ఎల్లమ్మ–పోచమ్మ దేవాలయం సందర్శించి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించడం ఈ క్షేత్ర విశిష్టతకు నిదర్శనం. మా కథ కూడా అమ్మవారి బేస్ కనుక ఈరోజు అమ్మవారి దేవాలయంలో అగధ సినిమా ప్రచారం ప్రారంభించామని నిర్మాత ఎం.ఎస్ రాజు వెల్లడించారు.

Rishab Shetty :స్పైడర్-మ్యాన్ పాత్ర నాకు ఎంతో నేర్పింది : రిషబ్ శెట్టి

Rishab Shetty :స్పైడర్-మ్యాన్ పాత్ర నాకు ఎంతో నేర్పింది : రిషబ్ శెట్టికాంతార హీరో-దర్శకుడు రిషబ్ శెట్టి తాను చిన్నప్పటి నుంచే స్పైడర్-మ్యాన్‌కు వీరాభిమాని అని వెల్లడించారు. Spider-Man: Brand New Day సినిమా విడుదలకు ముందు మార్వెల్ రూపొందించిన ప్రత్యేక వీడియోలో రిషబ్ శెట్టి కనిపించారు. ఇందులో ఆయన స్పైడర్-మ్యాన్‌ను కలుసుకుని, ఆ సూపర్ హీరోపై తనకున్న అభిమానాన్ని పంచుకున్నారు.

Ram Charan surgery :డాక్టర్ రాజశేఖర్ పర్యవేక్షణలో నేడు రామ్ చరణ్ కు మణికట్టు సర్జరీ

Ram Charan surgery :డాక్టర్ రాజశేఖర్ పర్యవేక్షణలో నేడు రామ్ చరణ్ కు మణికట్టు సర్జరీయాక్షన్ సన్నివేశాలు చిత్రీకరణలో అగ్రహీరోలో గాయాలపాలుకావడం, శస్తచికిత్స చేసుకోవడం ఇటీవలే పెరిగింది. పవన్ కళ్యాణ్ భుజానికి సంబంధించిన చికిత్స ముంబైలో చేసుకుంటే, ఇటీవలే నందమూరి బాలక్రిష్ణ తాజా సినిమా లో ఓ సీన్ లో కాలితో కొట్టే సన్నివేశంలో నరం పట్టేయడంతో చికిత్స చేయాల్సి వచ్చింది. ఇప్పుడు రామ్ ఛరణ్ కూడా పెద్ది సినిమాలో చేసిన యాక్షన్ పార్ట్ కు చేతికి మణికట్టుకు గాయాలయ్యాయి. తాజాగా నిన్ననే మణికట్టు సర్జరీ కోసం కోయంబత్తూరుకు రామ్ చరణ్ వెళ్ళారు.

Nani: ఆయా షేర్ సాంగ్ క్రేజ్ తో రికార్డ్ స్థాయిలో బిజిసెస్ అయిన ది ప్యారడైజ్

Nani: ఆయా షేర్ సాంగ్ క్రేజ్ తో రికార్డ్ స్థాయిలో బిజిసెస్ అయిన ది ప్యారడైజ్యాక్షన్ థ్రిల్లర్ ‘ది ప్యారడైజ్’ లిరికల్ వీడియో, 1.8 మిలియన్ల లైక్‌లతో యూట్యూబ్‌లో 200.2 మిలియన్ల వీక్షణలను దాటింది. ఈ వీడియోకు అనిరుధ్ రవిచందర్ సంగీతం అందించగా, కాసర్ల శ్యామ్ రాసిన లిరిక్స్ కు అడ్డుల జంగిరెడ్డి, అర్జున్ చాందీ గాత్రం అందించారు. శ్రీకాంత్ ఓడెల దర్శకత్వంలో, నాని, మోహన్ బాబు మరియు ఇతర నటులు నటించిన ఈ చిత్రం ఒక పచ్చి హింసాత్మక గాథగా నిలుస్తుందని అంచనా.