Pregnant Woman: గర్భస్రావం ప్రక్రియ తర్వాత మహిళ మృతి
జనగామ జిల్లాలో జూలై 25న జరిగిన ఒక విషాదకర సంఘటనలో, గర్భస్రావం ప్రక్రియ తర్వాత తీవ్ర రక్తస్రావం కారణంగా ఒక మహిళ మరణించింది. మరణించిన మహిళను శ్రావణిగా గుర్తించారు. ఆమెను ఆమె తల్లి అబార్షన్ కోసం తీసుకెళ్లినట్లు సమాచారం. పోలీసుల వివరాల ప్రకారం, శ్రావణి అప్పటికే మూడవ బిడ్డతో గర్భవతిగా ఉంది.
జనగామ జిల్లా రఘునాథపల్లికి చెందిన భాస్కర్ గౌడ్, శ్రావణి దంపతులకు అప్పటికే ఇద్దరు కుమార్తెలు ఉన్నారు. శ్రావణి తల్లి ఒక ఆర్ఎంపీ వైద్యుడి సహాయం కోరి, ఆమెను హన్మకొండలోని ఒక ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లారని, అక్కడ కడుపులోని బిడ్డ లింగాన్ని నిర్ధారించారని పోలీసులు తెలిపారు.
ఆ తర్వాత, శ్రావణి తల్లి శోభ, ఆర్ఎంపీ వైద్యుడు శ్రవణ్ కలిసి ఆమెను సంజయ్ నగర్కు తీసుకెళ్లగా, అక్కడ అనసూయ అనే ఏఎన్ఎం జూలై 21న గర్భస్రావం చేశారని సమాచారం.
ఈ ప్రక్రియ తర్వాత శ్రావణికి తీవ్ర రక్తస్రావం జరిగి, జూలై 25న ఆమె మరణించింది. పోలీసులు ఏఎన్ఎం అనసూయ, ఆర్ఎంపీ శ్రవణ్, శ్రావణి తల్లి శోభలను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వారిపై పలు కేసులు నమోదు చేశారు. తదుపరి విచారణ కొనసాగుతోంది.