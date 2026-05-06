బుధవారం, 6 మే 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : బుధవారం, 6 మే 2026 (10:04 IST)

తెలంగాణలో పగటిపూట తీవ్రమైన ఎండలు.. మోస్తరు వర్షంతో ఉపశమనం

తెలంగాణలోని పలు జిల్లాల్లో పగటిపూట తీవ్రమైన ఎండలు కొనసాగుతున్నప్పటికీ, దాదాపు ఒక వారం పాటు ఉష్ణోగ్రతలు 42 డిగ్రీల సెల్సియస్ మార్కు వద్దే కొనసాగిన తర్వాత, మంగళవారం రాత్రి హైదరాబాద్‌లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో కురిసిన తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షం కొంత ఉపశమనాన్ని కలిగించింది. 
 
తెలంగాణ అభివృద్ధి ప్రణాళిక సంఘం (టీజీడీపీఎస్) గణాంకాల ప్రకారం, అత్యధిక వర్షపాతం సంగారెడ్డి జిల్లాలో నమోదైంది. ఆర్సీ పురం (రామచంద్రాపురం)లో 20.5 మి.మీ, భెల్ ఫ్యాక్టరీ వద్ద 17.3 మి.మీ వర్షం కురిసింది. ఇతర జిల్లాల విషయానికి వస్తే, మంచిర్యాల జిల్లాలోని భీమారంలో 20 మి.మీ వర్షపాతం నమోదు కాగా, రంగారెడ్డి జిల్లాలోని లింగంపల్లిలో 16.8 మి.మీ, చందానగర్‌లో 12.3 మి.మీ వర్షం కురిసింది. 
 
కుమురం భీమ్ జిల్లాలోని దహెగావ్‌లో 16.5 మి.మీ వరకు వర్షపాతం నమోదైంది. బాచుపల్లి, ఆసిఫాబాద్, గచ్చిబౌలి మరియు మైసాయిపేటతో సహా పలు ఇతర ప్రాంతాల్లో 5 మి.మీ నుండి 10 మి.మీ మధ్య వర్షపాతం నమోదైంది.
 
చిరుజల్లులు కురిసినప్పటికీ, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నమోదైన మొత్తం వర్షపాతం తక్కువగానే ఉంది. తెలంగాణ వ్యాప్తంగా తీవ్రమైన ఎండ తీవ్రత కొనసాగింది. రాష్ట్రంలోనే అత్యధిక ఉష్ణోగ్రత 45.4 డిగ్రీల సెల్సియస్ నిజామాబాద్ జిల్లాలోని మెండోరాలో నమోదైంది. జగిత్యాలలో 45.3 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రత నమోదు కాగా, నిర్మల్, సిద్దిపేట్‌తో సహా పలు జిల్లాల్లో ఉష్ణోగ్రత 44.7 డిగ్రీల సెల్సియస్ మార్కును తాకింది. రాష్ట్ర సగటు గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 41.4 డిగ్రీల సెల్సియస్‌గా నమోదైంది.

RB Choudhary : సూపర్ గుడ్ ఫిల్మ్ అధినేత, నిర్మాత ఆర్‌బీ చౌదరి దుర్మరణంసూపర్‌గుడ్‌ ఫిల్మ్స్‌ స్థాపించి తెలుగు, తమిళ్‌ పరిశ్రమలో భారీ హిట్లు పొందిన నిర్మాత ఆర్‌బీ చౌదరి రాజస్థాన్‌లోని జోధ్‌పూర్‌లో జరిగిన కారు ప్రమాదంలో మరణించారు. చౌదరి మృతితో తమిళ సినీ పరిశ్రమ దిగ్భ్రాంతికి లోనయ్యింది. 90కి పైగా సినిమాలను ఆర్‌బీ చౌదరి నిర్మించారు. తెలుగు ప్రేక్షకులకు కూడా ఆయన సుపరిచితం. కుటుంబ సమేతంగా చూడదగిన సినిమాలను ఆర్‌బీ చౌదరి నిర్మించి ప్రేక్షకాదరణ పొందారు. తెలుగులో సుస్వాగతం, సూర్యవంశం, రాజా, నువ్వు వస్తావని, సంక్రాంతి, నవవసంతం వంటి సినిమాలతో ఆర్‌బీ చౌదరి భారీ హిట్లు పొందారు. ఇక ఆయన కుమారులు జీవా కూడా తెలుగులో రంగం లాంటి సూపర్ హిట్ సినిమాలో హీరోగా నటించారు. ఆ తర్వాత పలు తమిళ చిత్రాల్లోనూ జీవా నటించారు.

ఐదు రోజుల్లో రూ. 5 కోట్ల గ్రాస్ దాటిన కలెక్ష‌న్స్ సాధించిన ధ‌నుష్ కరధనుష్, మమితా బైజు జంటగా కుష్మిత గణేష్ సమర్పణలో డా. ఐషరి కె. గణేష్ నిర్మించిన చిత్రం ‘కర’. కుష్మిత గణేష్ సమర్పణలో డా. ఇషారి కె. గణేష్ నిర్మించిన ఈ చిత్రానికి విఘ్నేశ్ రాజా దర్శకత్వం వహించారు. ఈ సినిమాను ఏప్రిల్ 30న తెలుగు రాష్ట్రాల్లో విఘ్నేశ్వర ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌, ఆర్ స్టార్ లాజిస్టిక్స్ బ్యానర్ మీద సిహెచ్ సతీష్ కుమార్, రాజేష్ కుమార్ బొబ్బర రిలీజ్ చేశారు. రిలీజ్ రోజు నుంచి హిట్ టాక్ సొంతం చేసుకున్న ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ ద‌గ్గ‌ర వ‌సూళ్ల‌తో దూసుకెళ్తోంది. నాలుగు రోజుల్లోనే సినిమా రూ.4.8 కోట్ల గ్రాస్ వ‌సూళ్ల‌ను సాధించటం విశేషం.

Pooja Hegde: దళపతి విజయ్ గెలుపు ముందుగానే చెప్పిన పూజా హెగ్డేదళపతి విజయ్ తన ఆఖరి సినిమా అంటూ ధీమాగా ప్రకటించి జననాయగన్ సినిమా చేసే టైంలోనే పలువురు ఆయన ఎలక్షన్ లో విజయం సాధిస్తారని తాము ముందుగానే ఊహించినట్లు కొందరు ప్రకటిస్తున్నారు. 2026 తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికలలో స్టార్ నటుడు తలపతి విజయ్ అనూహ్య విజయం సాధించడంతో, ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఆయన హవా నడుస్తోంది. ఆసక్తికరంగా, తలపతి విజయ్ 'జన నాయగన్' సహనటి, స్టార్ హీరోయిన్ పూజా హెగ్డే ఎన్నికల ఫలితాన్ని చాలా ముందే ఊహించారు.

NTR: ​విజయ్ గురించి బ్రహ్మంగారి కాలజ్ఞానంతో పోల్చిన నందమూరి రామకృష్ణవీర భ్రహ్మేంద్రస్వామి కాలజ్ఞానంలో చెప్పింది చెప్పినట్లుగా ఊహించినట్లుగా ప్రపంచ సినీ–రాజకీయ చరిత్రలో మరో ఒక అద్భుతమైన పునరావృతం అయిందని దివంగత ఎన్.టి.ఆర్. తనయుడు నందమూరి రామకృష్ణ పేర్కొంటూ న్యూస్ పోస్ట్ చేశారు. ఈ సందర్భంగా రోనాల్డ్ రీగన్, ఎం.జి.ఆర్, జయలలిత, ఎన్.టి.ఆర్. పొటోలను పోస్ట్ చేసి మీ శ్రేయోభిలాషి అంటూ విజయ్ నుద్దేశించి రాశారు.

Thalapati Vijay: దళపతి విజయ్‌కీ చిరంజీవి సబంధం గురించి చెప్పిన SA చంద్రశేఖర్తమిళనాడులో ఘనవిజయాన్ని సాధించి సి.ఎం. కాబోతున్న దళపతి విజయ్ గురించి ఇప్పుడు రకరకాలు వీడియోలు బయటకు వస్తున్నాయి. విజయ్ తండ్రి SA చంద్రశేఖర్ ప్రముఖ దర్శకుడు అన్న విషయం తెలిసిందే. ఆయన తెలుగులో మెగాస్టార్ చిరంజీవితో చట్టానికి కళ్ళు లేవు అనే సినిమాను తెరకెక్కించాడు. ఆ చిత్రం విజయం సంగతి తెలిసిందే. ఇప్పుడు ఆయన అప్పట్లో ఆ సినిమా విషయాలు గురించి మాట్లాడిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో రన్ అవుతోంది.

టీ అతిగా తాగితే కలిగే అనారోగ్యాలు ఏమిటో తెలుసా?టీ. ఉదయాన్నే లేవగానే గ్లాసుడు టీ తాగనిదే హుషారు వుండదంటారు చాలామంది. కానీ మోతాదుకి మించి టీ తాగితే చాలా నష్టాలు ఉన్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. టీ ఎక్కువగా తాగడం వల్ల గుండెల్లో మంట వస్తుంది. మోతాదుకి మించి టీ తాగడం వల్ల శరీరంలో యాసిడ్ ప్రేరేపిస్తుంది. టీ ఎక్కువగా తాగడం వల్ల ఐరన్ లోపం ఏర్పడుతుంది. టీ ఎక్కువగా తాగడం వల్ల నిద్రలేమి కలుగుతుంది. టీ ఎక్కువగా తాగడం వల్ల కూడా చర్మ సమస్యలు వస్తాయి. మోతాదుకి మించి టీ తాగితే పంటి నొప్పి, దంతాలు పసుపు రంగులో మారుతాయి. టీ అధికంగా తీసుకోవడం వల్ల డీహైడ్రేషన్ ఏర్పడుతుంది.

రక్తనాళాల్లో అడ్డంకులు ఏర్పడకుండా వుండాలంటే ఈ గింజలు తినాలిగుండెకి రక్తాన్ని సరఫరా చేసే ధమనుల్లో అడ్డంకులు ఏర్పడితే గుండె సంబంధిత జబ్బులు తలెత్తుతాయి. ఈ కారణంగా గుండెపోటు, గుండెనొప్పి వంటి సమస్యలు తలెత్తి ప్రాణాంతకంగా మారే అవకాశం వుంటుంది. కనుక ఇలాంటి సమస్యలు రాకుండా వుండాలంటే ఇప్పుడు చెప్పుకోబోయే విత్తనాలను ఆహారంలో భాగంగా చేసుకుంటుండాలి. ఆ గింజలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. చియా విత్తనాలులో ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్‌ పుష్కలంగా ఉంటుంది, చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గించగలవు. అవిసె గింజల్లో గుండెకి మేలు చేసే పొటాషియం, కాల్షియం, ఫైబర్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి. పొద్దుతిరుగుడు విత్తనాలు తీసుకుంటుంటే గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు కలుగుతుంది.

వేసవి తాపాన్ని తీర్చే తాటి ముంజలు, ఆరోగ్యానికి ఎలా దోహదపడతాయి?తాటి ముంజలు. వేసవిలో మన ఆరోగ్యాన్ని కాపాడడానికి ప్రకృతి ప్రసాదించిన వాటిల్లో తాటి ముంజలు ప్రత్యేకమైనవి. మండుటెండల నుండి మంచి ఉపశమనం కలిగిస్తాయి తాటి ముంజలు. అంతేకాదు వీటిని తింటే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కూడా వున్నాయి, అవేమిటో తెలుసుకుందాము. తాటి ముంజలులో నీటిశాతం ఎక్కువ ఉండటం వల్ల వేసవిలో వడదెబ్బ తగలకుండా చేస్తాయి. ఇవి శరీర ఉష్ణోగ్రతను తగ్గించి శరీరాన్ని చల్లబరచడమే కాకుండా డీహైడ్రేషన్ బారిన పడకుండా చేస్తాయి. ముంజల్లో పొటాషియం వుండడం వలన రక్తపోటు అదుపులో ఉండి గుండె ఆరోగ్యానికి సహాయపడతాయి. శరీరంలోని హానికర వ్యర్థ పదార్థాలను తొలగించడంలో ముంజలు అద్భుతంగా పని చేస్తాయి.

నిస్సత్తువుగా వుందా? ఐతే ఈ ఆహారం తినాల్సిందేప్రతిరోజు రకరకాల పోషక విలువలున్న ఆహారాలను తినడం ద్వారా మంచి ఆరోగ్యం పొందవచ్చు. సమతుల ఆహారంలో భాగంగా ఇప్పుడు చెప్పుకోబోయే ఆహారాలను చేర్చడం వలన ఆరోగ్యానికి మేలు కలుగుతుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. ముదురు ఆకుపచ్చ ఆకు కూరలు ఫోలేట్, జింక్, కాల్షియం, ఐరన్, మెగ్నీషియం, విటమిన్ సి, ఫైబర్ వంటి పోషకాలకి మూలం. బెర్రీలు తింటుంటే అందులోని విటమిన్లు, ఖనిజాలు, ఫైబర్, యాంటీఆక్సిడెంట్ల పోషక శక్తిగా ఉంటాయి. గ్రీన్ టీ అనేది ఔషధ గుణాలను కలిగినది కావున అది మేలు చేస్తుంది. కోడిగుడ్లులో ఒకింత కొలెస్ట్రాల్ అధికంగా వున్నప్పటికీ అవి ఆరోగ్యకరమైన ఆహారాలలో ఒకటి.

ఈ కోతి పడిన శ్రమను చూస్తే... కష్టం ఒకరిది, ఫలితం మరొకరిది గుర్తొస్తుందికష్టం ఒకరిది, ఫలితం మరొకరిది అనేది సమాజంలోని అసమానతలను, కొన్ని జీవన సత్యాలను ప్రతిబింబించే ఒక చేదు నిజం. సోషల్ మీడియాలో షేర్ అవుతున్న ఓ వీడియోలో ఒక కోతి చెట్టు పైన వున్న పండును తినేందుకు ఎంతో శ్రమపడుతూ సన్నటి కొమ్మ పైకి ఎక్కింది. ఆ పండును ఎంతో తెలివిగా కొమ్మను వంచి తన చేతిలోకి తీసుకునే లోపుగా మరో కోతి ఆ ఫలాన్ని లాగేసుకుని నోట కరిపించుకున్నది. ఇది చూస్తే.. పైన చెప్పుకున్న సామెత గుర్తుకు వస్తుంది.
