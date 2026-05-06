తెలంగాణలో పగటిపూట తీవ్రమైన ఎండలు.. మోస్తరు వర్షంతో ఉపశమనం
తెలంగాణలోని పలు జిల్లాల్లో పగటిపూట తీవ్రమైన ఎండలు కొనసాగుతున్నప్పటికీ, దాదాపు ఒక వారం పాటు ఉష్ణోగ్రతలు 42 డిగ్రీల సెల్సియస్ మార్కు వద్దే కొనసాగిన తర్వాత, మంగళవారం రాత్రి హైదరాబాద్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో కురిసిన తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షం కొంత ఉపశమనాన్ని కలిగించింది.
తెలంగాణ అభివృద్ధి ప్రణాళిక సంఘం (టీజీడీపీఎస్) గణాంకాల ప్రకారం, అత్యధిక వర్షపాతం సంగారెడ్డి జిల్లాలో నమోదైంది. ఆర్సీ పురం (రామచంద్రాపురం)లో 20.5 మి.మీ, భెల్ ఫ్యాక్టరీ వద్ద 17.3 మి.మీ వర్షం కురిసింది. ఇతర జిల్లాల విషయానికి వస్తే, మంచిర్యాల జిల్లాలోని భీమారంలో 20 మి.మీ వర్షపాతం నమోదు కాగా, రంగారెడ్డి జిల్లాలోని లింగంపల్లిలో 16.8 మి.మీ, చందానగర్లో 12.3 మి.మీ వర్షం కురిసింది.
కుమురం భీమ్ జిల్లాలోని దహెగావ్లో 16.5 మి.మీ వరకు వర్షపాతం నమోదైంది. బాచుపల్లి, ఆసిఫాబాద్, గచ్చిబౌలి మరియు మైసాయిపేటతో సహా పలు ఇతర ప్రాంతాల్లో 5 మి.మీ నుండి 10 మి.మీ మధ్య వర్షపాతం నమోదైంది.
చిరుజల్లులు కురిసినప్పటికీ, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నమోదైన మొత్తం వర్షపాతం తక్కువగానే ఉంది. తెలంగాణ వ్యాప్తంగా తీవ్రమైన ఎండ తీవ్రత కొనసాగింది. రాష్ట్రంలోనే అత్యధిక ఉష్ణోగ్రత 45.4 డిగ్రీల సెల్సియస్ నిజామాబాద్ జిల్లాలోని మెండోరాలో నమోదైంది. జగిత్యాలలో 45.3 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రత నమోదు కాగా, నిర్మల్, సిద్దిపేట్తో సహా పలు జిల్లాల్లో ఉష్ణోగ్రత 44.7 డిగ్రీల సెల్సియస్ మార్కును తాకింది. రాష్ట్ర సగటు గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 41.4 డిగ్రీల సెల్సియస్గా నమోదైంది.