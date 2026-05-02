ఆర్టీసీ తనిఖీ అధికారిని పరెగెత్తించి కొట్టిన కండక్టర్... ఎందుకో తెలుసా?
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సంగారెడ్డి జిల్లాలో ఆర్టీసీ టికెట్ తనిఖీ అధికారి (టీటీఈ)పై కండక్టర్ చెప్పుతో దాడి చేశాడు. ఈ దాడి నుంచి తప్పించుకునేందుకు ఆ తనిఖీ అధికారి పరుగుపెట్టాడు. అయినప్పటికీ వదిలిపెట్టని కండక్టర్.. తనిఖీ అధికారిని పలుమార్లు చెప్పుతో కొట్టాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. ఈ ఘటన సంగారెడ్డి జిల్లా రాయికోడ్లో శుక్రవారం చోటుచేసుకుంది.
ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, హైదరాబాద్ నుంచి నారాయణఖేడ్కు వెళుతున్న నారాయణఖేడ్ డిపోకు చెందిన ఆర్టీసీ బస్సును ఝరాసంగం మండలం కప్పాడ్ వద్ద ఆర్టీసీ అధికారులు ఏసయ్య, ప్రకాశ్లు బస్సును ఆపి అందులోని ప్రయాణికుల వద్ద టిక్కెట్లు తనిఖీ చేశారు. కండక్టర్ వసంత్ ఓ ప్రయాణికుడి వద్ద రూ.20 తీసుకుని మహిళల ఉచిత ప్రయాణం కోసం ఇచ్చే జీరో టికెట్ను ఇచ్చినట్టు గుర్తించారు. దీంతో కండక్టర్కు టీటీఐ ప్రకాశ్ చార్జి మెమో జారీ చేశారు.
ఈ క్రమంలో టిక్కెట్ తనిఖీ అధికారులు తనను రూ.20 వేలు లంచం ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారంటూ కండక్టర్ ప్రయాణికులను రెచ్చగొట్టాడు. కొందరు ప్రయాణికులతో కలిసి టీటీఐ ప్రకాశ్పై చెప్పుతో దాడికి పాల్పడ్డాడు. ఈ క్రమంలో అధికారులు వద్ద ఉన్న దస్త్రాలను చింపివేశారు. దీంతో ప్రకాశ్ రాయకోడ్ పోలీస్ స్టేషనులో ఫిర్యాదు చేశారు.
ఈ ఘటనపై నారాయణఖేడ్ డిపో మేనేజర్ సుబ్రహ్మణ్యం మాట్లాడుతూ, కండక్టర్ వసంత్ గత ఫిబ్రవరి 12వ తేదీన సస్పెండ్ అయ్యాడని, ప్రజాపాలన కార్యక్రమలో అదికారులు అతన్ని క్షమించి తిరిగి విధుల్లోకి తీసుకున్నట్టు చెప్పారు. ఇంతలోనే ఈ ఘటన జరిగిందని, దీనిపై విచారణ జరిపి తగిన చర్యలు తీసుకుంటామని వెల్లడించారు.