హైదరాబాదుకు చెందిన ఏడుగురికి పద్మశ్రీ అవార్డులు- సీఎం ప్రశంసలు
హైదరాబాద్కు చెందిన ఏడుగురు శాస్త్రవేత్తలు, వైద్యులు,సామాజిక కార్యకర్తలకు ఆదివారం కేంద్ర ప్రభుత్వం దేశంలో నాల్గవ అత్యున్నత పౌర పురస్కారమైన పద్మశ్రీని ప్రదానం చేసింది. అవార్డు గ్రహీతలలో ఏరోస్పేస్ ఇంజనీర్ చంద్రమౌళి గడ్డమనుగు కూడా ఉన్నారు. ఈయన ఆపరేషన్ సింధూర్ సమయంలో ఆకాష్ క్షిపణి వ్యవస్థను అభివృద్ధి దశ నుండి మోహరింపు వరకు పర్యవేక్షించారు.
అలాగే ఏఐజి హాస్పిటల్స్కు చెందిన గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజిస్ట్ డాక్టర్ గూడూరు వెంకట రావు 12,000కు పైగా శస్త్రచికిత్సలు, 16,000 ఎండోస్కోపీలు నిర్వహించారు. నోటి ద్వారా ఎండోస్కోపిక్ అపెండెక్టమీని నిర్వహించిన మొదటి వ్యక్తి ఈయనే. మధుమేహం కోసం ఒక మ్యాక్రో-ఎన్క్యాప్సులేషన్ పరికరం అభివృద్ధిలో కూడా పాలుపంచుకున్నారు.
ఇంకా మెటీరియల్ సైంటిస్ట్ అయిన కృష్ణమూర్తి బాలసుబ్రమణియన్ తన పరిశోధనలను కీలక ఖనిజాలు, రక్షణ,అంతరిక్ష అనువర్తనాలపై కేంద్రీకరించారు. సీసీఎంబీకి చెందిన డాక్టర్ కుమారస్వామి తంగరాజ్ జనాభా జన్యుశాస్త్రం, భారతీయ జనాభా జన్యు చరిత్రపై పనిచేశారు.
67 ఏళ్ల ఆంకాలజిస్ట్ డాక్టర్ పాల్కొండ విజయ్ ఆనంద్ రెడ్డి, మొదటి పెరిఆపరేటివ్ బ్రెయిన్ ఇంటర్స్టీషియల్ ఇంప్లాంట్ను నిర్వహించారు. ఆయన క్యాన్సర్ చికిత్స కోసం హైపోఫ్రాక్షనేటెడ్ రేడియోథెరపీ మరియు షార్ట్-కోర్స్ రేడియేషన్ను ప్రవేశపెట్టారు.
రామారెడ్డి మామిడికి మహిళా పాడి సహకార సంఘాలను స్థాపించి, గ్రామీణ సహకార సంఘాలను బలోపేతం చేసినందుకు మరణానంతరం, ఆయన మరణించిన మూడు నెలల తర్వాత పద్మశ్రీ పురస్కారం లభించింది. కూచిపూడి నృత్యకారిణి దీపికా రెడ్డి, 38, అంతర్జాతీయంగా భారతీయ శాస్త్రీయ నృత్య ప్రచారంలో పాలుపంచుకున్నారు.
ప్రొఫెసర్ మామిడాల జగేష్ కుమార్ విద్యా పరిపాలనలో పనిచేసి, CUET, NEP, దూరవిద్యకు సంబంధించిన విద్యా సంస్కరణలకు సహకరించారు. ముఖ్యమంత్రి ఎ. రేవంత్ రెడ్డి పద్మ అవార్డులకు ఎంపికైన తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రహీతలకు అభినందనలు తెలిపారు.ఈ గౌరవం వారి అంకితభావానికి, సేవకు లభించిన గుర్తింపు అని రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు.