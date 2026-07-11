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నేనే ఆరుగురిని చంపాను, నేను కూడా చచ్చిపోతున్నా.. రంగారెడ్డిలో క్రైమ్ న్యూస్
రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఆరుగురు ఓ వ్యక్తి చేతిలో హతమైనారు. ఈ ఘటన స్థానికంగా కలకలం రేపింది. రంగారెడ్డి జిల్లా షాబాద్ మండలం దైవాల్గూడ గ్రామంలో శనివారం తెల్లవారుజామున జరిగిన అత్యంత దారుణమైన ఘటనలో, ఒక మహిళ, ఆమె ఇద్దరు చిన్న పిల్లలతో సహా మొత్తం ఆరుగురు హత్యకు గురయ్యారు.
35 ఏళ్ల రాజ్కుమార్ అనే వ్యక్తి తన భార్యను, ఇద్దరు పిల్లలను హత్య చేసినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఆ తర్వాత, తనపై పోక్సో కేసు నమోదు చేసిన 17 ఏళ్ల బాలికను, అలాగే ఆమె తల్లి, అమ్మమ్మలను కూడా అతను హత్య చేసినట్లు సమాచారం.
మృతులను రాజ్కుమార్ భార్య పార్వతి సరిత (30), అతని మూడేళ్ల కుమారుడు పరీక్షిత్, రెండేళ్ల కుమార్తె దైవిక్షిత్, పోక్సో కేసులో సంబంధం ఉన్న 17 ఏళ్ల బాలిక, ఆ బాలిక తల్లి చిట్యాల లక్ష్మి, అమ్మమ్మ చిట్యాల రుక్కమ్మగా గుర్తించారు. హత్యలు చేసిన తర్వాత, తాను ఆ వ్యక్తులను చంపేశానని, అలాగే తన ప్రాణాలను కూడా తీసుకోబోతున్నానని నిందితుడు తన తల్లిదండ్రులకు సమాచారం అందించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
పోలీస్ కమిషనర్ తరుణ్ జోషి, డిప్యూటీ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ యోగేష్ గౌతమ్ ఘటనా స్థలాలను సందర్శించి దర్యాప్తును పర్యవేక్షించారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. నిందితుడు రాజ్కుమార్ ఘటనా స్థలం నుండి పరారయ్యాడు. అతడిని గుర్తించి అరెస్టు చేసేందుకు ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి.
పోలీసుల సమాచారం ప్రకారం, ఒక మైనర్ బాలికను వెంబడించడం, లైంగికంగా వేధించినట్లు ఆరోపణలపై రాజ్కుమార్పై గతంలో ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ ఫ్రమ్ సెక్సువల్ అఫెన్సెస్ చట్టంలోని సెక్షన్లు 11, 12 కింద కేసు నమోదైంది. అప్పట్లో అతను రూ. 20,000 వ్యక్తిగత పూచీకత్తుపై విడుదలయ్యాడు. ఈ హత్యలకు, అతనిపై నమోదైన పోక్సో కేసుతో సంబంధం ఉండవచ్చని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు.
director Ashok :భాగమతి దర్శకుడు అశోక్ పై కేసు నమోదు ?
నానితో పిల్ల జమిందార్, ఆదిసాయికుమార్ తో సుకుమారుడు, అనుష్క తో భాగమతి చిత్రాలు తీసిన దర్శకుడు ఇప్పుడు ఓ కేసును ఎదుక్కొంటున్నట్లు ఫిలిం నగర్ కథనాలు చెబుతున్నాయి. ఔత్సాహిక కళాకారుడిని హీరోగా సినీ పరిశ్రమకు పరిచయం చేస్తానని హామీ ఇచ్చి, అతని తల్లిదండ్రుల నుంచి రూ.3.5 కోట్లు తీసుకున్నారనే ఆరోపణలపై దర్శకుడు గుడ్లూరి అశోక్ బాబుపై కేసు నమోదైంది.
Varun Tej : వరుణ్ తేజ్ చిత్రం కొరియన్ కనకరాజు డేట్ ఫిక్స్
వరుణ్ తేజ్, మేర్లపాక గాంధీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న యూనిక్ హారర్-కామెడీ 'కొరియన్ కనకరాజు'తో అలరించడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. యూవీ క్రియేషన్స్, ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ సంయుక్తంగా భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం పోస్ట్-ప్రొడక్షన్ చివరి దశలో ఉంది. ఇంతకుముందు విడుదలైన టైటిల్ గ్లింప్స్, హారర్, కామెడీ, కొరియన్ కల్చర్ ఎలిమెంట్స్ కూడిన ఈ చిత్రంలోని వినోదాత్మకంగా చూపిస్తూ భారీ బజ్ను సృష్టించింది. ఈ చిత్రంలోని ఫస్ట్ సింగిల్ 'కంసంనిదా' కూడా చార్ట్బస్టర్గా నిలిచింది.
రామ్ పోతినేని RAPO23 చిత్రానికి సామ్ సిఎస్ మ్యూజిక్
ఈ సినిమా షూటింగ్ షూటింగ్ శరవేగంగా జరుగుతోంది. తాజాగా మేకర్స్ అదిరిపోయే అప్డేట్ ఇచ్చారు. ఖైదీ, పుష్ప 2, మహా అవతార్ నరసింహ వంటి చిత్రాలకు అదిరిపోయే సౌండ్ ట్రాక్స్ అందించిన సామ్ సిఎస్ ఈ చిత్రానికి మ్యూజిక్ అందిస్తున్నారు. #RAPO23లో సామ్ సిఎస్ చేరడంతో మ్యూజికల్ కూడా ఈ చిత్రం భారీ అంచనాలని నెలకొల్పింది. #RAPO23లో మ్యూజిక్ నెక్స్ట్ లెవల్ లో ఉండబోతోంది.
శ్రీకాంత్, లయ, రాజేంద్ర ప్రసాద్ కాంబినేషన్ లో మిస్టర్ మిడిల్ క్లాస్
Nikhil: రోషన్ కనకాల హీరోగా ఫాంటసీ, సైన్స్ ఫిక్షన్ చిత్రం ప్రారంభం
రోషన్ కనకాల, గహజి ప్రధాన పాత్రల్లో సరికొత్త హై-కాన్సెప్ట్ సై-ఫై ఎంటర్టైనర్ అధికారికంగా లాంచ్ అయ్యింది. సత్య, సుదర్శన్, రవి తేజ నన్నిమాల ఇతర కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం ద్వారా విజయ్ కె కామిశెట్టి దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతున్నారు. ప్రముఖ దర్శకుడు విఐ ఆనంద్ వద్ద చీఫ్ అసోసియేట్ డైరెక్టర్, డైలాగ్ రైటర్గా ఎన్నో ఏళ్లుగా పనిచేసిన విజయ్, 'టైగర్', 'ఎక్కడికి పోతావు చిన్నవాడా', 'ఒక్క క్షణం', 'డిస్కో రాజా', 'స్వయంభు' వంటి విజయవంతమైన చిత్రాలలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఇప్పుడు ఈ ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్ట్తో ఆయన దర్శకత్వంతో పాటు స్క్రీన్ప్లే, సంభాషణలు అందిస్తున్నారు.