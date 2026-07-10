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పన్నీర్ తినడం వల్ల కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుందా? అదసలు ఆరోగ్యకరమేనా?
చాలామందికి పన్నీర్ రకరకాల వంటల్లో కలిపి తినడం అంటే బాగా ఇష్టం. ఇక చపాతీల్లోకి అయితే పన్నీర్ కూరను చేసుకుని లాగించేస్తుంటారు. ఐతే ఈ పన్నీర్ తినడం వల్ల కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుందా లేదా అనేది మనం ఎలాంటి పన్నీర్ తింటున్నాం, ఎంత పరిమాణంలో తింటున్నాం అనే దానిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. పన్నీర్ శరీరానికి ఆరోగ్యకరమే, కానీ కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించకపోతే అది అనారోగ్యానికి దారితీయవచ్చు.
పన్నీర్ వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు
పన్నీర్ అనేది ముఖ్యంగా శాకాహారులకు ఒక అద్భుతమైన పోషకాహారం. దీనివల్ల ఎన్నో లాభాలు ఉన్నాయి. ఇందులో అధిక ప్రోటీన్ వుంది. ఫలితంగా కండరాల బలానికి, కణాల మరమ్మతుకు, శరీర ఎదుగుదలకు పన్నీర్లో ఉండే క్వాలిటీ ప్రోటీన్ బాగా ఉపయోగపడుతుంది. పన్నీర్ లోని కాల్షియం, ఫాస్పరస్ ఎముకలు, పళ్ళు బలంగా ఉండటానికి సహాయపడతాయి. డయాబెటిస్ ఉన్నవారికి ఇది మంచి ఆహారం, ఎందుకంటే ఇది రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను అకస్మాత్తుగా పెంచదు.
కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుందా?
పన్నీర్ తయారీకి ఉపయోగించే పాలను బట్టి దాని ప్రభావం ఉంటుంది. ఫుల్-క్రీమ్ మిల్క్ పన్నీర్.. అంటే వెన్న తీయని పాలుతో చేసిన పన్నీర్లో సంతృప్త కొవ్వులు ఎక్కువగా ఉంటాయి. దీన్ని రోజూ లేదా ఎక్కువ మొత్తంలో తింటే శరీరంలో చెడు కొలెస్ట్రాల్ (LDL) పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఇది గుండె ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు. లో-ఫ్యాట్ లేదా స్కిమ్డ్ మిల్క్ పన్నీర్.. అంటే వెన్న తీసిన పాలతో చేసే పన్నీర్లో కొవ్వులు మరియు కొలెస్ట్రాల్ చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. ఇది ఆరోగ్యానికి ఎంతో సురక్షితం.
ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి పన్నీర్ ఎలా తినాలి?
ఇప్పటికే హై కొలెస్ట్రాల్, బీపీ లేదా గుండె జబ్బులు ఉంటే, మార్కెట్లో దొరికే 'లో-ఫ్యాట్ పన్నీర్' లేదా ఇంట్లోనే టోన్డ్ మిల్క్తో చేసిన పన్నీర్ను వాడాలి. పన్నీర్ను నూనెలో డీప్ ఫ్రై (Deep Fry) చేయడం వల్ల క్యాలరీలు, కొవ్వులు విపరీతంగా పెరుగుతాయి. అలా కాకుండా లైట్గా గ్రిల్ చేయడం, బేక్ చేయడం లేదా తక్కువ నూనెతో కర్రీస్ చేసుకోవడం మంచిది. ఏదైనా పరిమితంగా తింటేనే ఆరోగ్యం. రోజువారీ ఆహారంలో 50 నుండి 60 గ్రాముల పన్నీర్ తీసుకోవడం ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది.
పెళ్లిలో ఏంటి ఈ వెకిలి డ్యాన్సులు? వధువును మందలించిన వరుడు, పెళ్లి కేన్సిల్ చేసిన పిల్ల తండ్రి
ఒక పద్ధతి, ఒక సంప్రదాయం... ఇలా ఒక్కొక్కరికి ఒక్కో పద్ధతి వుంటుంది. కొంతమంది ఎంతో హుషారుగా మాటలు, పాటలు, డ్యాన్సులతో ఎంజాయ్ చేస్తుంటారు. మరికొందరు చూస్తూ ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఇంకొందరు అట్లాంటి డ్యాన్సులు గట్రా అంటేనే పడనట్లు రిజర్వుడుగా వుంటారు. అట్లా రిజర్వుగా వుండే వరుడి మాట వల్ల పెళ్లి కాస్త కేన్సిల్ అయ్యింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. మార్కాపురం జిల్లా రాచర్ల మండలం చిన్నగానిపల్లి గ్రామానికి చెందిన యువకుడికి, కంభం మండలం తరమిళ్ళకు చెందిన యువతితో పెళ్లి నిశ్చయించారు పెద్దలు. పెళ్లి జరిగే సమయం ఆసన్నమవ్వడంతో వధూవరులను వాహనం ఎక్కించి ఊరేగిస్తున్నారు. బ్యాండు మేళం మోగుతోంది.
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కోడలికి మళ్లీ పెళ్ళి చేసిన మామ.. ఎక్కడ?
మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఓ మామ తన కోడలికి మళ్లీ స్వయంగా వివాహం చేశారు. తండ్రి స్థానంలో ఉండి ఆయన కన్యాదానం చేశారు. రాష్ట్రంలోని ఉజ్జయిని జిల్లా జైథల్ గ్రామానికి చెందిన దినేశ్ వైరాగి కుమారుడు కపిల్కు ప్రియాంక అనే యువతితో గత 2018లో వివాహం జరిగింది. అప్పటికి ఆమె వయసు కేవలం 19 యేళ్లు మాత్రమే. అయితే, కేన్సర్ కారణంగా కపిల్ 2023లో మరణించాడు. దీంతో చిన్న వయసులోనే ప్రియాంక ఒంటరిగా మారిపోయింది. విధవగా ఉన్న తన కోడలిని చూసి చలించిపోయిన మామ.. ఆమెను సొంత కుమార్తెలా చూసుకుంటూ వచ్చారు.
ట్రంప్ను హత్య చేసేందుకు ఇరాన్ కుట్ర చేస్తోందంటూ ఇజ్రాయెల్ రహస్య నివేదిక
అమెరికా-ఇరాన్ శాంతి ఒప్పందం కాస్తా బీటలు వారింది. మళ్లీ అమెరికా-ఇరాన్ దేశాలు పరస్పరం కాలు దువ్వుతున్నాయి. దాడులతో గల్ఫ్ దేశాలు దద్దరిల్లుతున్నాయి. ఈ నేపధ్యంలో ఇజ్రాయెల్ దేశ నిఘా వర్గాలు అమెరికా దేశానికి హెచ్చరికలు పంపాయి. ఆ హెచ్చరిక ఏమిటంటే... అమెరికా దేశాధ్యక్షుడిని హత్య చేసేందుకు ఇరాన్ దేశం కుట్ర చేస్తోందన్నది. ఇది కాస్తా మరింత ఉద్రిక్త వాతావరణానికి దారితీస్తోంది. ఐతే గతంలో స్వయంగా ట్రంప్ తనను హతమార్చేందుకు ఇరాన్ లోని కొన్ని శక్తులు చూస్తున్నాయనీ, తను హిట్ లిస్టులో వున్నానంటూ పేర్కొన్నారు.
ఏపీలో కరోనా కలకలం: కోవిడ్ లక్షణాలతో ఇద్దరు మృతి
ఏపీలో కరోనా కలకలం రేపుతోంది. వైఎస్ఆర్ కడప జిల్లాలో కోవిడ్ తరహా లక్షణాలతో ఇద్దరు వ్యక్తులు మృతి చెందడం స్థానికంగా తీవ్ర ఆందోళన కలిగిస్తోంది. జిల్లాలో ఇటీవల కొందరికి శ్వాసకోస ఇబ్బందులు తలెత్తడంతో, అధికారుల అనుమానంతో చేసిన ఆర్టీపీసీఆర్ పరీక్షల్లో ఐదుగురికి కరోనా పాజిటివ్గా నిర్ధారణ అయింది. ఈ నేపథ్యంలో కడప నగరంతో పాటు రాజంపేట ప్రాంతానికి చెందిన ఇద్దరు వ్యక్తులు తీవ్రమైన కరోనా లక్షణాలతో బాధపడుతూ, ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ పరిస్థితి విషమించి మరణించారు.
director Ashok :భాగమతి దర్శకుడు అశోక్ పై కేసు నమోదు ?
నానితో పిల్ల జమిందార్, ఆదిసాయికుమార్ తో సుకుమారుడు, అనుష్క తో భాగమతి చిత్రాలు తీసిన దర్శకుడు ఇప్పుడు ఓ కేసును ఎదుక్కొంటున్నట్లు ఫిలిం నగర్ కథనాలు చెబుతున్నాయి. ఔత్సాహిక కళాకారుడిని హీరోగా సినీ పరిశ్రమకు పరిచయం చేస్తానని హామీ ఇచ్చి, అతని తల్లిదండ్రుల నుంచి రూ.3.5 కోట్లు తీసుకున్నారనే ఆరోపణలపై దర్శకుడు గుడ్లూరి అశోక్ బాబుపై కేసు నమోదైంది.
Varun Tej : వరుణ్ తేజ్ చిత్రం కొరియన్ కనకరాజు డేట్ ఫిక్స్
వరుణ్ తేజ్, మేర్లపాక గాంధీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న యూనిక్ హారర్-కామెడీ 'కొరియన్ కనకరాజు'తో అలరించడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. యూవీ క్రియేషన్స్, ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ సంయుక్తంగా భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం పోస్ట్-ప్రొడక్షన్ చివరి దశలో ఉంది. ఇంతకుముందు విడుదలైన టైటిల్ గ్లింప్స్, హారర్, కామెడీ, కొరియన్ కల్చర్ ఎలిమెంట్స్ కూడిన ఈ చిత్రంలోని వినోదాత్మకంగా చూపిస్తూ భారీ బజ్ను సృష్టించింది. ఈ చిత్రంలోని ఫస్ట్ సింగిల్ 'కంసంనిదా' కూడా చార్ట్బస్టర్గా నిలిచింది.
రామ్ పోతినేని RAPO23 చిత్రానికి సామ్ సిఎస్ మ్యూజిక్
ఈ సినిమా షూటింగ్ షూటింగ్ శరవేగంగా జరుగుతోంది. తాజాగా మేకర్స్ అదిరిపోయే అప్డేట్ ఇచ్చారు. ఖైదీ, పుష్ప 2, మహా అవతార్ నరసింహ వంటి చిత్రాలకు అదిరిపోయే సౌండ్ ట్రాక్స్ అందించిన సామ్ సిఎస్ ఈ చిత్రానికి మ్యూజిక్ అందిస్తున్నారు. #RAPO23లో సామ్ సిఎస్ చేరడంతో మ్యూజికల్ కూడా ఈ చిత్రం భారీ అంచనాలని నెలకొల్పింది. #RAPO23లో మ్యూజిక్ నెక్స్ట్ లెవల్ లో ఉండబోతోంది.
శ్రీకాంత్, లయ, రాజేంద్ర ప్రసాద్ కాంబినేషన్ లో మిస్టర్ మిడిల్ క్లాస్
Nikhil: రోషన్ కనకాల హీరోగా ఫాంటసీ, సైన్స్ ఫిక్షన్ చిత్రం ప్రారంభం
రోషన్ కనకాల, గహజి ప్రధాన పాత్రల్లో సరికొత్త హై-కాన్సెప్ట్ సై-ఫై ఎంటర్టైనర్ అధికారికంగా లాంచ్ అయ్యింది. సత్య, సుదర్శన్, రవి తేజ నన్నిమాల ఇతర కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం ద్వారా విజయ్ కె కామిశెట్టి దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతున్నారు. ప్రముఖ దర్శకుడు విఐ ఆనంద్ వద్ద చీఫ్ అసోసియేట్ డైరెక్టర్, డైలాగ్ రైటర్గా ఎన్నో ఏళ్లుగా పనిచేసిన విజయ్, 'టైగర్', 'ఎక్కడికి పోతావు చిన్నవాడా', 'ఒక్క క్షణం', 'డిస్కో రాజా', 'స్వయంభు' వంటి విజయవంతమైన చిత్రాలలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఇప్పుడు ఈ ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్ట్తో ఆయన దర్శకత్వంతో పాటు స్క్రీన్ప్లే, సంభాషణలు అందిస్తున్నారు.