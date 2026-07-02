క్యాల్షియం మాత్రలు అన్నం తిన్నాక ఎంత గ్యాప్ తీసుకుని వేసుకోవాలి?
విటమిన్ మాత్రలను ఎలా వేసుకోవాలన్న విషయంలో కొంతమందికి కన్ఫ్యూజన్ వుంటుంది. అన్నం తిన్న తర్వాత క్యాల్షియం మాత్రలు వేసుకోవడానికి గంటల తరబడి ఆగాల్సిన అవసరం లేదు. వాడుతున్న క్యాల్షియం టాబ్లెట్ రకాన్ని బట్టి భోజనం చేసిన వెంటనే లేదా 30 నిమిషాల లోపు వేసుకోవడం ఉత్తమం. క్యాల్షియం మాత్రలు ఎప్పుడు, ఎలా వేసుకోవాలో పరిశీలిద్దాము.
మార్కెట్లో దొరికే క్యాల్షియం మాత్రలు ప్రధానంగా రెండు రకాలుగా ఉంటాయి. మీ టాబ్లెట్ వెనుక ఉన్న పేరును బట్టి ప్లాన్ చేసుకోవాలి. మనకు సాధారణంగా లభించే టాబ్లెట్లు ఇవే వుంటాయి. శరీరం ఈ క్యాల్షియంను గ్రహించాలంటే కడుపులో హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ఉత్పత్తి అవ్వాలి. మనం అన్నం తిన్నప్పుడే ఈ యాసిడ్ ఎక్కువగా విడుదలవుతుంది. కాబట్టి, దీనిని భోజనం చేసిన వెంటనే లేదా భోజనంతో పాటే వేసుకోవాలి. పరగడుపున వేసుకుంటే ఇది శరీరానికి అబ్బదు. క్యాల్షియం సిట్రేట్ టాబ్లెట్ అయితే, దీనిని అన్నం తిన్నాకైనా లేదా పరగడుపునైనా ఎప్పుడైనా వేసుకోవచ్చు. దీనికి కడుపులో యాసిడ్తో పనిలేదు.
క్యాల్షియం మాత్రలు వేసుకునేటప్పుడు పాటించాల్సిన ముఖ్యమైన నియమాలు
ఐరన్ మాత్రలతో కలిపి అస్సలు వద్దు: మీరు ఒకవేళ రక్తం పట్టడానికి ఐరన్ (ఇనుము) మాత్రలు కూడా వాడుతుంటే, క్యాల్షియం, ఐరన్ మాత్రలను ఒకేసారి అస్సలు వేసుకోకూడదు. ఈ రెండూ ఒకదానికొకటి అడ్డుపడి శరీరం దేన్నీ గ్రహించకుండా చేస్తాయి. కాబట్టి, ఈ రెండు మాత్రల మధ్య కనీసం 2 నుండి 3 గంటల సమయం తేడా ఉండాలి (ఉదాహరణకు: మధ్యాహ్నం ఐరన్ వేసుకుంటే, రాత్రి క్యాల్షియం వేసుకోవాలి).
ఒకేసారి ఎక్కువ వద్దు: మన శరీరం ఒకేసారి 500 mg నుండి 600 mg కంటే ఎక్కువ క్యాల్షియంను గ్రహించలేదు. ఒకవేళ మీ డాక్టర్ రోజుకు 1000 mg ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తే, ఒకేసారి రెండు మాత్రలు వేసుకోకుండా... ఉదయం భోజనం తర్వాత ఒకటి, రాత్రి భోజనం తర్వాత ఒకటి చొప్పున విడదీసి వేసుకోవాలి.
టీ/కాఫీలకు దూరంగా: భోజనం చేసిన వెంటనే టీ లేదా కాఫీ తాగే అలవాటు ఉంటే, ఆ వెంటనే క్యాల్షియం మాత్ర వేసుకోవద్దు. టీ/కాఫీల్లో ఉండే కెఫిన్ క్యాల్షియం అబ్సార్ప్షన్ను తగ్గిస్తుంది.
విటమిన్ డి3: క్యాల్షియం ఎముకలకు బాగా పట్టాలంటే శరీరంలో విటమిన్ డి3 కూడా ఉండాలి. అందుకని మీ క్యాల్షియం టాబ్లెట్లోనే విటమిన్ డి3 కలిపి ఉందో లేదో ఒకసారి చూసుకోండి.
ఆంధ్రలో అలజడి సృష్టించేందుకు కొందరు కుట్రలు, ప్రకాష్ రాజ్ను నిషేధించాలి: విష్ణువర్థన్ రెడ్డి
ఇటీవలి కాలంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న సంఘటనలు చూస్తుంటే కొన్ని శక్తులు రాష్ట్రంలో అలజడి సృష్టించాలని కుట్రలు పన్నుతున్నట్లు అర్థమవుతోందని భాజపా నాయకుడు విష్ణువర్థన్ రెడ్డి అన్నారు. ముఖ్యంగా సినీ నటుడు ప్రకాష్ రాజ్ను సినీ ఇండస్ట్రీ నుంచి వెలివేయాలని అన్నారు. మత విద్వేషాలను రెచ్చగొట్టే వ్యక్తులకు ప్రకాష్ రాజ్ మద్దతు తెలపడం చూస్తుంటే ఆయన ఎలాంటి వ్యక్తో అర్థమవుతుందని సినీ పరిశ్రమలో చోటు లేకుండా చేయాలని అన్నారు. ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ఎన్నికైన నాయకులను నోటికి వచ్చినట్లు మాట్లాడుతుంటే వారిపై చర్య తీసుకోకూడదు అంటూ ప్రకాష్ రాజ్ చెప్పడం విడ్డూరంగా వుందని అన్నారు.
గన్ఫైర్ను తప్పించుకుని సురక్షితంగా భారత్కు చేరిన చమురు ట్యాంకర్
అమెరికా, ఇజ్రాయెల్, ఇరాన్ దేశాల మధ్య సాగుతున్న యుద్ధం కారణంగా పశ్చిమాసియాలో తీవ్ర ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ముడి చమురు రవాణాకు అత్యంత ప్రధాన మార్గంగా ఉన్న హర్మూజ్ జలసంధిని ఇరాన్ మూసివేసిది. దీంతో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా చమురు సంక్షోభం తలెత్తింది. అయితే, అమెరికా, ఇరాన్ దేశాల మధ్య శాంతి ఒప్పందం కుదిరినప్పటికీ పశ్చిమాసియాలో మాత్రం ఉద్రిక్తతలు తగ్గలేదు.
సియా పాయింట్కు క్రేజ్.. పెరిగిన పర్యాటకులు.. ఉదయ్పూర్లో అలా గడిపారు..
పూణేలోని లోహగఢ్ కోట వద్ద తన కాబోయే భర్త కేతన్ అగర్వాల్ను కొండపైనుంచి తోసివేసినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న సియా గోయల్, చేతన్ చౌదిరిల ప్రయాణ చరిత్రపై మహారాష్ట్ర పోలీసులు జరుపుతున్న దర్యాప్తులో, రాజస్థాన్లోని ఉదయ్పూర్కు వారు వెళ్లిన విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. మహారాష్ట్రలోని ఒక సంపన్న వ్యాపారవేత్త కుమారుడైన కేతన్ అగర్వాల్, సియా గోయల్లకు ఫిబ్రవరిలో లాంఛనంగా నిశ్చితార్థం జరిగింది. కేతన్తో నిశ్చితార్థానికి కొన్ని వారాల ముందు, సియా, చేతన్ ఒక బృందంతో కలిసి ఉదయ్పూర్కు వెళ్లారు. వారు అక్కడ చాలా రోజులు కలిసి గడిపారు.
ప్రశ్న రావణ్కు చుక్కలు చూపిన జనసేన నేతలు - పోలీస్ వాహనంపై కోడిగుడ్లతో దాడి
ఏపీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్పై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన యూట్యూబర్ ప్రశ్న రావణ్పై జనసేన పార్టీ నేతలు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రావణ్ను కాకినాడ జిల్లా సర్వవరం పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి అరెస్టు చేశారు. అతనికి వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించేందుకు ప్రభుత్వ జనరల్ ఆస్పత్రికి తరలిస్తుండగా జనసైనికులు అడ్డుకున్నారు. దీంతో సర్పవరం పోలీస్టేషన్ వద్ద ఉద్రిక్తత చోటు చేసుకుంది. పోలీస్స్టేషన్ ఎదుట ఆందోళన నిర్వహించి.. ప్రొటోకాల్ వాహనాలను అడ్డుకున్నారు. రావణ్ను తమకు అప్పగించాలని, లేదంటే చట్టపరంగా శిక్షించాలని డిమాండ్ చేశారు. రావణ్ను తరలిస్తున్న వాహనంపై కోడి గుడ్లతో దాడి చేశారు.
విద్యుత్ స్తంభాన్ని ఢీకొట్టిన కారు.. కిటికీ అద్దాన్ని పగులకొట్టి డ్రైవర్..
రుతుపవనాలు బలపడటంతో భారీ వర్షాల కారణంగా రోడ్లన్నీ జలమయం అవుతున్నాయి. తాజాగా నిజామాబాద్ జిల్లా రెంజల్ మండలంలోని వీరన్నగుట్ట సమీపంలో గురువారం ఒక కారు అదుపు తప్పి విద్యుత్ స్తంభాన్ని ఢీకొట్టింది. స్తంభాన్ని ఢీకొట్టిన తర్వాత ఆ వాహనం పక్కనే ఉన్న వ్యవసాయ పొలంలోకి బోల్తా పడింది. విద్యుత్ స్తంభాన్ని ఢీకొట్టిన ధాటికి విద్యుత్ తీగలు తెగి కారుపై పడ్డాయి. అయితే, డ్రైవర్ కారు కిటికీ అద్దాన్ని పగలగొట్టి సురక్షితంగా బయటపడగలిగారు. ప్రమాదం గురించి సమాచారం అందుకున్న రెంజల్ పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని దర్యాప్తు చేపట్టారు.
ఏషియన్ సురేష్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ద్వారా కాగితం పడవలు రిలీజ్
Jana Nayagan: సీఎం విజయ్ చివరి సినిమా : జన నాయగన్ రిలీజ్కు రంగం సిద్ధం?
తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ చివరి చిత్రం యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ 'జన నాయగన్' రిలీజ్కు రంగం సిద్ధం అయ్యింది. దర్శకుడు హెచ్. వినోద్ దర్శకత్వంలో రూపుదిద్దుకున్న ఈ సినిమా సెన్సార్ బోర్డ్ నుండి అనుమతి పొందనుంది. అందుకే ఈ చిత్రాన్ని జూలైలోనే విడుదల చేసే అవకాశాన్ని చిత్ర బృందం పరిశీలిస్తోందని సినీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. అయితే, సినిమా విడుదల తేదీకి సంబంధించి ఇప్పటివరకు ఎటువంటి అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు.
Rajinikanth :రజనీకాంత్ జైలర్ 2 నుంచి తాజా అప్ డేట్ ప్రకటించిన సన్ పిక్చర్స్
సూపర్స్టార్ రజనీకాంత్ తాజా చిత్రం 'జైలర్ 2'. జైలర్ కు సీక్వెల్ గా రాబోతున్న ఈ సినిమాలో సమకాలీన అంశాలు కూడా పొందుపర్చే దిశలో వున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీనికి నెల్సన్ దిలీప్కుమార్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ఈ సీక్వెల్ విడుదల తేదీని ప్రకటించడానికి చిత్ర బృందం సిద్ధమవుతుండటంతో, ఈ చిత్రం మరోసారి వార్తల్లో నిలిచింది.
Akhil: అఖిల్ అక్కినేని రగ్గడ్ లెనిన్ ట్రైలర్ 10 మిలియన్ల దాటి ఉత్సాహానిచ్చింది
విశాఖపట్నంలో జూన్ 30న విడుదలైన లెనిన్ ట్రైలర్ అభిమానుల్లో కొత్త ఉత్సాహం చూపింది. అక్కినేని నాగార్జున సినిమాపై పూర్తి నమ్మకంతో వున్నారు. రెండుసార్లు వాయిదా పడినా మూడోసారి గట్టి సక్సెస్ ఇస్తాడని అఖిల్ కు మంచి సినిమా అవుతుందని వెల్లడించారు. ఇక ట్రైలర్ పరంగా చూస్తే, ప్రేమ, కుటుంబ కలహాలు, పరువు హత్యల వంటి సామాజిక అంశాలతో కూడిన ఒక గ్రామీణ యాక్షన్ డ్రామాలో అఖిల్ ఒక సామాన్య యువకుడి పాత్రలో కనిపించాడు.