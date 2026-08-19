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Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Wednesday, 19 August 2026 (15:14 IST)

టిక్కెట్లు పెంపుతో వచ్చే ఆదాయంలో 20 శాతం చెల్లించాలి : తెలంగాణ సర్కారు ఆదేశం

revanth reddy
Written By: ఠాగూర్
Published: Wed, 19 Aug 2026 (15:14 IST)
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తెలుగు చిత్రపరిశ్రమకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. కొత్త సినిమా విడుదల సమయంలో సినిమా టిక్కెట్ల పెంపు ద్వారా వచ్చే ఆదాయంలో 20 శాతాన్ని తెలంగాణ ఫిల్మ్ డెవలప్‌మెంట్‌కు చెల్లించాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఆ మొత్తాన్ని సంక్షేమం కోసం వినియోగిస్తామని ప్రభుత్వం తెలిపింది. 
 
అలాగే, గతంలో విడుదలైన 'అఖండ-2', 'ది రాజాసాబ్‌', 'మన శంకర వరప్రసాద్‌ గారు', 'పెద్ది' టికెట్ ధరల పెంపుతో వచ్చిన ఆదాయంలో 20 శాతం ఎగ్జిబిటర్ల నుంచి వసూలు చేయాలని నిర్మాతలను కోరింది. ఆ మొత్తాన్ని 'తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఎంప్లాయిస్ ఫెడరేషన్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్', 'తెలంగాణ ఫిల్మ్ డెవలప్‌మెంట్ కార్పొరేషన్' ఖాతాల్లో జమ చేయాలని ఆదేశించింది. ప్రభుత్వ నిబంధనలకు అనుగుణంగా సంబంధిత చిత్రాల నిర్మాతలు వెంటనే తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించింది. 
 
ఏపీలో సినిమా షూటింగులకు ఉచితంగా అనుమతులు : మంత్రి కందుల దుర్గేష్ 
 
చిత్రపరిశ్రమకు ఏపీ ప్రభుత్వం శుభవార్త చెప్పింది. రాష్ట్రంలో జరిగే షూటింగులకు ఉచితంగా అనుమతులు మంజూరు చేస్తామని రాష్ట్ర సినిమాటోగ్రఫీ మంత్రి కందుల దుర్గేష్ వెల్లడించారు. ఇదే విషయంపై ఆయన మాట్లాడుతూ, రాష్ట్రంలో చిత్రపరిశ్రమ అభివృద్ధికి తమ ప్రభుత్వం కట్టుబడివుందని ఆయన వెల్లడించారు. 
 
రాష్ట్రంలో సినిమా షూటింగులకు ఉచితంగా, సింగిల్ విండో విధానంలో అనుమతులు మంజూరు చేస్తామన్నారు. తమ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ నేతృత్వంలో ఏపీలో సినీ పరిశ్రమ విస్తరణకు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నామని తెలిపారు. డబ్బింగ్, రీ-రికార్డింగ్ థియేటర్ల వంటి మౌలిక వసతులు ఏర్పాటు చేసే వారికి ప్రభుత్వం పూర్తి స్థాయిలో అండగా ఉంటుందని హామీ ఇచ్చారు.
 
హైదరాబాద్ తరహాలోనే విజయవాడను కూడా సినీ, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలకు ప్రధాన కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దాలన్నదే ప్రభుత్వ లక్ష్యమని మంత్రి వివరించారు. రాష్ట్రంలోని సహజ సిద్ధమైన లొకేషన్లను చిత్ర పరిశ్రమ మరింతగా వినియోగించుకోవాలని ఆయన కోరారు
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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