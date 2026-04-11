శనివారం, 11 ఏప్రియల్ 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : శనివారం, 11 ఏప్రియల్ 2026 (09:43 IST)

ఐదు అత్యుత్తమ మంత్రాలు ఏవి.. శనివారం ఈ మంత్రాలను జపిస్తే?

Hanuman
దైవిక శక్తిని ఆవాహన చేయడానికి, విజయాన్ని ఆకర్షించడానికి, జీవితంలో శాంతిని తీసుకురావడానికి శతాబ్దాలుగా మంత్రపఠనం చేస్తారు. ప్రాచీన కాలం నుండి, గ్రంథాలు ఒకరి విధిని తీర్చిదిద్దడంలో శక్తివంతమైన మంత్రాలు, వాటి అర్థాల ప్రాముఖ్యతను పేర్కొని వున్నాయి. మంత్రం అనేది కేవలం కొన్ని పదాల సముదాయం కాదు, అది మనస్సు, శరీరం, ఆత్మను విశ్వశక్తితో అనుసంధానించే ఒక ప్రకంపన శక్తి. 
 
సరైన ఆధ్యాత్మిక మంత్రాలను అర్థవంతంగా జపించడం శాంతి, విజయం, దైవిక రక్షణను తీసుకురాగలదు. ఈ ప్రాచీన పవిత్ర మంత్రాలు శ్రేయస్సును వ్యక్తపరచడానికి, ప్రతికూలతను తొలగించడానికి, జీవితంలో సామరస్యాన్ని తీసుకురావడానికి ప్రసిద్ధి చెందాయి.
 
మంత్రాలన్నింటిలోనూ "ఓం" అత్యంత శక్తివంతమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. ఇది విశ్వం ఆది నాదంగా, సృష్టి తత్వానికి ప్రతీకగా ప్రసిద్ధి చెందింది. ఓం మంత్రాన్ని జపించడం ద్వారా శరీరం, మనస్సు విశ్వ శక్తితో అనుసంధానమై, అంతర్గత శాంతిని, ఉన్నత చైతన్యాన్ని చేకూరుస్తుంది.
 
అలాగే గాయత్రీ మంత్రాన్ని విశ్వంలోనే అత్యంత శక్తివంతమైన మంత్రంగా పరిగణిస్తారు. ఋగ్వేదంలో కనిపించే ఈ మంత్రం, దైవిక జ్ఞానాన్ని, జ్ఞానోదయాన్ని ప్రసాదిస్తుంది. ఈ మంత్ర జపం ఆధ్యాత్మిక జాగృతికి, సంపూర్ణ శ్రేయస్సుకు సహాయపడుతుంది. ఇంకా మహా మృత్యుంజయ మంత్రం స్వస్థత, రక్షణ మరియు దీర్ఘాయువును ప్రసాదిస్తుంది కాబట్టి, దీనిని ఒక అద్భుత మంత్రంగా పరిగణిస్తారు.
 
ఓం నమః శివాయ - పంచాక్షరీ 
ఓం మణి పద్మే హమ్ - లక్ష్మీ మంత్రం
ఓం శ్రీం మహాలక్ష్మ్యై నమః - లక్ష్మీ మంత్రం
 
ఓం గన్ గణపతయే నమః - గణపతి మంత్రి 
 
ఓం భూర్ భువః స్వాహా- గాయత్రీ మంత్రంలో భాగం.
రామ మంత్రం - శ్రీరామ జయ రామ 
 
శాంతి, విజయం, ఆధ్యాత్మిక ఎదుగుదల కోసం ప్రతిరోజూ జపించడానికి గాయత్రీ మంత్రం, ఓం నమః శివాయ, 'ఓం గం గణపతయే నమః' అనేవి కొన్ని అత్యుత్తమ మంత్రాలు. ఈ మంత్రాలను ప్రతిరోజూ లేదా శనివారం పూట పఠించడం వల్ల ఈతిబాధలు తొలగిపోతాయి. 

ఆర్టెమిస్ సిబ్బందిని ప్రశంసించిన ట్రంప్.. అంగారక గ్రహంపై తదుపరి అడుగు (video)చంద్రుడిపై యాత్రను పూర్తి చేసుకున్న ఆర్టెమిస్ వ్యోమగాములపై అమెరికా అధినేత డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు. శుక్రవారం నాడు, ఆర్టెమిస్ వ్యోమగాములు పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో విజయవంతంగా దిగి, చంద్రుని చుట్టూ తమ ప్రయాణాన్ని ముగించారు. భవిష్యత్తులో అంగారక గ్రహానికి యాత్రలు పంపాలనే లక్ష్యం వైపు దృష్టి సారిస్తున్నట్లు ట్రంప్ ఈ సందర్భంగా పేర్కొన్నారు. ఆర్టెమిస్ II సిబ్బందికి అభినందనలు.

ప్రజా మద్దతు చూస్తుంటే.. అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో క్లీన్ స్వీప్ చేస్తాం.. స్టాలిన్ ధీమాఅధికార కూటమి అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఘన విజయం సాధిస్తుందని ఎం.కె. స్టాలిన్ ప్రగాఢ విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. ద్రవిడ మున్నేట్ర కళగం (డీఎంకే) నేతృత్వంలోని కూటమి ఇంతకుముందు 200కి పైగా నియోజకవర్గాల్లో విజయం సాధిస్తుందని అంచనా వేసింది. అయితే, కొలత్తూరు నియోజకవర్గం నుండి పార్టీ అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తున్న స్టాలిన్, ప్రస్తుతం కనిపిస్తున్న ప్రజల మద్దతు స్థాయిని, సభలకు హాజరవుతున్న జనసందోహాన్ని బట్టి చూస్తే, మొత్తం 234 నియోజకవర్గాల్లోనూ విజయం సాధించే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు.

నిద్రమత్తులో ప్రైవేట్ బస్సును నడిపాడు.. లారీ ఢీకొనడంతో..?తెలంగాణలో ఓ ప్రైవేటు బస్సును లారీ ఢీకొన్న ఘటన సంచలనం సృష్టించింది. శనివారం ఉదయం సూర్యాపేట జిల్లాలోని కోదాడ వద్ద జాతీయ రహదారి నెం. 65పై జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో కనీసం 10 మంది ప్రయాణికులు గాయపడ్డారు. ట్రావెల్స్‌కు చెందిన ఈ బస్సులో ప్రమాదం జరిగిన సమయానికి 36 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు. ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని ఏలూరు నుండి హైదరాబాద్‌కు ప్రయాణిస్తోంది. ప్రమాదం జరిగిన తర్వాత, భయాందోళనకు గురైన ప్రయాణికులు బస్సు కిటికీలను పగులగొట్టి బయటకు వచ్చారు.

Balakrishna: పోషకాహార లోపం వల్లే అన్నవాహిక క్యాన్సర్‌ లు వస్తాయి : నందమూరి బాలకృష్ణసరైన ఆహారం తీసుకోకపోవడం, భారతదేశంలో వేడి పానీయాలు, పోషకాహార లోపం వంటి ప్రమాద కారకాలతో ముడిపడి ఉన్న అన్నవాహిక క్యాన్సర్‌ వంటి వ్యాధులు వస్తాయని వాటిని పరిష్కరించుకునేందుకు బసవతారకం ఇండో-అమెరికన్ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ స్థాపించామని నందమూరి బాలకృష్ణ అన్నారు.

మోనాలిసా మొగుడుపై పోక్సో కేసు, 16 ఏళ్ల బాలికను ఎలా పెళ్లాడావు?మోనాలిసా వివాహంలో ట్విస్ట్ చోటుచేసుకున్నది. ఆమెను వివాహం చేసుకున్న ఫర్మాన్ ఖాన్ పైన మధ్యప్రదేశ్ పోలీసులు పోక్సో కేసు పెట్టారు. మోనాలిసా వయసు కేవలం 16 సంవత్సరాలే కావడంతో కేసు నమోదు చేసినట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు. మార్చి 11న కేరళం లోని తిరువనంతపురంలోని అరుమనూర్ దేవాలయంలో హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం పెళ్లి జరిగింది. ఈ పెళ్లికి కేరళం విద్యాశాఖ మంత్రి శివన్ కుట్టితో పాటు పలువురు రాజకీయ నాయకులు కూడా హాజరయ్యారు. ఐతే పెళ్లయ్యాక మోనాలిసా వయసు గురించి తీవ్ర చర్చ జరిగింది. దీనితో ఆమె వయసుపై నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్ విచారణ చేపట్టింది.

చైత్ర సప్తమి రోజున ఇలా పూజిస్తే.. అన్నదానం, సూర్యపూజ చేస్తే..?చైత్ర సప్తమి రోజున సూర్యపూజ విశేష ఫలితాలను ఇస్తుంది. సప్తమి తిథి నాడు సూర్య భగవానునికి జలాభిషేకం చేసి ఓం సూర్యాయ నమః మంత్రాన్ని జపించాలి. సప్తమి తిథి నాడు ఉపవాసం ఉండటం శుభప్రదంగా భావిస్తారు. ఉపవాస సమయంలో సాత్విక ఆహారం తీసుకోవాలి. ఈ రోజున బ్రాహ్మణులకు అన్నదానం చేయడం, వస్త్రాలు, ధాన్యాలు దానం చేయడం విశేషంగా ఫలప్రదంగా ఉంటుంది.

08-04-2026 బుధవారం ఫలితాలు- మాటతీరు అదుపులో ఉంచుకోండిమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ఆచితూచి అడుగేయాల్సిన సమయం. అనవసర జోక్యం తగదు. వివాదాల జోలికి పోవద్దు, అందరితో మితంగా సంభాషించండి. రోజువారీ ఖర్చులే ఉంటాయి. పాతమిత్రులను కలుసుకుంటారు. ఊహించని సంఘటన ఎదురవుతుంది. ప్రముఖులను సంప్రదిస్తారు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు పలుకుబడి కలిగిన వ్యక్తులతో పరిచయాలేర్పడరాయి. చాకచక్యంగా అడుగులేస్తారు. మీ కష్టం ఫలిస్తుంది. పసులు సానుకూలమవుతాయి. విలాసాలకు విపరీతంగా వ్యయం చేస్తారు. ఫోన్ సందేశాలను పట్టించుకోవద్దు. నోటీసులు అందుకుంటారు. కీలక చర్చల్లో పాల్గొంటారు.

టీటీడీకి తలనొప్పి.. రూ.400 కోట్లకు పైగా పాత నోట్లు.. హుండీ ఆదాయంతో ఆర్థిక నష్టంకలియుగ దైవం శ్రీవేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో హుండీ ఆదాయం గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. అయితే శ్రీవారి హుండీలో ఏళ్ల క్రితం రద్దైన నోట్లు వచ్చిపడుతున్నాయి. ఇది టీటీడీకి పెద్ద తలనొప్పిగా మారింది. ఈ నోట్లు 2016లో రద్దు అయినప్పటికీ తిరుమల హుండీలో మాత్రం పాత నోట్ల ప్రవాహం ఆగట్లేదు. తాజా సమాచారం ప్రకారం టీటీడీ వద్ద ప్రస్తుతం రూ.400 కోట్లకు పైగా విలువైన పాత రూ.500, రూ.1000 నోట్లు నిల్వ వున్నాయి.

వైశాఖ కృష్ణ పక్ష పంచమి: ఉజ్జయిన్‌ మహాకాలేశ్వర ఆలయంలో భస్మ హారతివైశాఖ కృష్ణ పక్ష పంచమి సందర్భంగా, మధ్యప్రదేశ్‌లోని ఉజ్జయిన్‌లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా పూజలు అందుకునే జ్యోతిర్లింగ క్షేత్రమైన శ్రీ మహాకాలేశ్వర ఆలయం వద్ద మంగళవారం భక్తులు భారీ సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. ఉదయం వేకువజామున, సంప్రదాయ భస్మ హారతిని పూర్తి వైభవంతో నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమం మహాకాల్ స్వామికి పవిత్రమైన జలాభిషేకంతో ప్రారంభమైంది. అనంతరం శాస్త్ర సంప్రదాయాలకు కట్టుబడి ప్రత్యేక అలంకరణ జరిగింది. భస్మ హారతి సమయంలో భక్తులు దైవ స్వరూపమైన స్వామివారి దివ్య, మనోహరమైన రూపాన్ని చూసి భక్తులు పరవశించిపోయారు.

07-04-2026 మంగళవారం ఫలితాలు : రుణ ఒత్తిడి ఆందోళన కలిగిస్తుందిమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. ఖర్చులు సామాన్యం. పనులు మొక్కుబడిగా పూర్తి చేస్తారు. అపరిచితులతో మితంగా సంభాషించండి. నోటీసులు అందుకుంటారు. సోదరుల మధ్య కొత్త విషయాలు ప్రస్తావనకు వస్తాయి. ఆస్తి వివాదాలు పరిష్కార దిశగా సాగుతాయి. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు రుణ విముక్తులవుతారు. ఆలోచనలు కార్యరూపం దాల్చుతాయి. చాకచక్యంగా వ్యవహరిస్తారు. పనులు సానుకూలతకు మరింత శ్రమించాలి. ఖర్చులు అధికం. మీ సాయంతో ఒకరికి మంచి జరుగుతుంది. ఆరోగ్యం జాగ్రత్త ఆప్తులతో కాలక్షేపం చేస్తారు.
