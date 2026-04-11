ఐదు అత్యుత్తమ మంత్రాలు ఏవి.. శనివారం ఈ మంత్రాలను జపిస్తే?

దైవిక శక్తిని ఆవాహన చేయడానికి, విజయాన్ని ఆకర్షించడానికి, జీవితంలో శాంతిని తీసుకురావడానికి శతాబ్దాలుగా మంత్రపఠనం చేస్తారు. ప్రాచీన కాలం నుండి, గ్రంథాలు ఒకరి విధిని తీర్చిదిద్దడంలో శక్తివంతమైన మంత్రాలు, వాటి అర్థాల ప్రాముఖ్యతను పేర్కొని వున్నాయి. మంత్రం అనేది కేవలం కొన్ని పదాల సముదాయం కాదు, అది మనస్సు, శరీరం, ఆత్మను విశ్వశక్తితో అనుసంధానించే ఒక ప్రకంపన శక్తి.
సరైన ఆధ్యాత్మిక మంత్రాలను అర్థవంతంగా జపించడం శాంతి, విజయం, దైవిక రక్షణను తీసుకురాగలదు. ఈ ప్రాచీన పవిత్ర మంత్రాలు శ్రేయస్సును వ్యక్తపరచడానికి, ప్రతికూలతను తొలగించడానికి, జీవితంలో సామరస్యాన్ని తీసుకురావడానికి ప్రసిద్ధి చెందాయి.
మంత్రాలన్నింటిలోనూ "ఓం" అత్యంత శక్తివంతమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. ఇది విశ్వం ఆది నాదంగా, సృష్టి తత్వానికి ప్రతీకగా ప్రసిద్ధి చెందింది. ఓం మంత్రాన్ని జపించడం ద్వారా శరీరం, మనస్సు విశ్వ శక్తితో అనుసంధానమై, అంతర్గత శాంతిని, ఉన్నత చైతన్యాన్ని చేకూరుస్తుంది.
అలాగే గాయత్రీ మంత్రాన్ని విశ్వంలోనే అత్యంత శక్తివంతమైన మంత్రంగా పరిగణిస్తారు. ఋగ్వేదంలో కనిపించే ఈ మంత్రం, దైవిక జ్ఞానాన్ని, జ్ఞానోదయాన్ని ప్రసాదిస్తుంది. ఈ మంత్ర జపం ఆధ్యాత్మిక జాగృతికి, సంపూర్ణ శ్రేయస్సుకు సహాయపడుతుంది. ఇంకా మహా మృత్యుంజయ మంత్రం స్వస్థత, రక్షణ మరియు దీర్ఘాయువును ప్రసాదిస్తుంది కాబట్టి, దీనిని ఒక అద్భుత మంత్రంగా పరిగణిస్తారు.
ఓం నమః శివాయ - పంచాక్షరీ
ఓం మణి పద్మే హమ్ - లక్ష్మీ మంత్రం
ఓం శ్రీం మహాలక్ష్మ్యై నమః - లక్ష్మీ మంత్రం
ఓం గన్ గణపతయే నమః - గణపతి మంత్రి
ఓం భూర్ భువః స్వాహా- గాయత్రీ మంత్రంలో భాగం.
రామ మంత్రం - శ్రీరామ జయ రామ
శాంతి, విజయం, ఆధ్యాత్మిక ఎదుగుదల కోసం ప్రతిరోజూ జపించడానికి గాయత్రీ మంత్రం, ఓం నమః శివాయ, 'ఓం గం గణపతయే నమః' అనేవి కొన్ని అత్యుత్తమ మంత్రాలు. ఈ మంత్రాలను ప్రతిరోజూ లేదా శనివారం పూట పఠించడం వల్ల ఈతిబాధలు తొలగిపోతాయి.