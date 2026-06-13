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భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయ్.. అప్రమత్తంగా ఉండండి : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
తెలంగాణా రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయని, అందువల్ల అధికార, పోలీస్, అగ్నిమాపకదళ యంత్రాంగం అప్రమత్తంగా ఉండాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి కోరారు. ముఖ్యంగా, హైదరాబాద్ క్యూర్ పరిధిలో హైఅలెర్ట్గా ఉండాలన్నారు. పోలీస్, ట్రాఫిక్, మున్సిపల్, రెవెన్యూ శాఖల అధికారులు సమన్వయంతో పని చేయాలని ఆయన కీలక ఆదేశాలు జారీచేశారు.
హైడ్రా, విద్యుత్, వాటర్ బోర్డు, సంబంధిత శాఖలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని చెప్పారు. సీఎస్, డీజీపీ, క్యూర్ స్పెషల్ సీఎస్లతో సమీక్షించి నగరవాసులకు ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా సత్వర చర్యలు చేపట్టాలన్నారు. రోడ్లపై నీరు నిలిచే ప్రాంతాల్లో ముందస్తుగా టీమ్స్ మోహరించాలని తెలిపారు.
హైదరాబాద్లోని పలు ప్రాంతాల్లో శనివారం భారీ వర్షం కురిసింది. శంషాబాద్ వద్ద బెంగళూరు హైవేపై భారీగా వర్షపు నీరు నిలవడంతో వాహనదారులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. సంబంధిత సిబ్బంది.. మోటార్ల ద్వారా నీటిని తొలగిస్తున్నారు. షాద్నగర్లోనూ జాతీయ రహదారిపై భారీగా వరద నిలిచింది.
అదేసమయంలో హైదరాబాద్లోని వర్ష ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో డీజీపీ సీవీ ఆనంద్ పర్యటించారు. మల్కంపేట చెరువు, టోలిచౌకీల్లో పరిస్థితిని పరిశీలించారు. సైబరాబాద్ సీపీ రమేష్తో కలిసి నీటమునిగిన ప్రాంతాలు, ట్రాఫిక్ పరిస్థితులను సమీక్షించారు. కీలక జంక్షన్లలో అదనపు పోలీసు సిబ్బందిని మోహరించాలన్నారు. హైదరాబాద్తో పాటు వర్ష ప్రభావిత జిల్లాల పోలీసు అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు.
కాశీలో రేణూ దేశాయ్.. ఎందుకో తెలుసా?
పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ మాజీ సతీమణి రేణూ దేశాయ్ కాశీ యాత్రలో ఉన్నారు. పవన్ కళ్యాణ్తో విడాకుల తర్వాత, తన పిల్లలు పెద్దవారైన తర్వాత ఆమె సినిమాల్లో రెండో ఇన్నింగ్స్లో ప్రారంభించారు. తనకు నచ్చిన పాత్రలను ఎంచుకుంటూ సినిమాల్లో కనిపిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం తన కొత్త సినిమా షూటింగ్కు సంబంధించిన అప్డేట్ను అభిమానులతో పంచుకున్నారు.
Mohanlal: మోహన్లాల్ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ దృశ్యం 3 ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్
థ్రిల్లర్ ఫ్రాంచైజీలలో ఒకటైన ‘దృశ్యం’ సిరీస్ మూడో భాగం ‘దృశ్యం 3’ ప్రపంచవ్యాప్తంగా జూన్ 18 నుంచి ప్రైమ్ వీడియోలో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. జీతూ జోసెఫ్ రచన, దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రాన్ని ఆంథోనీ పెరుంబవూర్ నిర్మించగా, మోహన్లాల్, మీనా, సిద్ధిక్ కీలక పాత్రల్లో నటించారు. థియేటర్లలో విజయవంతమైన ప్రదర్శన అనంతరం ఈ చిత్రం మలయాళంతో పాటు తెలుగు, తమిళ, కన్నడ భాషల్లో కూడా అందుబాటులోకి రానుంది.
Bhogi: శర్వా.. భోగి చిత్రం కోసం యాక్షన్ సీన్స్ చిత్రీకరిస్తున్న సంపత్ నంది
శర్వా భారీ పాన్-ఇండియా పీరియడ్ యాక్షన్ చిత్రం 'భోగి'. దర్శకుడు సంపత్ నంది. శ్రీ సత్య సాయి ఆర్ట్స్ బ్యానర్పై కె.కె. రాధామోహన్ నిర్మిస్తున్న చిత్రాన్ని లక్ష్మి రాధామోహన్ సమర్పిస్తున్నారు. సినిమాకు సంబంధించిన ఫస్ట్-లుక్, పుట్టినరోజు పోస్టర్లుకు రెస్పాన్స్ వచ్చింది.. పల్లెటూరి యువతిగా కథానాయిక అనుపమ పరమేశ్వరన్ కనిపించిన ఫస్ట్-లుక్కు కూడా అద్భుతమైన స్పందన వచ్చింది.
V.V. Vinayak: వడ్డే నవీన్ సినిమాలు ఇష్టంతో చేయలేదు : వి. వి. వినాయక్
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Aishwarya Rajesh: పేరుకు సుకుమారి కానీ టచ్ చేస్తే విద్యుత్ షాకే.. ఓ..! సుకుమారి టీజర్
పేరుకు సుకుమారి కానీ ఆమెను టచ్ చేస్తే విద్యుత్ షాక్ కు గురవుతారు.. ఈ పాయింట్ తో ఓ..! సుకుమారి చిత్రం రూపొందుతోంది. ఐశ్వర్య రాజేష్ టైటిల్ పాత్రను పోషిస్తుంది. గ్రామీణ నేపథ్యంలో సాగే రొమాంటిక్ కామెడీ చిత్రంగా దర్శకుడు భరత్ దర్శన్ తెరకెక్కిస్తున్నారు. తిరువీర్ కథానాయకుడు. గంగా ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్పై మహేశ్వర రెడ్డి మూలి దీనిని నిర్మిస్తున్నారు.కాగా, నేడు చిత్ర బృందం టీజర్ను ప్రేక్షకుల ముందుకు తెచ్చింది.