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30 వైద్య విభాగాల్లో 433 అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ పోస్టుల భర్తీ
ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలల్లోని 30 వైద్య విభాగాల్లో 433 అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ పోస్టుల భర్తీ ప్రక్రియను తెలంగాణ వైద్య ఆరోగ్య శాఖ పూర్తి చేసింది. దీనికి సంబంధించిన ఎంపిక జాబితా త్వరలో విడుదల కానుంది. 34 విభాగాల్లో మొత్తం 607 అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ పోస్టులను భర్తీ చేయడానికి గత ఏడాది చేపట్టిన నియామక ప్రక్రియలో భాగంగా, మెడికల్ అండ్ హెల్త్ సర్వీసెస్ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డ్ (ఎంహెచ్ఎస్సార్బీ) ఈ 433 పోస్టుల భర్తీని ఖరారు చేసింది.
అంతకుముందు, పీడియాట్రిక్స్, ఆర్థోపెడిక్స్, గైనకాలజీ, అనస్థీషియా వంటి విభాగాలలో నియామక ప్రక్రియ పూర్తయిన తర్వాత, ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి దామోదర రాజనర్సింహ 174 మంది అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్లు, 692 మంది సివిల్ అసిస్టెంట్ సర్జన్ స్పెషలిస్ట్ వైద్యులకు నియామక పత్రాలను అందజేశారు.
తాజా దశతో, బోర్డు 30 విభాగాల్లోని మిగిలిన 433 పోస్టులకు నియామక ప్రక్రియను పూర్తి చేసింది. ఫలితాలను ప్రకటించడానికి సిద్ధంగా ఉంది. నలుగురు స్పీచ్ పాథాలజిస్ట్ పోస్టుల నియామక ప్రక్రియ కూడా పూర్తయింది. అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ల ఎంపిక జాబితాతో పాటే వీటి ఫలితాలను కూడా ప్రకటిస్తారు. ఈ ప్రక్రియతో ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలలకు సంబంధించి నోటిఫై చేసిన అధ్యాపకుల నియామకాల్లో అధిక భాగం పూర్తయినట్లయింది.
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'మీరే నా సర్వస్వం..' - భారతీరాజా మృతిపై నటి రాధిక ఎమోషనల్ పోస్ట్
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లక్షలకు లక్షలు పారితోషికం తీసుకున్న వరలక్ష్మి ప్రమోషన్కు డుమ్మా కొట్టారు.. (Video)
ప్రముఖ నటి వరలక్ష్మిపై 'పోలీస్ కంప్లైట్' చిత్ర దర్శకుడు సంజీవ్ మేగోటి సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. లక్షలకు లక్షలు పారితోషికం తీసుకున్న నటి వరలక్ష్మి ప్రమోషన్కు పిలిస్తే రావడం లేదు కదా సమయం లేదంటూ చెబుతున్నారన్నారు. పెద్ది సినిమాకు రామ్ చరణ్ వంటి స్టార్ హీరో రేయింబవుళ్లు ప్రమోషన్ చేశారని ఆయన గుర్తు చేశారు.
కర్మ ఎవరినీ వదలదు—వరలక్ష్మిని కూడా : దర్శకుడు సంజీవ్ మెగోటి
హారర్, యాక్షన్, థ్రిల్లర్, కామెడీ, రొమాన్స్ అంశాల సమ్మేళనంగా తెరకెక్కిన అవుట్ అండ్ అవుట్ ఎంటర్టైనర్ ‘పోలీస్ కంప్లైంట్’ చిత్రం జూన్ 12న తెలుగు, కన్నడ భాషల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఎంఎస్కే ప్రమిద శ్రీ ఫిలిమ్స్ బ్యానర్పై బాలకృష్ణ మహారాణా నిర్మాణంలో, క్రియేటివ్ డైరెక్టర్ సంజీవ్ మేగోటి దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ చిత్ర ప్రీ రిలీజ్ వేడుక హైదరాబాద్ ఫిలిం ఛాంబర్లో ఘనంగా నిర్వహించారు.
రాజా ది రాజా నుంచి యూత్ ఫుల్ మెలోడీ తుఝ్పే ఫిదా సాంగ్
రుత్విక్ను హీరోగా పరిచయం చేస్తూ వృందావన్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్పై నిర్మాత కె. నిహారిక దాసరి చిత్రం ‘రాజా ది రాజా’. నేటి తరానికి కనెక్ట్ అయ్యే ఎమోషన్స్, అందమైన ప్రేమకథతో మేళవిస్తూ ఈ చిత్రం తెరకెక్కుతోంది. ఇప్పటికే విడుదలైన టీజర్ కి అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఇప్పుడు మేకర్స్ మ్యూజికల్ జర్నీ స్టార్ట్ చేశారు. సినిమా నుంచి తుఝ్పే ఫిదా సాంగ్ ను విడుదల చేశారు.