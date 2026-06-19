సంబంధిత వార్తలు
- మహిళగా నమ్మించి రూ.23.67 లక్షలు గుంజేసిన పోలీస్ కానిస్టేబుల్
- ప్రధానమంత్రిగా చరిత్ర సృష్టించిన నరేంద్ర మోడీ - సుపరిపాలనే అతిపెద్ద పరీక్ష
- Pawankalyan: భారతీరాజా గారి ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలి : పవన్ కళ్యాణ్, కె రాఘవేంద్రరావు
- సమాజంలో జరిగే విషయాలకు సినిమాలతో ముడిపెట్టొద్దు : అనసూయ
- మేం జంతువులం కాదు మౌనంగా ఉండటానికి : ప్రకాష్ రాజ్
కీర్తి, కృతి శెట్టిల చేతిని పట్టుకోవడం.. భుజాలపై చెయ్యేయటం ఏంటి? రాఘవేంద్ర రావుపై ట్రోల్స్ (video)
దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి రూపొందించబోయే కొత్త సినిమా ప్రారంభోత్సవానికి సంబంధించిన ఒక వీడియో ఆన్లైన్లో వైరల్ కావడంతో, ప్రముఖ తెలుగు చలనచిత్ర దర్శకుడు కె. రాఘవేంద్ర రావు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా ట్రోల్స్కు గురవుతున్నారు.
Raghavendra Rao
వెంకటేష్ దగ్గుబాటి, నందమూరి కళ్యాణ్ రామ్, కీర్తి సురేష్, కృతి శెట్టి ప్రధాన పాత్రల్లో నటించనున్న ఈ చిత్రం, గురువారం హైదరాబాద్లో లాంఛనంగా ప్రారంభమైంది. సంప్రదాయబద్ధంగా జరిగిన ఈ ముహూర్తపు కార్యక్రమంలో, ప్రారంభ షాట్కు దర్శకత్వం వహించాల్సిందిగా రాఘవేంద్ర రావును ఆహ్వానించారు.
ఈ కార్యక్రమానికి తెలుగు చలనచిత్ర రంగానికి చెందిన పలువురు ప్రముఖులు హాజరయ్యారు. నిర్మాత అల్లు అరవింద్ ప్రారంభ సన్నివేశానికి క్లాప్ కొట్టగా, నిర్మాతలు దిల్ రాజు, డి. సురేష్ బాబు తదితరులు కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. అయితే, ఈ వేడుకకు సంబంధించిన ఒక చిన్న వీడియో క్లిప్ ఆన్లైన్ చర్చలకు కేంద్రబిందువుగా మారింది. వైరల్ అయిన ఆ వీడియోలో, 84 ఏళ్ల దర్శకుడు రాఘవేంద్రరావు నటీమణుల పక్కనే వుండిపోయారు.
మొదట ఆయన కీర్తి సురేష్ చేతిని పట్టుకుని ఆమెను సరైన స్థానంలో నిలబెట్టారు. ఆ తర్వాత కృతి శెట్టి వైపు దృష్టి సారించి ఆ సన్నివేశం కోసం ఆమె స్థానాన్ని సరిచేశారు. అలాగే, నటీమణుల భుజాలపై చేతులు ఎలా ఉంచాలో వెంకటేష్, కళ్యాణ్ రామ్లకు ఆయన సూచించడం కూడా ఆ వీడియోలో కనిపిస్తుంది.
ఈ వీడియో క్లిప్ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ ఎక్స్లో వేగంగా వైరల్ అయ్యింది. ఇందులో సదరు సీనియర్ దర్శకుడు నటీమణులతో అనవసరమైన శారీరక స్పర్శకు పాల్పడ్డారని కొందరు వినియోగదారులు విమర్శించారు. ఆ సన్నివేశాన్ని వివరించడానికి అటువంటి చర్యలు అవసరమా అని పలువురు ప్రశ్నించగా, మరికొందరు ఆ దృశ్యాలు అనుచితంగా ఉన్నాయని అభిప్రాయపడ్డారు.
గతంలో నటి నిహారిక కొణిదెలకు సంబంధించిన ఒక ఘటనలో కూడా ఇలాంటి విమర్శలే వచ్చాయని కొందరు గుర్తుచేశారు. ఆన్లైన్లో వీడియోలు తక్షణమే నిశిత పరిశీలనకు గురయ్యే ఈ కాలంలో, ప్రజాదరణ పొందిన వ్యక్తులు మరింత జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలని వారు పేర్కొన్నారు.
అయితే, ప్రారంభ షాట్ కోసం నటీనటులను సరైన స్థానాల్లో ఉంచడం ద్వారా రాఘవేంద్ర రావు కేవలం దర్శకుడిగా తన బాధ్యతలను నిర్వర్తించారని పేర్కొంటూ చాలామంది ఆయనకు మద్దతుగా నిలిచారు. సందర్భం లేకుండా తీసిన చిన్న వీడియో క్లిప్లు తరచుగా తొందరపాటు నిర్ణయాలకు, అనవసరమైన వివాదాలకు దారితీస్తాయని మద్దతుదారులు వాదించారు.
ఆన్లైన్లో వస్తున్న విమర్శలపై సీనియర్ తెలుగు చలనచిత్ర దర్శకుడు మాట్లాడుతూ.."పూర్తి సందర్భాన్ని అర్థం చేసుకోకుండానే నెటిజన్లు ఒక నిర్ధారణకు వచ్చేస్తున్నారు. కె. రాఘవేంద్ర రావు నాలుగు దశాబ్దాలకు పైగా చిత్ర పరిశ్రమలో కొనసాగుతూ, తన పని ద్వారా ఎంతో గౌరవాన్ని పొందారు.
కేవలం ఒక చిన్న ఎడిట్ చేసిన క్లిప్ను షేర్ చేసి, సోషల్ మీడియాలో ఆయనపై తీర్పు చెప్పడం సమంజసం కాదు. ఒకవేళ ఆ నటీమణులకు ఏదైనా అసౌకర్యం లేదా అభ్యంతరాలు ఉండి ఉంటే, వారు ఖచ్చితంగా అప్పుడే వాటిని వ్యక్తం చేసి ఉండేవారు... అంటూ చెప్పుకొచ్చారు.
???? A Grand Beginning for #VenkyAnil5 - #NKRAR2!— Gummalla Lakshmana (@GUMMALLALAKSHM3) June 18, 2026
Legendary filmmaker #RaghavendraRao Directed the 1st shot, while #AlluAravind gave the ceremonial clap at the pooja ceremony.
Starring #Venkatesh, #KeerthySuresh, #NandamuriKalyanRam & #KrithiShetty, directed by #AnilRavipudi. pic.twitter.com/oBf0LXATof
కాబోయే భార్యతో కలిసి ట్రెకింగ్కు వెళ్లాడు.. 400 అడుగుల లోయలో పడి..?
పూణేకు చెందిన 26 ఏళ్ల వ్యక్తి, మావల్ తహసీల్లోని లోహగడ్ కోట వద్ద తన కాబోయే భార్యతో కలిసి ట్రెకింగ్కు వెళ్లినప్పుడు ఫోటోలు తీస్తుండగా లోయలో పడి మరణించాడని పోలీసులు తెలిపారు. మృతుడు కేతన్ విశాల్ అగర్వాల్ గహుంజే నివాసి. అతను తన కుటుంబానికి చెందిన రియల్ ఎస్టేట్ సంస్థలో డైరెక్టర్గా పనిచేసేవాడు నవంబర్లో అతనికి వివాహం జరగాల్సి ఉంది.
కదులుతున్న రైల్లో హిజ్రా బీభత్సం, డబ్బులివ్వలేదని ప్రయాణికులపై ముష్ఠిఘాతాలు, వీడియో
హిజ్రాలు. వీళ్లు వస్తుంటే జనం గుండెల్లో హడలెత్తుతోంది. ఇక రైలు ప్రయాణ సమయంలో వీళ్లు ఎంట్రీ ఇచ్చారంటే ప్రయాణికుల పరిస్థితి ఘోరాతిఘోరంగా మారిపోతుంది. అడిగినంత డబ్బులివ్వకపోతే ఇక వాళ్లు తమ రాక్షస ప్రవృత్తిని బైటపెడుతున్నారు. తాజాగా సోషల్ మీడియాలో ఓ హిజ్రా ప్రయాణికులపై చేసిన రాక్షస దాడి తాలూకు వీడియో ఒకటి వైరల్ అవుతోంది. ఆ వీడియోలో హిజ్రా డబ్బులివ్వనందుకు ప్రయాణికులపై మృగంలా మీదపడి చావగొడుతోంది. ప్రయాణికుడు ఏడుస్తున్నప్పటికీ అతడిని వదలకుండా చావగొట్టింది. ఈ వీడియోను ఓ ప్రయాణికుడు సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసాడు.
నీట్ యూజీ రీ టెస్ట్ : అభ్యర్థుల కోసం ఎన్.టి.ఏ వాట్సాప్
ఈ నెల 21 తేదీన నీట్ యూజీ 2026 ప్రవేశ పరీక్ష జరుగనుంది. ఈ పరీక్ష కోసం హాజరయ్యే అభ్యర్థుల కోసం నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ కీలక చర్యలు చేపట్టింది. అలాగే, పరీక్షలు సాఫీగా, పకడ్బంధీగా సాగేందుకు వీలుగా అన్ని రకాల కఠిన చర్యలు చేపట్టింది. ఇందులోభాగంగా, విద్యార్థుల కోసం ఒక అధికారిక వాట్సప్ సేవలను ప్రవేశపెట్టింది. ఇదేసమయంలో పరీక్షకు సంబంధించి వస్తున్న తప్పుడు ఎస్ఎంఎస్లు, ఈ-మెయిల్ను నమ్మోద్దని హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.
దేశంలో టెలిగ్రామ్ సేవలు బంద్ - తాత్కాలిక నిషేధం సబబే.. ఢిల్లీ హైకోర్టు
నీట్ యూజీ 2026 పునఃపరీక్ష నేపథ్యంలో దేశంలో టెలిగ్రామ్ సేవలపై కేంద్ర ప్రభుత్వం నిషేధం విధించింది. దీన్ని వ్యతిరేకిస్తూ టెలిగ్రామ్ యాజమాన్యం ఢిల్లీ హైకోర్టును ఆశ్రయించగా, చుక్కెదురైంది. కేంద్రం విధించిన తాత్కాలిక నిషేధాన్ని ఢిల్లీ హైకోర్టు సమర్థించింది. కేంద్రం ఆంక్షలను సవాల్ చేస్తూ టెలిగ్రామ్ దాఖలు చేసిన పిటిషన్ను న్యాయస్థానం శుక్రవారం కొట్టేసింది. అత్యవసర పరిస్థితుల దృష్ట్యా కేంద్రం చర్యలు సరైనవేనని కోర్టు స్పష్టం చేసింది. ఇందులో ఎలాంటి అసమానతలు కన్పించలేదని న్యాయస్థానం వెల్లడించింది.
శుభవార్త : తెలంగాణాలో వచ్చే నాలుగు రోజుల పాటు వర్షాలు
తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలకు వాతావరణ శాఖ ఓ శుభవార్త చెప్పింది. వచ్చే నాలుగు రోజుల పాటు తెలంగాణాతో పాటు పలు రాష్ట్రాల్లో వర్షాలు కురిసేందుకు అనుకూల వాతావరణం నెలకొనివుందని తెలిపింది. అందువల్ల వచ్చే నాలుగు రోజుల పాటు తెలంగాణ, ఒరిస్సా, జార్ఖండ్, బీహార్, ఛత్తీస్గఢ్ తదితర రాష్ట్రాల్లో వర్షాలు కురిసేందుకు అవకాశం ఉందని పేర్కొంది.
వైద్యులు ముడిబియ్యం తినమని ఎందుకు చెబుతారు?
ముడి బియ్యం. తెల్లగా పాలిష్ పట్టిన తెల్ల బియ్యం కంటే బ్రౌన్ రైస్లో పోషకాలు ఎక్కువ, ఇవి ఆరోగ్యానికి చాలా మంచివి. వీటిలో వుండే పోషకాలు ఏమిటో, అవి ఆరోగ్యానికి చేసే మేలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ముడి బియ్యంలో వరి పొట్టు కింద బియ్యం పైన వుండే తవుడు పొరలో విటమిన్లు, ఖనిజాలు పుష్కలంగా వుంటాయి. వారంలో ఐదు కంటే ఎక్కువసార్లు తెల్లబియ్యం తీసుకోవడం వల్ల షుగర్ వ్యాధి ముప్పు పెరుగుతున్నట్లు తేలింది. దంపుడు బియ్యంలో రక్తపోటు పెరగడానికి కారణమయ్యే సోడియం పాళ్లు తక్కువ. మనం తినే ఆహారాన్ని శక్తిగా మలచడంలో కీలక పాత్ర పోషించే నియాసిన్, విటమిన్ బి3 బ్రౌన్ రైస్లో ఎక్కువ.
నేరేడు పండ్లు ఎందుకు తినాలో తెలుసా?
నేరేడు పండ్లు. వీటిని తినడం ద్వారా ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు వున్నాయి. ఇవి తినేవారు దంత సమస్యలను తగ్గించుకోవచ్చు. ఇవి దంతాలను మరియు చిగుళ్లను బలంగా చేస్తుంది. నోటి సమస్యలను తగ్గిస్తుంది. నోటిలో కురుపులు పుండ్లగా చెప్పబడే నోటి అల్సర్లను నివారిస్తుంది. దంతక్షయాన్ని తగ్గిస్తుంది. ఇంకా నేరేడు పండ్లతో కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. విటమిన్ సి మరియు ఐరన్ యొక్క అద్భుతమైన మూలం, ఈ పండు హిమోగ్లోబిన్ కౌంట్ను పెంచుతుంది. ఈ నేరేడు పండు పురుషులు తింటుంటే అవసరమైన శక్తిని పెంచుతుంది. నేరేడు పండు జీర్ణ శక్తిని మెరుగుపరిచి కడుపులో ఏర్పడే గ్యాస్ వంటి సమస్యలను అడ్డుకుంటుంది.
పిస్తా పప్పులు ఎందుకు తినాలి?
పిస్తా పప్పును రోజూ తీసుకోవడం వల్ల ఇది శరీరానికి విటమిన్-ఇను సమృద్ధిగా అందిస్తుంది. ఇది చర్మాన్ని మృదువుగా ఉంచడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. చర్మాన్ని ముడతల సమస్య నుండి కాపాడి సంరక్షిస్తుంది. పిస్తా పప్పు తింటే కలిగే ఇతర ప్రయోజనాలు తెలుసుకుందాము. పిస్తా పప్పును తింటే కంటి సమస్యలతో బాధపడేవారికి సమస్య నుంచి దూరం చేస్తుంది. శరీరంలోని ఊపిరితిత్తులకు, ఇతర శరీర అవయవాలకు ప్రాణ వాయువుని చేరవేయడంలో సహాయపడుతుంది. శరీరంలోని రోగనిరోధక శక్తిని పెంచి, శరీరాన్ని ఇన్ఫెక్షన్లకు దూరంగా ఉంచుతుంది. పిస్తాపప్పులో పీచు పదార్థం సమృద్దిగా వుండటం వల్ల జీర్ణక్రియలు సాఫీగా జరిగి శరీరంలోని వ్యర్థాలు బయటకు విసర్జింపబడతాయి.
యూరిక్ యాసిడ్: తగ్గించుకునే మార్గాలు
యూరిక్ యాసిడ్. ఇటీవలి కాలంలో ఈ సమస్యతో సతమతం అయ్యేవారు ఎక్కువవుతున్నారు. శరీరంలో యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలను సహజంగా ఎలా తగ్గించవచ్చో తెలుసుకుందాము. ఒక గ్లాసు నీటిలో అర టీస్పూన్ బేకింగ్ సోడా కలిపి త్రాగాలి ఆహారంలో విటమిన్ సి అధికంగా ఉండే పండ్లు, కూరగాయలను చేర్చాలి. ఎక్కువ నీరు తాగడం వల్ల కిడ్నీలు యూరిక్ యాసిడ్ను వేగంగా బయటకు పంపుతాయి ఎక్కువ ఫైబర్ తినడం వల్ల శరీరంలో యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది అధిక ప్రోటీన్ ఆహారం మానుకోవాలి. తక్కువ కొవ్వు పాల ఉత్పత్తులను ఎంచుకోవాలి.
కేన్సర్ను నిరోధించే మామిడి పండ్లు, ఎలాగ?
పండ్లలో రారాజు మామిడి. ప్రస్తుతం మామిడి పండ్లు మార్కెట్లోకి వచ్చేసాయి. ఈ పండును తింటే కలిగే ప్రధాన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మామిడిలోని యాంటీఆక్సిడెంట్లు పెద్దప్రేగు క్యాన్సర్, లుకేమియా, ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్, రొమ్ము క్యాన్సర్ నుండి శరీరాన్ని రక్షిస్తాయి. మామిడిలో ఉండే విటమిన్ ఎ, బీటా కెరోటిన్ కంటి ఆరోగ్యం, దృష్టిని మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి. మామిడి పండ్లలోని విటమిన్ సి, ఫైబర్, పెక్టిన్ అధిక కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిని నియంత్రించడంలో సహాయపడతాయి. మామిడి గుజ్జును ముఖానికి అప్లై చేస్తుంటే చర్మరంధ్రాలు చర్మాన్ని పునరుజ్జీవింపజేస్తాయి, మొటిమలు తగ్గుతాయి. మామిడి పండ్లలోని ఎంజైమ్లు జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తాయి.