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మేం జంతువులం కాదు మౌనంగా ఉండటానికి : ప్రకాష్ రాజ్
పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ను ఉద్దేశించి నటుడు ప్రకాష్ రాజ్కు బెదిరింపులు వస్తున్నాయి. సోషల్ మీడియాలో నిత్యం చురుకుగా ఉండే ప్రకాష్ రాజ్.. సామాజిక, రాజకీయ అంశాలపై తన అభిప్రాయాలను నిర్మొహమాటంగా వెల్లడిస్తుంటారు. తాజాగా జనసేన పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి, ఎమ్మెల్సీ నాగబాబు పెట్టిన పోస్ట్పై ప్రకాశ్ రాజ్ స్పందించారు. నాయకుడికి అన్నీ తెలుసని ఆయన మాటే శాసనం అని నాగబాబు పోస్ట్ పెట్టారు. నాయకుడి మాటను అనుసరించాలని కోరారు. ఎలాంటి సందేహాలు పెట్టుకోవద్దని విజ్ఞప్తి చేస్తూ పవన్ ఫొటోను పంచుకున్నారు.
ఈ పోస్టుపై ప్రకాశ్ రాజ్ స్పందించారు. 'మీ సందేహాలను పక్కనపెట్టండి. మౌనంగా నాయకుడిని అనుసరించండి అనడంలో మీ ఉద్దేశం ఏంటి. మేం జంతువులం కాదు మౌనంగా బతకడానికి. ఈ బెదిరింపులు వద్దు నాగబాబు గారు. ప్రశ్నించడం మా హక్కు. ఏ నాయకుడైనా, నేనే నాయకుడిని అనుకున్నవాడైనా, సమాధానం ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత ఉంటుంది' అని తన పోస్టులో రాసుకొచ్చారు.
ఆర్కిటిక్ లాజిస్టిక్స్ నెట్వర్క్లో రాణించేందుకు ఏపీ రెడీ.. నారా లోకేష్
అభివృద్ధి చెందుతున్న ఆర్కిటిక్ లాజిస్టిక్స్ నెట్వర్క్లో భారతదేశానికి ముఖద్వారంగా ఆవిర్భవించడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యూహాత్మకంగా సిద్ధంగా ఉందని విద్యా, ఐటీ శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ తన రష్యా పర్యటన సందర్భంగా అన్నారు. శుక్రవారం సెయింట్ పీటర్స్బర్గ్ అంతర్జాతీయ ఆర్థిక ఫోరం 2026లో జరిగిన ‘ప్రపంచ లాజిస్టిక్స్లో కొత్త సరిహద్దులు, ఆర్కిటిక్ లాజిస్టిక్స్ ఫ్రేమ్వర్క్ అనే చర్చలో ఆయన పాల్గొన్నారు.
అన్నామలై ఇదు నమ్మ ఇయక్కమ్లో 10 గంటల్లో 10 లక్షల మంది సభ్యులు
బీజేపీకి అధికారికంగా రాజీనామా చేసిన తర్వాత, తమిళనాడు బీజేపీ మాజీ అధ్యక్షుడు కె. అన్నామలై ప్రారంభించిన ఇదు నమ్మ ఇయక్కమ్ (ఇది మన ఉద్యమం) అనే రాజకీయ ఉద్యమంలో కేవలం 10 గంటల వ్యవధిలోనే 10 లక్షల మందికి పైగా సభ్యులు చేరారు. కేవలం 10 గంటల్లోనే 10 లక్షల మందికి పైగా స్వచ్ఛంద కార్యకర్తలు నమోదు చేసుకోవడం ద్వారా ఈ ఉద్యమం ఒక కీలక మైలురాయిని అధిగమించిందని అన్నామలై ఎక్స్ వేదికగా పేర్కొన్నారు. ప్రజల్లో ఈ ఉద్యమ లక్ష్యంపై పెరుగుతున్న నమ్మకానికి ఇది నిదర్శనమని ఆయన అభివర్ణించారు. అలాగే తమపై నమ్మకం ఉంచిన మద్దతుదారులకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
మంజీరా నదిలో మునిగిన ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు
కామారెడ్డి జిల్లా బాన్సువాడ మండలం బుడిమి గ్రామంలో శుక్రవారం విషాదం అలుముకుంది. ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు పిల్లలు మంజీరా నదిలో మునిగి మరణించారు. మధ్యాహ్న భోజనం చేసి, 'ఎల్లమ్మ సంబరం'లో పాల్గొన్న తర్వాత ఆ పిల్లలు నీటిలోకి దిగారు. కొద్ది నిమిషాల్లోనే వారు నదిలోని సుడిగుండాల్లో చిక్కుకుని మునిగిపోయారు. మరణించిన పిల్లలందరూ పదేళ్ల ఏళ్ల లోపు వయసున్నవారే. మరో ఘటనలో, పిట్లం మండలం బొల్లక్పల్లికి చెందిన అనిత, పావని, శ్రీవాణి, భాను అనే నలుగురు వ్యక్తులు కూడా మంజీరా నదిలో మునిగి ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
Cockroach Janta Party: ఢిల్లీకి చేరుకున్న కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ చీఫ్ అభిజీత్ దీప్కే
ఆన్లైన్ ఉద్యమమైన కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దిప్కే, జంతర్ మంతర్ వద్ద జరగనున్న నిరసన కార్యక్రమం కోసం శనివారం ఢిల్లీకి చేరుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన తన మద్దతుదారులను క్రమశిక్షణ పాటించాలని, నిరసన శాంతియుతంగా సాగేలా చూడాలని కోరారు. ఈ నిరసనకు మద్దతు ప్రకటించిన సామాజిక కార్యకర్త సోనమ్ వాంగ్చుక్, ఒకవేళ దిప్కేను అరెస్టు చేస్తే తాను ఆరు వారాల పాటు నిరాహార దీక్ష చేస్తానని పేర్కొన్నారు. ఎక్స్ వేదికగా స్పందించిన దిప్కే, జంతర్ మంతర్ వద్ద మద్దతుదారులను కలవనున్నందుకు ఉత్సాహం వ్యక్తం చేస్తూ, వారితో పాటు ఒక పుస్తకాన్ని, జాతీయ జెండాను తీసుకురావాలని సూచించారు.
ఆ.. కొబ్బరినీళ్లే కదా ఏం చేస్తాయి అని వీళ్లు మాత్రం తాగరాదు, ఎవరు?
ఆరోగ్యానికి కొబ్బరి నీరు ఎంతగానో మేలు చేస్తాయి. ఐతే కొంతమంది మాత్రం కొబ్బరి నీరు తాగరాదు అని చెబుతున్నారు వైద్య నిపుణులు. ఎవరు తాగకూడదో తెలుసుకుందాము. మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు: మధుమేహం వున్నవారు కొబ్బరి నీళ్లు తాగకూడదు. ఎందుకంటే కొబ్బరి నీటిలో సహజ చక్కెరలు వుంటాయి. అందువల్ల మోతాదుకి మించి కొబ్బరి నీళ్లు తాగితే రక్తంలో చక్కెరస్థాయిలు పెరిగి సమస్య వస్తుంది. రక్తపోటు మందులు వాడేవారు: కొబ్బరినీళ్లు రక్తపోటును తగ్గించే గుణాన్ని కలిగి వుంటాయి. అందువల్ల రక్తపోటు తగ్గేందుకు మందులు వాడేవారు మోతాదుకి మించి తాగితే రక్తపోటు తగ్గిపోతుంది. ఫలితంగా మైకం, మత్తుగా అనిపించడం జరుగుతుంది.
సబ్జా గింజల నీటిని తాగితే ప్రయోజనాలు ఏమిటి?
సబ్జా గింజలు. ఇవి ఆయుర్వేద ఔషధాలలో ఈ గింజలు కీలకం. వీటిని తీసుకుంటుంటే ఆరోగ్యానికి కలిగే ప్రయోజనాలు చాలా వున్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. సబ్జా గింజలు తీసుకుంటే అధిక రక్తపోటు, కొలెస్ట్రాల్, ఒత్తిడి, టైప్ 2 మధుమేహం నుండి ఉపశమనాన్ని అందిస్తాయి. సబ్జా గింజల మిల్క్ షేక్ తాగితే చాలాసేపు కడుపు నిండిన అనుభూతి కలుగుతుంది. సబ్జా విత్తనాల్లో మల్టీవిటమిన్లతో పాటు క్యాల్షియం, మెగ్నీషియం, ఐరన్, ఫాస్పరస్ వంటి పోషకాలు ఉంటాయి. సబ్జాల్లో వున్న ఆల్ఫా-లినోలెనిక్ యాసిడ్ శరీరంలో కొవ్వును కరిగించడంలో సహాయపడుతుంది. సబ్జా గింజలను తినడం వల్ల జీర్ణవ్యవస్థ మెరుగ్గా పనిచేస్తుంది, ఇది టైప్ 2 డయాబెటిస్ రోగులకు మంచిది.
కావేరీ ఆస్పత్రిలో అరుదైన అత్యంత క్లిష్టమైన ఆపరేషన్ సక్సెస్
చెన్నై, వడపళని కావేరి ఆసుపత్రి వైద్య రంగంలో ఒక అరుదైన ఘనతను సాధించింది. వివిధ వైద్య విభాగాల నిపుణుల సమష్టి కృషితో ఒక సంక్లిష్టమైన ఆపరేషన్ను విజయవంతంగా పూర్తి చేసింది. స్త్రీ జననేంద్రియాలలోని పెద్దప్రేగు (కోలన్), యోని భాగం మధ్య ఏర్పడిన అసాధారణ రంధ్రం కారణంగా, 73 ఏళ్ల వృద్ధురాలు 2018 నుండి తరచుగా యోని స్రావాలు, తరచుగా వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్ల వంటి తీవ్రమైన సమస్యలతో బాధపడుతోంది. సాధారణంగా గుండెలోని రంధ్రాలను మూసివేయడానికి ఉపయోగించే ఒక వైద్య పరికరాన్ని ఉపయోగించి, వైద్యులు ఈ మహిళ పెద్ద ప్రేగు, యోని మధ్య ఉన్న రంధ్రాన్ని విజయవంతంగా మూసివేశారు.
ఎంజీఎం మలర్ హెల్త్కేర్ ఆస్పత్రిలో అతి క్లిష్టమైన ఆపరేషన్ సక్సెస్
చెన్నై నగరంలో ఉన్న కార్పొరేట్ ఆస్పత్రుల్లో ఒకటైన ఎంజీఎం మలర్ హెల్త్కేర్ ఆస్పత్రిలో అత్యంత క్లిష్టమైన ఆపరేషన్ను విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు. ఒకేసారి పక్షపాతం, గుండెపోటు వచ్చిన 68 మంది యేళ్ల మహిళకు ఏకకాలంలో ఈ క్లిష్టమైన ఆపరేషన్ను పూర్తి చేశారు. వైద్యులు అతి తక్కువ కోతతో చేసే సింగిల్ - పోర్టల్ విధానం ద్వారా మెదడులో స్టెంట్ అమర్చడం, కెరోటిడ్ యాంజియోప్లాస్టీ, కరోనరీ యాంజియోప్లాస్టీని విజయవంతంగా నిర్వహించారు. ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,
టీలో కల్తీని ఎలా గుర్తించాలి?
టీ అనేది కేవలం ఒక అలవాటు కంటే ఎక్కువ; అది సౌకర్యం, సంప్రదాయంలో లోతుగా మిలితమైపోయిన ఒక ఆచారం. అయినప్పటికీ, దాని సుపరిచితమైన సువాసన, రుచి వెనుక ఒక ఆందోళనకరమైన విషయం దాగి ఉంది: అదే టీ ఆకులు లేదంటే ప్యాకెట్లు కాకుండా వదులుగా వుండే టీ పొడిలో కల్తీ. ఆహార భద్రతపై అవగాహన పెరగడంతో వినియోగదారులు అసలైన టీని ఎలా గుర్తించాలో, నాణ్యత, ఆరోగ్యం రెండింటికీ హాని కలిగించే ఉత్పత్తులను ఎలా నివారించాలో తెలుసుకోవడానికి ఎక్కువగా ప్రయత్నిస్తున్నారు.