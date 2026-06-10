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Written By ఠాగూర్
Last Updated : Wednesday, 10 June 2026 (12:26 IST)

ప్రధానమంత్రిగా చరిత్ర సృష్టించిన నరేంద్ర మోడీ - సుపరిపాలనే అతిపెద్ద పరీక్ష

narendra modi
BY: ఠాగూర్
Publish: Wed, 10 Jun 2026 (12:22 IST) Updated: Wed, 10 Jun 2026 (12:26 IST)
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ప్రధానమంత్రిగా నరేంద్ర మోడీ చరిత్ర సృష్టించారు. భారత్‌లో సుధీర్ఘకాలం ప్రధానమంత్రిగా కొనసాగిన రాజకీయ నేతగా ఆయన నిలిచారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన తన 12 యేళ్ల పాలనపై ఎక్స్ వేదికగా ఓ సుధీర్ఘ పోస్ట్ చేశారు. ప్రజా సేవ అనేది సుపరిపాలనకు అతిపెద్ద పరీక్ష. వినయం, అంకితభావం, కర్తవ్య దీక్షతో అవిశ్రాంతంగా పనిచేసే వ్యక్తి మాత్రమే ప్రజలు విశ్వాసాన్ని పొందగలడు అని రాసుకొచ్చారు. 
 
కాగా, ప్రధానమంత్రిగా నరేంద్ర మోడీ 12 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా అనేకమంది ప్రముఖులు ఆయనకు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ ఎక్స్‌ వేదికగా పోస్టులు పెడుతున్నారు. 'కొందరు నాయకులు దేశాన్ని పాలిస్తారు. చాలా కొద్దిమంది మాత్రమే దేశ గతిని మార్చేస్తారు. వారిలో ఒకరే ప్రధాని మోడీ. ఒక సామాన్యుడి ఇంటిలోని నీటి కుళాయి నుంచి చంద్రయాన్‌తో చంద్రుడిని చేరేవరకు.. పొలంలోని రైతు ఆకాంక్షల నుంచి సరిహద్దుల్లోని సైనికుడి ధైర్యం వరకు మోడీ నాయకత్వం దేశ విశ్వాసాన్ని, సామర్థ్యాలను బలోపేతం చేస్తూనే ఉంది. ప్రగతి ఫలాలు ప్రతి భారతీయుడికి చేరేలా చూసింది. ఆయన పాలనలో సంక్షేమం, అభివృద్ధి మధ్య సమతుల్యను పాటించారు. బలహీనులకు మద్దతిస్తూనే.. అవకాశాలను విస్తరించి భారత ఆర్థిక పునాదులను బలోపేతం చేసే సంస్కరణలను మేళవించారు. కరుణ, ఆశయం రెండూ కలిసి సాగగలవని ఆయన నిరుపించారు. ఈ అద్భుతమైన మైలురాయిని సాధించిన ప్రధాని మోడీకి ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ప్రజల తరపున హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలియజేస్తున్నా. స్వర్ణాంధ్రను నిర్మించడానికి.. వికసిత్‌ భారత్‌ సాకారం అయ్యేందుకు కట్టుబడి ఉన్నాం అంటూ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు. 
 
దేశాన్ని సుదీర్ఘకాలం పరిపాలించిన నాయకుడిగా నిలిచిన ప్రధాని మోడీకి నా హృదయపూర్వక అభినందనలు. దేశ తొలి ప్రధాని జవహర్‌లాల్‌ నెహ్రూను అధిగమించి.. ఈ అసమానమైన రికార్డును సృష్టించడం నిజంగా అద్భుతం. మోడీ నాయకత్వం ప్రపంచ వేదికపై భారత్‌ను అజేయశక్తిగా నిలబెట్టింది. అవకాశాలు, ప్రజల గౌరవం, స్వావలంబన, సాధికారత వైపు దేశాన్ని నడిపించింది అని ఏపీ మంత్రి నారా లోకేశ్ అన్నారు. 
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