హీరో శివాజీ వ్యాఖ్యలపై నిధి అగర్వాల్ కామెంట్స్.. ఏమన్నారో తెలుసా?
హీరోయిన్ల వస్త్రధారణపై హీరో శివాజీ చేసిన వ్యాఖ్యలు పెను దుమారాన్నే రేపాయి. శివాజీ చేసిన వ్యాఖ్యలను అనేక మంది మహిళా ప్రముఖులు ఖండించారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర మహిళా కమిషన్ సైతం ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. దీంతో శివాజీ దిగివచ్చి, తాను చేసిన వ్యాఖ్యలకు క్షమాపణలు చెప్పారు.
అయితే, శివాజీ వ్యాఖ్యలను ఉద్దేశిస్తూ నిధి అగర్వాల్ సోషల్ మీడియాలో స్పందించారు. బాధితులను తప్పుపట్టడం సరైంది కాదు. ఈ కామెంట్స్ తప్పుదోవ పట్టించేలా ఉన్నాయి అని తన సోషల్ మీడియా ఖాతాలో క్యాప్షన్ పెట్టారు. ఈ పోస్ట్ శివాజీని ఉద్దేశించి పెట్టిందేనని స్పష్టంగా అర్థమవుతోంది.
ఒకరి దుస్తుల కారణంగా వేధింపులు జరుగుతాయని చెప్పడం విక్టిమ్ బ్లేమింగ్ కిందకే వస్తుందని పలువురు అభిప్రాయపడుతున్నారు. నిధి అగర్వాల్ స్పందనతో ఈ వివాదం మరింత చర్చనీయాంశంగా మారింది. దీనిపై శివాజీ ఎలా స్పందిస్తారో వేచి చూడాల్సివుంది.