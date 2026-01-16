ఆంధ్రా అల్లుళ్లకు అదిరే విందు.. 290 గోదావరి స్టైల్ వంటకాలతో స్వాగతం (video)
మకర సంక్రాంతి సందర్భంగా ఆంధ్ర అల్లుడికి 290 గోదావరి స్టైల్ వంటకాలతో స్వాగతం పలికిన వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. మకర సంక్రాంతి కొత్త అల్లుళ్లకు పండగే. ఏపీలో ముఖ్యంగా గోదావరి, నర్సీపట్నం, గుంటూరు ప్రాంతాలలో ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది. కుటుంబాలు వారిని గౌరవించడానికి 158 నుండి 1,374 వంటకాలతో కూడిన భారీ విందులను ఏర్పాటు చేసిన దాఖలాలు వున్నాయి. తాజాగా అమలాపురంలో, ఈ సంప్రదాయానికి ఆధునిక హంగులు అద్దారు. ఒక అల్లుడు టెస్లా కారులో అత్తారింటికి రావడంతో భారీ సంఖ్యలో జనం గుమిగూడారు.
మకర సంక్రాంతిని ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా రంగులు, ఆచారాలు, విందులతో జరుపుకుంటారు, కానీ కొన్ని ప్రాంతాలలో, ఈ పండుగ అల్లుడికి అంకితం చేయబడిన ఒక ఆడంబరమైన వేడుకగా మారుతుంది. గోదావరిలోని అదుర్రు గ్రామంలో అపూర్వమైన విందు అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. విజ్జాపు వెంకట రత్నం, అతని భార్య సుశీల తమ కుమార్తె కీర్తిశ్రీకి, ఆమె భర్త బోడ్డు సాయి శరత్కు రాజ విందును తలపించే భోజనంతో స్వాగతం పలికారు.
వివాహం తర్వాత అల్లుడు మొదటిసారి ఇంటికి వచ్చిన సందర్భంగా, ఆ కుటుంబం అద్భుతమైన 1,374 రకాల వంటకాలను వడ్డించింది. ఈ విందులో స్వీట్లు, కారపు వంటకాలు, పండ్లు, పండ్ల రసాలు, ఇంట్లో తయారుచేసిన చిరుతిళ్లు, వివిధ ప్రాంతాల నుండి తెప్పించిన ప్రత్యేక వంటకాలు ఉన్నాయి. ఈ కార్యక్రమం కనులవిందుగా, రుచికరమైన విందుగా మార్చింది.
సంప్రదాయం ప్రకారం, నూతన వధూవరులకు వారి వైవాహిక జీవితంలో శ్రేయస్సు, సామరస్యం, ఆనందం కలగాలని ఆశీర్వదిస్తూ, సంవత్సరంలోని ప్రతి నెలకు ప్రతీకగా ఉండేలా జాగ్రత్తగా ఎంపిక చేసిన 12 బహుమతులను కూడా అందించారు.
ఇకపోతే..
నర్సీపట్నంలో కూడా ఇలాంటి ఆప్యాయతా ప్రదర్శనే జరిగింది. అక్కడ నాలం రమేష్ కుమార్, కళావతి దంపతులు వివాహం తర్వాత తమ అల్లుడు శ్రీహర్షకు వచ్చిన మొదటి సంక్రాంతి సందర్భంగా అతన్ని సత్కరించారు. స్థానిక ఆచారాలకు అనుగుణంగా, ఆ కుటుంబం సుమారు 290 రకాల సాంప్రదాయ పిండి వంటకాలను తయారు చేసింది. బంధువులు, ఇరుగుపొరుగు వారు కూడా ఇందులో పాలుపంచుకున్నారు.
అయితే ఈ విందుపై నెటిజన్లు రకరకాలుగా స్పందిస్తున్నారు. ఇది కేవలం పిచ్చితనం. ఇంతమంది ప్రజలు వీధుల్లో తిండిలేక బాధపడుతుంటే, అవసరమైన వారికి దానం చేయకుండా ఆహారాన్ని వృధా చేసే స్వార్థపరులైన మూర్ఖులు కనిపిస్తున్నారని ఓ నెటిజన్ ఫైర్ అయ్యాడు.