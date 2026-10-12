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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Monday, 12 October 2026 (13:45 IST)

డ్యూడ్ హీరో Go Back Modi ట్వీట్.. మళ్లీ ఇంటర్నెట్‌లో రచ్చ రచ్చ

pradeep
Written By: సెల్వి
Updated: Mon, 12 Oct 2026 (13:45 IST)
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pradeep
తమిళ నటుడు, దర్శకుడు ప్రదీప్ రంగనాథన్, ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీని ఉద్దేశించి గతంలో చేసిన ఒక ట్వీట్ కారణంగా ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశమయ్యారు. 2018లో చేసిన ఆ పాత ట్వీట్ ఇప్పుడు మళ్లీ వెలుగులోకి వచ్చి, విస్తృతంగా చర్చించబడుతోంది.
 
2019లో జయం రవి నటించిన కోమాలి చిత్రంతో దర్శకుడిగా పరిచయం కాకముందు, ప్రదీప్ పెద్దగా గుర్తింపు లేని వ్యక్తిగా ఉండేవారు. 2019 ఎన్నికలకు ముందు మోదీ తమిళనాడు పర్యటన సందర్భంగా సోషల్ మీడియాలో Go Back Modi (మోదీ వెనక్కి వెళ్ళండి) అనే హ్యాష్‌ట్యాగ్ బాగా ప్రాచుర్యం పొందింది.
 
ఆ సమయంలో ప్రదీప్ కూడా ఆ ట్రెండ్‌లో భాగమయ్యారు. ఆ తర్వాత కాలంలో, ప్రదీప్ తమిళ చిత్రసీమలో ప్రముఖ యువ తారలలో ఒకరిగా ఎదిగారు. ఆయన ప్రధాన పాత్ర పోషించిన లవ్ టుడే చిత్రం ఆయనకు మంచి గుర్తింపును తీసుకురావడమే కాకుండా, బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ విజయాన్ని సాధించింది. డ్రాగన్, డ్యూడ్ వంటి చిత్రాలు నటుడిగా ఆయనకున్న నమ్మదగిన ఇమేజ్‌ను మరింత బలపరిచాయి.
 
ఇప్పుడు ఆ పాత ట్వీట్ మళ్లీ చర్చనీయాంశమైంది. కొందరు మోదీ మద్దతుదారులు ఆ నటుడిని ట్రోల్ చేస్తుండగా, మరికొందరు అతనికి అండగా నిలిచారు. ఈ పోస్ట్ మళ్లీ తెరపైకి రావడంతో, ప్రదీప్ గత సోషల్ మీడియా కార్యకలాపాలపై కొత్తగా చర్చ మొదలైంది.
 
అయితే, తమిళనాడులో బీజేపీ, ప్రధాని మోదీలకు వ్యతిరేకత రాజకీయ చర్చల్లో కీలక భాగంగా ఉన్న ప్రస్తుత పరిస్థితులను బట్టి చూస్తే, ఈ ట్వీట్ ఆ నటుడికి పెద్ద ఎదురుదెబ్బగా మారకపోవచ్చు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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