శనివారం, 7 ఫిబ్రవరి 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : శనివారం, 7 ఫిబ్రవరి 2026 (14:15 IST)

Chaddannam: మహిళలు రోజూ చద్దన్నం తీసుకుంటే ఫలితం ఏంటి?

Chaddannam
చద్దన్నం కేవలం ఒక సాధారణ ఆహారం కాదు.. పోషకాల గని. ఒకటి రాత్రి మిగిలిపోయిన అన్నంతో తయారుచేసే చద్దన్నం. ఈ అన్నంలో మజ్జిగ లేదా పెరుగు కలిపి నానబెడతారు. వాటికి ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చి చేర్చి తీసుకుంటారు. వండుకున్న అన్నం తినగా మిగిలిపోయిన అన్నం అయిదారు గంటల్లో చల్లబడి బ్యాక్టీరియా చేరి చద్ది అన్నం అవుతుందని.. దీనిలో ఎన్నో పోషకాలు దాగున్నాయని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఉదయం అల్పాహారానికి బదులుగా చద్దన్నం తీసుకోవడం వల్ల పొట్ట తేలికగా ఉండడమే కాదు. రోజంతా శక్తివంతంగా పనిచేయగలుగుతారు. 
 
దీనికి కారణం చద్దన్నంలో ఉండే లాక్టిక్ యాసిడ్, ఐరన్, పొటాషియం వంటి విలువైన పోషకాలు. సాధారణంగా వేడి అన్నంలో కన్నా చద్దన్నంలో 60% క్యాలరీలు తక్కువగా ఉంటాయని పరిశోధనలు వెల్లడిస్తున్నాయి. అందువల్ల, బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి ఇది ఒక గొప్ప ఎంపిక. ఇందులో బి6, బి12 విటమిన్లు వున్నాయి. చద్దన్నం తినడం వల్ల గ్యాస్, ఎసిడిటీ వంటి సమస్యలను నివారించుకోవచ్చు. 
 
చద్దన్నం తినడం వల్ల ఎముకలకు సంబంధించిన అనారోగ్య సమస్యలు కూడా తగ్గుముఖం పడతాయి. శరీరంలో వేడిని చద్దన్నం తగ్గిస్తుంది. ప్రతిరోజు చద్దన్నం తినేవారిలో రక్తపోటు అదుపులో వుంటుంది. మహిళలు రోజూ చద్దన్నం తీసుకుంటే ఎముకలకు సంబంధించిన రుగ్మతల నుంచి తప్పించుకోవచ్చు. కీళ్ల నొప్పులను దూరం చేసుకోవచ్చునని పోషకాహార నిపుణులు అంటున్నారు. 

Jogi Ramesh: జోగి రమేష్‌పై మరోసారి నాన్ బెయిలబుల్ కేసు

Jogi Ramesh: జోగి రమేష్‌పై మరోసారి నాన్ బెయిలబుల్ కేసుజోగి రమేష్‌పై మరోసారి నాన్-బెయిలబుల్ కేసు నమోదైంది. విజయవాడలో జగన్ పర్యటన సందర్భంగా పోలీసుల విధులకు ఆటంకం కలిగించారనే ఆరోపణలపై ఈ కేసు నమోదైంది. అధికారుల ప్రకారం, జోగి రమేష్ ఒక గుంపును బైక్ ర్యాలీని నిర్వహించారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఆయన ప్రజలకు ఇబ్బంది కలిగించారని, రోడ్లను దిగ్బంధించి సాధారణ పౌరులకు అసౌకర్యం కలిగించారని కూడా ఆరోపణలు ఉన్నాయి.

తిరుమల శ్రీవారి లడ్డూల్లో రెండు రోజుల్లోనే దుర్వాసన.. జాతీయ జర్నలిస్ట్

తిరుమల శ్రీవారి లడ్డూల్లో రెండు రోజుల్లోనే దుర్వాసన.. జాతీయ జర్నలిస్ట్తిరుమల లడ్డూ వివాదం ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్‌ను దాటి జాతీయ స్థాయిలో చర్చనీయాంశంగా మారింది. రాష్ట్రంలో రాజకీయ నిందారోపణలతో ప్రారంభమైన ఈ వ్యవహారం, ప్రైమ్ టైమ్ టెలివిజన్ చర్చా కార్యక్రమంలో తీవ్రమైన జాతీయ చర్చగా రూపాంతరం చెందింది. ఈ చర్చ సందర్భంగా, ఒక జాతీయ జర్నలిస్ట్ 2021-2023 మధ్య కాలంలో తిరుమల లడ్డూల నాణ్యత గురించి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ ప్రతినిధిని నేరుగా ప్రశ్నించారు.

Yv Subba Reddy: అవును.. లడ్డూ నెయ్యిలో కల్తీ జరిగి వుండవచ్చు.. వైవీ సుబ్బారెడ్డి

Yv Subba Reddy: అవును.. లడ్డూ నెయ్యిలో కల్తీ జరిగి వుండవచ్చు.. వైవీ సుబ్బారెడ్డితిరుమల లడ్డూ తయారీలో అనేక రసాయనాలను ఉపయోగించినట్లు సీబీఐ సిట్ నివేదిక నిర్ధారించడంతో, ఈ విషయం వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వర్గాలకు ఇక్కట్లు తప్పేలా లేవు. ఈ నేపథ్యంలో, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ ఆరోపించినట్లుగా లడ్డూలో జంతువుల కొవ్వు లేదని చెబుతూ వైకాపా దృష్టి మరల్చే రాజకీయాలకు పాల్పడుతోంది. కానీ లడ్డూ నమూనాలలో హానికరమైన రసాయనాల ఆనవాళ్లు ఉన్నాయన్న వాస్తవాన్ని వారు విస్మరిస్తున్నారు.

పెళ్లికి తర్వాత మహిళను వేధించాడు.. గొంతులో విషం పోసి.. ఆస్పత్రిలో వదిలేశాడు..

పెళ్లికి తర్వాత మహిళను వేధించాడు.. గొంతులో విషం పోసి.. ఆస్పత్రిలో వదిలేశాడు..ప్రేమ పేరుతో ఓ వ్యక్తి ఓ మహిళ ప్రాణాలతో ఆటాడుకున్నాడు. ప్రేమ పేరుతో మహిళను నమ్మించి గొంతులో విషం పోసి, ఆసుపత్రిలో వదిలేసిన వెళ్లిపోయిన ఘటన విజయవాడలో కలకలం రేపింది. కృష్ణా జిల్లా పమిడిముక్కల మండలానికి చెందిన బాధితురాలికి గతేడాది ఏప్రిల్‌లో వివాహమైంది. ఈమెకు వివాహానికి ముందే భవానీశంకర్‌తో పరిచయం వుంది. ఆమె వివాహం తర్వాత కూడా ప్రేమిస్తున్నాను అంటూ వెంటపడ్డాడు. ఇతని మాటలు నమ్మి పెళ్లికి తర్వాత భర్తను వదులుకుని పుట్టింటికి చేరుకుంది. అతని మాటలు నమ్మి ఈ నెల 2న ఆమె విజయవాడకు రాగా, తన గదికి తీసుకెళ్లి అసలు స్వరూపం బయటపెట్టాడు.

ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సులో మంటలు.. ఇంజన్ నుండి పొగ రావడంతో..?

ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సులో మంటలు.. ఇంజన్ నుండి పొగ రావడంతో..?ఎన్టీఆర్ జిల్లాలోని నందిగామ సమీపంలో ఒక ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సులో మంటలు చెలరేగడంతో కొద్దిసేపు తీవ్ర భయాందోళన నెలకొంది. విజయవాడ నుండి హైదరాబాద్ వెళ్తున్న ఈ బస్సులో 39 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు. కంచికచర్ల మండలంలోని కేసర టోల్ గేట్ సమీపంలో బస్సు వెనుక భాగంలోని ఇంజన్ నుండి పొగ రావడం ప్రారంభమైంది. ప్రమాదాన్ని పసిగట్టిన డ్రైవర్ వెంటనే వాహనాన్ని ఆపి ప్రయాణికులను అప్రమత్తం చేశాడు. మంటలు వేగంగా వ్యాపించి, బస్సును పూర్తిగా చుట్టుముట్టక ముందే ప్రయాణికులందరూ సురక్షితంగా బయటపడ్డారు.

Allu Arjun: సినిమా వ్యాపారంలో కొత్త ఫార్మెట్ లో హీరో అల్లు అర్జున్

Allu Arjun: సినిమా వ్యాపారంలో కొత్త ఫార్మెట్ లో హీరో అల్లు అర్జున్హీరోలు సినిమాకు పారితోషికం తీసుకోవడం అనేది పాత మాట. ఇప్పుడు కొత్త మాట కూడా వచ్చేసింది. ఇంతకుముందు కొందరు హీరోలు కొన్ని ఏరియాల్లో పంపిణీ వ్యవస్థను లేదంటే షేర్ అడిగేవారు. ఏది చేసినా కోట్లకు కోట్లకు రెమ్యునరేషన్ పరంగా తీసుకుంటున్నారు. అందుకు నిర్మాతలు కూడా సిద్ధమవుతున్నారు. రానురాను గ్లోబల్ సినిమా వ్యాపారంగా మారడంతో ఓవర్ సీస్ లో కూడా కొన్ని ఏరియాలను హీరోలు తీసుకున్న సందర్భాలున్నాయి.

యుఫోరియా కొత్త ఫార్మెట్ లో వుందనే అభినందిస్తున్నారు : గుణ‌శేఖ‌ర్‌

యుఫోరియా కొత్త ఫార్మెట్ లో వుందనే అభినందిస్తున్నారు : గుణ‌శేఖ‌ర్‌ఈ సంద‌ర్భంగా గుణశేఖర్ మాట్లాడుతూ ‘‘యుఫోరియా’ మూవీ సినిమాకు మార్నింగ్ షో నుంచే మంచి ప్ర‌శంస‌లు వ‌స్తున్నాయి. ఈ టైటిల్ చూసి యూత్ వ‌స్తార‌ని అనుకున్నాను. అయితే ఫ్యామిలీ ఆడియెన్స్ కూడా వ‌స్తున్నారు. భూమిక‌గారు, సారా అర్జున్ అందుకు కార‌ణం కావ‌చ్చు. చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వ‌స్తుంది. సినిమా నుంచి ఏదైతే ఆశించామో అది వ‌స్తుంది. రెగ్యుల‌ర్ క‌మ‌ర్షియ‌ల్ పంథాలో కాకుండా, ఎలాంటి ఫార్ములా ఫాలో కాకుండా హార్డ్ హిట్టింగ్ చెప్పాల‌ని అనుకునే ప్ర‌య‌త్నించాం. దానికి మంచి స్పంద‌న వ‌స్తుంది. మిత్రులంద‌రి నుంచి అభినందిస్తున్నారు.

Rishabh Sawhney : నాగబంధం నుంచి అబ్దాలిగా ఫైటర్ ఫేమ్ రిషబ్ సాహ్నీ లుక్

Rishabh Sawhney : నాగబంధం నుంచి అబ్దాలిగా ఫైటర్ ఫేమ్ రిషబ్ సాహ్నీ లుక్విరాట్ కర్ణ హీగా అభిషేక్ నామా దర్శకత్వం వహిస్తున్న మోస్ట్ ఎవైటెడ్ పాన్ ఇండియా మూవీ 'నాగబంధం' ఈ వేసవిలో విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది. ఈ నెల15న మహా శివరాత్రి శుభ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని ఈ చిత్ర టీజర్ విడుదల కానుంది. దీనికి ముందు, ఈ ఇతిహాస కథనంలోని మరో కీలక పాత్ర ఫస్ట్ లుక్ ను మేకర్స్ రిలీజ్ చేశారు.

పొదుపరి ప్రేమకథగా సుమతీ శతకం మూవీ ఎలావుందంటే...

పొదుపరి ప్రేమకథగా సుమతీ శతకం మూవీ ఎలావుందంటే...అచ్చమైన తెలుగు టైటిల్ సుమతీ శతకం పేరుతో విడుదలైన సినిమాలో అమర్దీప్ చౌదరి, శైలి చౌదరి జంటగా నటించారు. విజన్ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్‌పై రూపొందిన క్లీన్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ ఈ శుక్రవారమే విడుదలైంది. సాయి సుధాకర్ కొమ్మాలపాటి నిర్మాణంలో, ఎం.ఎం. నాయుడు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రంపై ఇప్పటికే ఇండస్ట్రీలో మంచి అంచనాలు ఉన్నాయి. మరి సినిమా ఎలా ఉందో తెలుసుకుందాం.

Tharun Bhascker: గాయపడ్డ సింహం గా తరుణ్ భాస్కర్ ఏమి చేశాడు !

Tharun Bhascker: గాయపడ్డ సింహం గా తరుణ్ భాస్కర్ ఏమి చేశాడు !డిఫరెంట్ ఎంటర్టైనర్స్ తో అలరిస్తున్న తరుణ్ భాస్కర్, రైటర్- డైరెక్టర్ కశ్యప్ శ్రీనివాస్‌తో కలిసి మరో యూనిక్ మూవీతో రావోతున్నారు. ప్రస్తుతం దుల్కర్ సల్మాన్ నటిస్తున్న 'ఆకాశంలో ఒక తార' చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్న పవన్ సాదినేని సమర్పిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని కళ్యాణ చక్రవర్తి మంథిన, భాను కిరణ్ ప్రతాప, విజయ్ కృష్ణ లింగమనేని, ఉమేష్ బన్సల్ సప్తస్వ మీడియా వర్క్స్, పిఓవి స్టోరీస్ , జీ స్టూడియోస్ బ్యానర్లపై నిర్మిస్తున్నారు. ఈ రోజు, చిత్ర నిర్మాతలు ఆకట్టుకునే పోస్టర్ ద్వారా సినిమా టైటిల్‌ను రివిల్ చేశారు.
