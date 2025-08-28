Andhra Pradesh: ప్రకాశం బ్యారేజీ వద్ద కృష్ణానదిలో పెరుగుతున్న వరద నీరు
విజయవాడలోని ప్రకాశం బ్యారేజీ వద్ద కృష్ణా నదిలో వరద నీరు పెరుగుతోందని, ఇక్కడ ఇన్ఫ్లోలు, అవుట్ఫ్లోలు 3.62 లక్షల క్యూసెక్కులుగా ఉన్నాయని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ అథారిటీ (APSDMA) గురువారం తెలిపింది. బ్యారేజీ వద్ద వరదలు తీవ్రంగా ప్రవహిస్తున్నాయి.
గురువారం ఉదయం 10.45 గంటల నాటికి 3.62 లక్షల క్యూసెక్కుల ఇన్ఫ్లోలు, అవుట్ఫ్లోలు నమోదయ్యాయని ఏపీఎస్డీఎంఏ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ప్రఖార్ జైన్ తెలిపారు.
"కృష్ణా నదిలో వరద నీరు పెరుగుతోంది. ప్రకాశం బ్యారేజీ వద్ద ఇది తీవ్రంగా ఉంది. మధ్యాహ్నం ముందు మొదటి స్థాయి హెచ్చరిక జారీ చేయవచ్చు" అని ప్రఖార్ జైన్ ఒక అధికారిక ప్రకటనలో తెలిపారు. నది ఒడ్డున, నదీ తీర ప్రాంతాలలో నివసించే ప్రజలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ఆయన హెచ్చరించారు.
గణేష్ చతుర్థి పండుగ వేడుకలు జరుపుకునే విగ్రహాలను నిమజ్జనం చేయడానికి వచ్చే గణేష్ చతుర్థి పండుగ వేడుకలు జరుపుకునే వారు కూడా జైన్ హెచ్చరించారు.