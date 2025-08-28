గురువారం, 28 ఆగస్టు 2025
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలుగు వార్తలు
Written By సెల్వి
Last Updated : గురువారం, 28 ఆగస్టు 2025 (15:50 IST)

Andhra Pradesh: ప్రకాశం బ్యారేజీ వద్ద కృష్ణానదిలో పెరుగుతున్న వరద నీరు

Krishna River
Krishna River
విజయవాడలోని ప్రకాశం బ్యారేజీ వద్ద కృష్ణా నదిలో వరద నీరు పెరుగుతోందని, ఇక్కడ ఇన్‌ఫ్లోలు, అవుట్‌ఫ్లోలు 3.62 లక్షల క్యూసెక్కులుగా ఉన్నాయని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ అథారిటీ (APSDMA) గురువారం తెలిపింది. బ్యారేజీ వద్ద వరదలు తీవ్రంగా ప్రవహిస్తున్నాయి. 
 
గురువారం ఉదయం 10.45 గంటల నాటికి 3.62 లక్షల క్యూసెక్కుల ఇన్‌ఫ్లోలు, అవుట్‌ఫ్లోలు నమోదయ్యాయని ఏపీఎస్డీఎంఏ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ప్రఖార్ జైన్ తెలిపారు.
 
"కృష్ణా నదిలో వరద నీరు పెరుగుతోంది. ప్రకాశం బ్యారేజీ వద్ద ఇది తీవ్రంగా ఉంది. మధ్యాహ్నం ముందు మొదటి స్థాయి హెచ్చరిక జారీ చేయవచ్చు" అని ప్రఖార్ జైన్ ఒక అధికారిక ప్రకటనలో తెలిపారు. నది ఒడ్డున, నదీ తీర ప్రాంతాలలో నివసించే ప్రజలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ఆయన హెచ్చరించారు. 
 
గణేష్ చతుర్థి పండుగ వేడుకలు జరుపుకునే విగ్రహాలను నిమజ్జనం చేయడానికి వచ్చే గణేష్ చతుర్థి పండుగ వేడుకలు జరుపుకునే వారు కూడా జైన్ హెచ్చరించారు.

నా గోవిందా నాకే సొంతం విడాకులపై భార్య స్పందన

నా గోవిందా నాకే సొంతం విడాకులపై భార్య స్పందనబాలీవుడ్ నటుడు గోవిందా, ఆయన భార్య సునీత అహుజాలు విడాకులు తీసుకున్నారంటూ గత కొన్ని రోజులుగా విస్తృతంగా ప్రచారం సాగుతోంది. దీనిపై సునీత ఎట్టకేలకు స్పందిచారు. నా గోవిందా నాకే సొంతం అంటూ స్పష్టం చేశారు. పైగా, వినాయక చవితి వేడుకల్లో భార్యాభర్తలిద్దరూ కలిసి పాల్గొని, తమ మధ్య ఎలాంటి విభేదాలు లేవని స్పష్టం చేశారు. ఈ గణేశ ఉత్సవాల్లో వారిద్దరూ సంప్రదాయ దుస్తుల్లో మెరిసి, తమ విడాకులపై వస్తున్న పుకార్లను తీవ్రంగా ఖండించారు.

Sumati Shatakam : ఫ్యామిలీ, లవ్ స్టోరీగా సుమతీ శతకం రాబోతోంది

Sumati Shatakam : ఫ్యామిలీ, లవ్ స్టోరీగా సుమతీ శతకం రాబోతోందిఅమర్ దీప్ చౌదరి, సయాలీ జంటగా నటిస్తున్న చిత్రం సుమతీ శతకం. ఎం. ఎం. నాయుడు దర్శకత్వం వహించారు. ఈ మూవీలో టేస్టీ తేజ, మహేష్ విట్టా, జెడివి ప్రసాద్, మిర్చి కిరణ్ ప్రత్యేక పాత్రలు పోషించారు. విజన్ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్‌పై కొమ్మాలపాటి శ్రీధర్ సమర్పణలో సాయి సుధాకర్ కొమ్మాలపాటి నిర్మిస్తున్నారు.

Vishal: మూడు డిఫరెంట్ షేడ్స్‌లో విశాల్ మకుటం పోస్టర్ విడుదల

Vishal: మూడు డిఫరెంట్ షేడ్స్‌లో విశాల్ మకుటం పోస్టర్ విడుదలవిశాల్ 35వ ప్రాజెక్ట్‌గా రాబోతోన్న చిత్రం మకుటం. అంజలి, దుషార విజయన్ నాయికలుగా నటిస్తున్నారు సూపర్ గుడ్ ఫిల్మ్స్ బ్యానర్ మీద ఆర్ బి చౌదరి 99వ చిత్రం. ఈ సినిమాకు రవి అరసు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. తాజాగా ఈ మూవీకి సంబంధించిన టైటిల్ టీజర్‌ను రిలీజ్ చేసి అందరినీ ఆకట్టుకున్నారు. చూస్తుంటే ఈ మూవీని సముద్రం బ్యాక్ డ్రాప్ మాఫియా కథ అని అర్థం అవుతోంది.

Divvela Madhuri: బిగ్ బాస్ గేమ్ షోలోకి అడుగుపెట్టనున్న దివ్వెల మాధురి

Divvela Madhuri: బిగ్ బాస్ గేమ్ షోలోకి అడుగుపెట్టనున్న దివ్వెల మాధురిదువ్వాడ శ్రీనివాస్, దివ్వెల మాధురి ప్రేమ జంట గురించి తెలిసిందే. ఈ జోడీ ఏపీ పాలిటిక్స్‌లో సంచలనంగా మారింది. ఈ క్రమంలోనే దివ్వెల మాధురి.. ఇప్పుడు బిగ్ బాస్ గేమ్ షోలోకి అడుగుపెట్టనుందని సమాచారం. అయితే.. మాధురి సమేతంగా దువ్వాడ శ్రీనివాస్‌ కూడా బిగ్ బాస్‌ లోకి అడుగుపెట్టబోతున్నారని కొంతమంది అంటున్నారు. కపుల్ కోటాలో వీరిద్దరూ ఎంట్రీ ఇస్తున్నారని టాక్ వస్తోంది. కానీ ఇంకొంత మంది మాత్రం దువ్వాడ కాకుండా మాధురి మాత్రమే బిగ్ బాస్‌‌కి వెళుతుందంటూ అంటున్నారు.

Suri: సూరి న‌టించిన ఫ్యామిలీ ఎంట‌ర్‌టైన‌ర్ మామ‌న్‌ స్ట్రీమింగ్‌

Suri: సూరి న‌టించిన ఫ్యామిలీ ఎంట‌ర్‌టైన‌ర్ మామ‌న్‌ స్ట్రీమింగ్‌భారతదేశంలోని అతిపెద్ద స్వదేశీ OTT ప్లాట్‌ఫారమ్ అయిన ZEE 5 2025లో మరో సూపర్‌హిట్ ప్రీమియర్‌తో మామ‌న్‌ ను ప్రేక్ష‌కుల‌కు అందిస్తోంది. ఆగ‌స్ట్ 8న త‌మిళంలో ZEE 5 ప్రేక్ష‌కుల‌కు అందిస్తోంది. ఇప్పుడీ చిత్రం తెలుగు, క‌న్న‌డ భాష‌ల్లో ఆగ‌స్ట్ 27 నుంచి ZEE 5లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. భావోద్వేగాలు క‌ల‌గ‌లిసిన కుటుంబ క‌థా చిత్రంగా ప్రేక్ష‌కులను అల‌రించిన ఈ చిత్రం ఇప్పుడు ZEE 5లో స్ట్రీమింగ్ కానుండ‌టంతో మ‌రింత మంది ప్రేక్ష‌కుల‌కు రీచ్ అవుతుంది.

Watch More Videos

శొంఠి పాలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు, మోతాదుకి మించి తాగితే?

శొంఠి పాలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు, మోతాదుకి మించి తాగితే?శొంఠి ఆరోగ్యానికి చేసే మేలు ఎంతో వుంది. కావల్సినంత మోతాదులో శొంఠిని పాలులో లేదా గోరువెచ్చని మంచినీటిలో వేసుకుని తాగితే పలు అనారోగ్య సమస్యలు దూరమవుతాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. శొంఠి పాలు జీర్ణక్రియకు చాలా మేలు చేస్తాయి. అజీర్ణం, గ్యాస్, కడుపు ఉబ్బరం వంటి సమస్యలను కూడా తగ్గిస్తుంది. శొంఠిలో శోథ నిరోధక గుణాలు పుష్కలం. శొంఠి పాలను తాగడం వల్ల కీళ్ల నొప్పులు, కండరాల నొప్పులు, మైగ్రేన్ తలనొప్పి వంటివి తగ్గుతాయి. శొంఠి పాలకు రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ వంటి దీర్ఘకాలిక వ్యాధులకు కూడా ఉపశమనం కలిగించే శక్తి వుంది.

ఉదయం పూట గుండె పోటు వచ్చే ప్రమాదం అధికం, కారణాలు ఏమిటి?

ఉదయం పూట గుండె పోటు వచ్చే ప్రమాదం అధికం, కారణాలు ఏమిటి?గుండె పోటు. ఇది పనిదినాల్లో ఉదయం 6 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల మధ్య వచ్చే ప్రమాదం అధికంగా ఉంటుందని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ మధ్యలో ప్రమాదం 40 శాతం ఎక్కువగా ఉంటుందని జర్నల్ ఆఫ్ ది అమెరికన్ మెడికల్ అసోసియేషన్‌లో ప్రచురించబడిన ఒక అధ్యయనం పేర్కొంది. ఈ పరిస్థితిని ఉదయం సమయపు గుండెపోటు అని కూడా అంటారు. అయితే, ఆదివారాలు, సెలవుల్లో గుండెపోటు వచ్చే అవకాశం తక్కువగా ఉంటుందని ఆ అధ్యయనం చెబుతోంది. ఉదయం వేళ గుండెపోటు వచ్చే అవకాశం పెరగడానికి పలు కారణాలు ఉన్నాయి.

రుతుక్రమం రాకుండా వుండేదుకు హార్మోన్ పిల్ వేసుకున్న 18 ఏళ్ల యువతి మృతి, ఎందుకో తెలుసా?

రుతుక్రమం రాకుండా వుండేదుకు హార్మోన్ పిల్ వేసుకున్న 18 ఏళ్ల యువతి మృతి, ఎందుకో తెలుసా?ఓ మతపరమైన వేడుకలో పాల్గొనేందుకు 18 ఏళ్ల యువతి రుతుక్రమం రాకుండా వుండేదుకు హార్మోన్ మాత్రలు వేసుకున్నది. ఆ తర్వాత ఆమె మృత్యువాత పడింది. ఢిల్లీలో జరిగిన ఈ విషాదకర ఘటన వివరాలు ఇలా వున్నాయి. మృతి చెందిన బాలిక డీప్ వెయిన్ థ్రాంబోసిస్ (DVT) అనే అనారోగ్య సమస్యతో బాధపడుతోంది. లోతైన సిరలో రక్తం గడ్డకట్టిన సమస్యతో ఆమె బాధపడుతోంది. రుతుక్రమం జాప్యం అయ్యేందుకు ఆమె మాత్ర వేసుకోవడంతో పరిస్థితి మరింత దిగజారింది. తీవ్రమైన కాలు నొప్పి, వాపుతో బాధపడుతూ ఆసుపత్రికి వెళ్లింది. ఐతే అప్పటికే ఆమె ఆరోగ్య పరిస్థితి క్షీణిచడంతో కన్నుమూసింది.

లెమన్ గ్రాస్ టీ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

లెమన్ గ్రాస్ టీ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలులెమన్ గ్రాస్ టీ. లెమన్ గ్రాస్ గడ్డిని కుండీలలో కూడా మొక్కలుగా పెంచుకోవచ్చు. దీన్ని తీసుకోవడం వల్ల చాలా ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. లెమన్ గ్రాస్ శరీరంలోని అంతర్గత అవయవాలు ఆరోగ్యంగా వుండేట్లు చేస్తుంది. క్యాన్సర్ కణాలు పెరగకుండా నిరోధించడానికి కూడా ఇది పనిచేస్తుంది. ఇనుము లోపాన్ని భర్తీ చేస్తుంది కనుక రక్తహీనత సమస్య వున్నవారు తీసుకుంటారు. మలబద్ధకం, అజీర్ణం, అపానవాయువు ఉదర సమస్యలను అడ్డుకోవడంలో మేలు చేస్తుంది. లెమన్ గ్రాస్ టీ తాగడం వల్ల తలనొప్పి, కీళ్ల నొప్పులు వంటి సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. శరీర నొప్పులను వదిలించుకోవడానికి దీనిని తరచుగా తీసుకుంటారు.

అల్లం టీ తాగితే అధిక బరువు తగ్గవచ్చా?

అల్లం టీ తాగితే అధిక బరువు తగ్గవచ్చా?తాజాగా కట్ చేసిన అల్లం ముక్కలను నీటిలో ఉడకబెట్టి జింజర్ టీ లేదా అల్లం టీని తయారు చేస్తారు. అల్లం టీ తాగి చూడండి, తేడా తెలుస్తుంది అల్లం టీని వడకట్టి, పర్ఫెక్ట్ టీని తయారు చేయడానికి కొంచెం తేనె కలపాలి. ఈ అల్లం టీ కీళ్ల నొప్పులు, వాపును తగ్గిస్తుంది. వికారం నుండి ఉపశమనం ఇస్తుంది. యాంటీ ఆక్సిడెంట్లను కలిగి ఉంటుంది. ఇది శరీరంలో హానికరమైన ఫ్రీ రాడికల్స్ సంఖ్యను తగ్గిస్తుంది. యాంటీ కార్సినోజెనిక్ లక్షణాలు దీనిలో ఎక్కువగా ఉంటాయి. జీర్ణక్రియలో సహాయపడుతుంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com