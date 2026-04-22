స్థానిక కోటాను 95శాతానికి పెంచిన ఆంధ్రప్రదేశ్
రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పరిధిలోని స్థానిక కేడర్ ఉద్యోగాల ప్రత్యక్ష నియామకాలలో, స్థానికులకు కేటాయించే రిజర్వేషన్ను ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం 95 శాతానికి పెంచింది. జూనియర్ అసిస్టెంట్ స్థాయి లేదా అంతకంటే దిగువ స్థాయి ఉద్యోగాలకు ఈ రిజర్వేషన్ వర్తిస్తుందని ఇటీవల వెలువడిన ఒక ప్రభుత్వ ఉత్తర్వు (జీవో) పేర్కొంది.
ప్రత్యక్ష నియామకాల విషయంలో రిజర్వేషన్:
రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పరిధిలోని ఏ స్థానిక కేడర్లోనైనా, జూనియర్ అసిస్టెంట్ లేదా ఆ స్థాయికి సమానమైన లేదా అంతకంటే దిగువ స్థాయికి చెందిన ఉద్యోగాలను ప్రత్యక్ష నియామకం ద్వారా భర్తీ చేసేటప్పుడు... ఆ ఉద్యోగాలలో 95 శాతం స్థానికులకే కేటాయించబడతాయి.. అని ఆ ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులో పేర్కొన్నారు.
ఇతర నిబంధనలతో పాటు, జూనియర్ అసిస్టెంట్ వేతన శ్రేణిని మించని వేతన శ్రేణిని కలిగిన ఉద్యోగాలతో కూడిన, స్థానిక సంస్థల పరిధిలోని ఏ కేడర్కైనా ఈ కోటా వర్తిస్తుంది.
అయితే, సచివాలయం, శాఖాధిపతి కార్యాలయం, ప్రత్యేక కార్యాలయం లేదా సంస్థ, రాష్ట్ర స్థాయి కార్యాలయం లేదా సంస్థ, మరియు రాజధాని ప్రాంతంలోని కమిషనరేట్ పరిధిలో గల ఏ పోలీస్ ఉద్యోగానికి కూడా ఈ రిజర్వేషన్ వర్తించదని ఆ ప్రభుత్వ ఉత్తర్వు (జీవో) పేర్కొంది.