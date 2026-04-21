జేజేఈ మెయిన్ -2026 ఫలితాలు.. ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యార్థులకు రెండు ర్యాంకులు
జాయింట్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ మెయిన్-2026 ఫలితాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యార్థులు రెండు 'అఖిల భారత ప్రథమ ర్యాంకులను' కైవసం చేసుకున్నారు. పేపర్ 1 (బీఈ బీటెక్) పరీక్షలో వీరు 100 పర్సంటైల్ స్కోరును సాధించారు. నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ విడుదల చేసిన ఫలితాల ప్రకారం, ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందిన పసల మోహిత్, బిజ్జం వెంకట చంద్రశేఖర్ రెడ్డి, ఇద్దరూ సాధారణ విభాగంలో అఖిల భారత ప్రథమ ర్యాంకును దక్కించుకున్నారు.
విశేషమేమిటంటే, ఈ ఇద్దరు ఏపీ అగ్రశ్రేణి ర్యాంకర్లు ఐఐటీ (ఐఐటీ) ముంబైలో కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ కోర్సును అభ్యసించాలని, ఆపై సొంతంగా స్టార్టప్ కంపెనీలను స్థాపించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. వీరు తమ ఇంటర్మీడియట్ విద్యను విజయవాడలో పూర్తి చేశారు.
ఈ పరీక్షలో తమదైన ముద్ర వేసిన ఇతర ఏపీ విద్యార్థులలో గన్ని సాయి సాత్విక్ ఒకరు. ఇతను అఖిల భారత ర్యాంకు (ఏఐఆర్) 54ను, సాధారణ-ఈడబ్ల్యూఎస్ విభాగంలో నాలుగవ ర్యాంకును సాధించారు.
మలయాతి రామ సంతోష్ అఖిల భారత ర్యాంకు 62ను, ఓబీసీ విభాగంలో ఎనిమిదవ ర్యాంకును దక్కించుకున్నారు. పగడాల ప్రవిత్ చెన్న కేశవ్ అఖిల భారత ర్యాంకు 83ను, సాధారణ విభాగంలో ఏడవ ర్యాంకును పొందారు. యెదురు హారిక అఖిల భారత ర్యాంకు 115ను సాధించారు.