మంగళవారం, 21 ఏప్రియల్ 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : మంగళవారం, 21 ఏప్రియల్ 2026 (12:02 IST)

జేజేఈ మెయిన్ -2026 ఫలితాలు.. ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యార్థులకు రెండు ర్యాంకులు

జాయింట్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ మెయిన్-2026 ఫలితాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యార్థులు రెండు 'అఖిల భారత ప్రథమ ర్యాంకులను' కైవసం చేసుకున్నారు. పేపర్ 1 (బీఈ బీటెక్) పరీక్షలో వీరు 100 పర్సంటైల్ స్కోరును సాధించారు. నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ విడుదల చేసిన ఫలితాల ప్రకారం, ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు చెందిన పసల మోహిత్, బిజ్జం వెంకట చంద్రశేఖర్ రెడ్డి, ఇద్దరూ సాధారణ విభాగంలో అఖిల భారత ప్రథమ ర్యాంకును దక్కించుకున్నారు. 
 
విశేషమేమిటంటే, ఈ ఇద్దరు ఏపీ అగ్రశ్రేణి ర్యాంకర్లు ఐఐటీ (ఐఐటీ) ముంబైలో కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ కోర్సును అభ్యసించాలని, ఆపై సొంతంగా స్టార్టప్ కంపెనీలను స్థాపించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. వీరు తమ ఇంటర్మీడియట్ విద్యను విజయవాడలో పూర్తి చేశారు. 
 
ఈ పరీక్షలో తమదైన ముద్ర వేసిన ఇతర ఏపీ విద్యార్థులలో గన్ని సాయి సాత్విక్ ఒకరు. ఇతను అఖిల భారత ర్యాంకు (ఏఐఆర్) 54ను, సాధారణ-ఈడబ్ల్యూఎస్ విభాగంలో నాలుగవ ర్యాంకును సాధించారు. 
 
మలయాతి రామ సంతోష్ అఖిల భారత ర్యాంకు 62ను, ఓబీసీ విభాగంలో ఎనిమిదవ ర్యాంకును దక్కించుకున్నారు. పగడాల ప్రవిత్ చెన్న కేశవ్ అఖిల భారత ర్యాంకు 83ను, సాధారణ విభాగంలో ఏడవ ర్యాంకును పొందారు. యెదురు హారిక అఖిల భారత ర్యాంకు 115ను సాధించారు.

Chadalavada: ముప్పై కోట్లతో పది సినిమాలు నిర్మిస్తానంటున్న చదలవాడ శ్రీనివాసరావుప్రముఖ నిర్మాత చదలవాడ శ్రీనివాసరావు తెలుగు ఫిల్మ్ డైరెక్టర్స్ అసోసియేషన్ (TFDA) ఆధ్వర్యంలో ముప్పై కోట్ల బడ్జెట్‌తో పది సినిమాల్ని నిర్మించనున్నారు.

Chiranjeevi: మన శంకర వరప్రసాద్ గారు వందరోజులు పూర్తిచేసుకుందిమెగాస్టార్ చిరంజీవి, వెంకటేష్ నటించిన మన శంకర వరప్రసాద్ గారు వందరోజులు ప్రదర్శన సందర్భంగా చిత్ర యూనిట్ సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ పోస్టర్ ను విడుదల చేసింది. అనీల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కించిన ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీ హిట్ చిత్రంగా నిలిచింది. ఈ ఏడాది సంక్రాంతి కానుకగా వచ్చిన ఈ చిత్రం మెగాస్టార్ కెరీర్ లోనే కాకుండా టాలీవుడ్ లోనే బిగ్గెస్ట్ గ్రాసర్స్ లో ఒకటిగా నిలిచింది.

NTR: ఎన్టీఆర్ నీల్ చిత్రం అప్ డేట్ - మే 20న గ్లింప్స్, జూన్ 11న సినిమా విడుదలఎన్టీఆర్ కథానాయకుడిగా, ప్రశాంత్ నీల్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న 'ఎన్టీఆర్ నీల్' చిత్రం, గతంలో 2026 జూన్‌లో విడుదల కావాల్సి ఉండగా, ఇప్పుడు దానిని మార్చి, 2027 జూన్ 11న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేట్రికల్ విడుదలను ఖరారు చేసింది. ఈ చిత్రం ఫస్ట్ గ్లింప్స్ లేదా టీజర్ మే 20న విడుదల కానుంది. మైత్రి మూవీ మేకర్స్, ఎన్టీఆర్ ఆర్ట్స్, టీ-సిరీస్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం ప్రకటనతో పాటు, ఒక ప్రమోషనల్ పోస్టర్‌ను కూడా విడుదల చేసింది.

Nani: నాని క్లాప్ తో లాంఛనంగా ప్రారంభమైన విజయ్ దేవరకొండ మూవీఇండియన్ సినిమాను గ్లోబల్ స్థాయికి తీసుకెళ్లేందుకు తనదైన ముందడుగు వేశారు హీరో విజయ్ దేవరకొండ. హాయ్ నాన్న ఫేమ్ డైరెక్టర్ శౌర్యువ్ తో విజయ్ దేవరకొండ హ్యూజ్ గ్లోబల్ ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నారు. టాప్ ఇంటర్నేషల్ టెక్నీషియన్స్ ఈ మూవీకి వర్క్ చేస్తుండటం విశేషం. వైరా బ్యానర్ ఈ ప్రెస్టీజియస్ మూవీని నిర్మిస్తోంది. ఈ రోజు హైదరాబాద్ లో ఈ సినిమా పూజా కార్యక్రమాలతో లాంఛనంగా ప్రారంభమైంది. ముహూర్తపు సన్నివేశానికి నేచురల్ స్టార్ నాని క్లాప్ ఇచ్చారు.

Raghu Kunche: గేదెల రాజు క్యారెక్టర్ భయపెట్టేలా ఉండేందుకు 12 కేజీల పెరిగాను : రఘు కుంచెఈ చిత్రాన్ని మోటూరి టాకీస్‌ పతాకంపై రఘు కుంచె సమర్పిస్తున్న ఈ చిత్రానికి చైతన్య మోటూరి దర్శకత్వం వహించారు. వాణి రవికుమార్‌ మోటూరి నిర్మిస్తున్నారు. ఈ సినిమా ఈ నెల 24న గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు వస్తోంది. ఈ రోజు జరిగిన ఇంటర్వ్యూలో మూవీ హైలైట్స్ తెలిపారు యాక్టర్, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ రఘు కుంచె

గోల్డెన్ మిల్క్ హెల్త్ సీక్రెట్స్

గోల్డెన్ మిల్క్ హెల్త్ సీక్రెట్స్పసుపు పాలు... గోల్డెన్ మిల్క్‌లో యాంటీ ఆక్సిడెంట్, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ కాంపౌండ్స్ ఉంటాయి. ఈ పాలు తాగుతుంటే కొన్ని వ్యాధుల నుండి రక్షణ పొందవచ్చు. పసుపు పాలు తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పసుపు పాలు తాగుతుంటే వాపు, కీళ్ల నొప్పులను తగ్గించడంలో సహాయపడుతాయి. మెదడు పనితీరును మెరుగుపరచి జ్ఞాపకశక్తిని పెంపొదిస్తుంది. గుండె జబ్బుల నుండి రక్షణ కల్పిస్తుంది. పసుపు పాలు తాగుతుంటే బ్లడ్ షుగర్ స్థాయి అదుపులో వుంచుకోవచ్చు. క్యాన్సర్ ప్రమాదాన్ని రాకుండా అడ్డుకునే అవకాశం వుంటుంది. గోల్డెన్ మిల్క్ తాగుతుంటే ఇది జలుబుకు వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తుంది. పసుపు పాలు తాగేవారిలో రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది.

గుండె సంబంధ వ్యాధులు రాకుండా వుండాలంటే ఏం చేయాలి?ఈరోజుల్లో గుండె సంబంధిత సమస్యలు ఎక్కువవుతున్నాయి. ఈ సమస్యలతో ప్రాణాలు పోతున్నవారి సంఖ్య పెరుగుతోంది. గుండెపోటుతో ఇటీవల మరణిస్తున్నవారు ఎక్కువవుతున్నారు. కనుక గుండె ఆరోగ్యం కోసం ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో తెలుసుకుందాము. ఆరోగ్యకరమైన సమతుల ఆహారం తీసుకోవాలి. పలు రకాల పండ్లు, కూరగాయలు, తృణధాన్యాలు, లీన్ ప్రోటీన్లు, వంటలో తక్కువ మొత్తంలో నూనెను వుపయోగించాలి. ప్రతిరోజూ కనీసం 30 నిమిషాలు క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయాలి. కొలెస్ట్రాల్, అధిక రక్తపోటును నియంత్రించాలి. ధూమపానం మానేయాలి, మద్యం సేవించడం మానేయాలి. గుండె ఆరోగ్యంపై వైద్యులతో పరీక్ష చేయించుకోవాలి. రాత్రివేళ నిద్ర సమయం కనీసం 7 నుంచి 9 గంటలు వుండేట్లు చూసుకోవాలి.

తాజా పిండి: ఆధునిక వంటగదులకు సాంప్రదాయ పిండి రుబ్బే పద్ధతిని తెస్తున్న సాఫ్టెల్తాజాగా ఆడిన పిండి లేదా మసాలాల సువాసన కేవలం ఆహారానికి సంబంధించినది మాత్రమే కాదు. అది, పదార్థాలు స్వచ్ఛంగా ఉండి, తయారీ ప్రక్రియలు నెమ్మదిగా సాగి, రుచి విషయంలో ఎప్పుడూ రాజీ పడని ఒకప్పటి జ్ఞాపకం. వంటగదులు వేగం, సౌలభ్యం కోసం ఆధునికతను సంతరించుకోవడంతో, ఆ అనుభవం రోజువారీ జీవితం నుండి నిశ్శబ్దంగా కనుమరుగైంది. 35 సంవత్సరాలకు పైగా తయారీ నైపుణ్యం కలిగిన సాఫ్టెల్, ఆధునిక గృహావసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని, ఆ అనుభవాన్ని తిరిగి తీసుకువస్తోంది.

అక్షయ తృతీయ ప్రచారంతో కృతిశెట్టితో దీర్ఘకాలిక భాగస్వామ్యాన్ని ప్రకటించిన ఇంద్రియఆదిత్య బిర్లా జ్యువెలరీకి చెందిన ఇంద్రియ, తన వినియోగదారులతో తన ఉనికిని, అనుబంధాన్ని బలోపేతం చేసుకునే వ్యూహాత్మక ప్రయత్నంలో ఉంది. అందులో భాగంగా, అక్షయ తృతీయ 2026 ప్రచారంతో ప్రారంభించి, ప్రఖ్యాత నటి కృతిశెట్టితో దీర్ఘకాలిక భాగస్వామ్యాన్ని కుదుర్చుకుంది. సాంస్కృతిక ప్రామాణికతలో పెనవేసుకుపోయిన తన సమకాలీన ఆకర్షణకు ప్రసిద్ధి చెందిన కృతి శెట్టి, ఆత్మవిశ్వాసం, భావవ్యక్తీకరణ, సంప్రదాయంతో గాఢంగా ముడిపడి ఉన్న ఆధునిక ఇంద్రియ మహిళకు ప్రతీకగా నిలుస్తుంది. అందుకే ఆమె ఈ బ్రాండ్‌కు సహజ ఎంపికగా నిలిచింది.

హైదరాబాద్‌లో తొలిసారిగా జరిగిన ది లీలా మొజాయిక్ 2026కి విశేష స్పందనహైదరాబాద్: ది లీలా బ్రాండ్ యొక్క జాతీయ రోడ్‌షో, ది లీలా మొజాయిక్ 2026లో భాగంగా హైదరాబాద్ నగరంలో నిర్వహించిన కార్యక్రమానికి మొట్టమొదటిసారిగా ఆతిధ్యం ఇస్తూ ది లీలా హైదరాబాద్ తమ విశిష్ట విందు వేదిక అయిన ఇస్ఫాహాన్‌ ద్వారాలను తెరిచింది. భారతదేశంలోని కీలక వ్యాపార నగరాలలో విస్తరించి ఉన్న ది లీలా మొజాయిక్ 2026 ఏప్రిల్ సర్క్యూట్ లో ఇది మూడవ మజిలీ. ఈ ఎడిషన్, కార్పొరేట్ క్లయింట్లు, మైస్ ప్లానర్లు, సీనియర్ వ్యాపార భాగస్వాములు, ఈవెంట్ ప్లానర్లు, వెడ్డింగ్ పార్టనర్స్ , ట్రావెల్ ఏజెంట్లు, హాస్పిటాలిటీ భాగస్వాములను ఒకచోట చేర్చింది.
