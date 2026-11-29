ఏపీలో రెండో దశ పంచాయతీ పోరు - సాయంత్రానికి ఫలితాలు
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో రెండో విడత గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్ ఆదివారం ఉదయం 7 గంటలకు ప్రారంభమైంది. రాష్ట్రంలోని 27 జిల్లాల పరిధిలో 3880 గ్రామ పంచాయతీలకు ఈ ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. విశాఖపట్టణం మినహా మిగిలిన ఎన్ని జిల్లాల్లో ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకుంటున్నారు. ఇందుకోసం పోలింగ్ కేంద్రాలకు ఓటర్లు ఉదయాన్నే చేరుకుని బారులు తీరారు.
ఈ దశలో మొత్తం 3,803 సర్పంచ్ స్థానాలకు, 29,603 వార్డు సభ్యుల పదవులకు పోలింగ్ సాగుతోంది. మత్తం 83,52,338 మంది ఓటర్లు ఉండగా, వీరిలో 42,46,608 వార్డు సభ్యుల స్థానాలు ఏకగ్రీవమైన విషయం తెల్సిందే.
మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకు పోలింగ్ కొనసాగనుంది. ఆ తర్వాత ఓ అరగంట విరామం తర్వాత మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి అదే పోలింగ్ కేంద్రాల్లో ఓట్లను లెక్కించి, సాయంత్రానికి ఫలితాలను వెల్లడించనున్నారు.
ఎన్నికల ప్రక్రియను పారదర్శకంగా నిర్వహించేందుకు రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం పటిష్ట ఏర్పాట్లు చేసింది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 37019 పోలింగ్ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసి, వాటిలో సీసీటీవీ కెమెరాలు, వెబ్ కాస్టింగ్ ద్వారా పర్యవేక్షణ చేస్తున్నారు. పోలింగ్ సందర్భంగా ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు చోటుచేసుకోకుండా కట్టుదిట్టమమైన భద్రతను కల్పించారు.