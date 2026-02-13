Balayya: అసెంబ్లీలో బాలయ్య, పవన్ కల్యాణ్ భేటీ.. ఫోటోలు వైరల్
Pawan Kalyan_ Balakrishna
ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీలో బాలకృష్ణ ఉప ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయంలో కనిపించారు. బాలకృష్ణ పవన్ కళ్యాణ్ను కలవడానికి ఉప ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయానికి వెళ్లారు. ఈ సందర్భంగా వారిద్దరూ అనేక అభివృద్ధి, రాజకీయ అంశాలపై విస్తృత చర్చలు జరిపారు.
పంచాయితీ రాజ్ - అటవీ శాఖ మంత్రి కూడా అయిన కళ్యాణ్ నుండి బాలయ్య తగిన మద్దతు కోరినట్లు భావిస్తున్నారు.
డిప్యూటీ సీఎం కార్యాలయంలో బాలకృష్ణ, పవన్ కళ్యాణ్ కలిసి ఉన్న ఫోటోలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
ఎందుకంటే వారు నందమూరి, మెగా కుటుంబ అనుచరులను కూడా ఉత్తేజపరుస్తున్నారు. గతంలో స్పష్టమైన రాజకీయ విభేదాలు ఉన్నప్పటికీ, బాలకృష్ణ, కళ్యాణ్ ఇటీవలి కాలంలో చాలా సన్నిహిత స్నేహాన్ని పంచుకుంటున్నారు. వారిద్దరూ అనేకసార్లు కలిసి కనిపించారు.