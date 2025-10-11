శనివారం, 11 అక్టోబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : శనివారం, 11 అక్టోబరు 2025 (10:58 IST)

Caravan Tourism: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో కారవాన్ టూరిజం.. బాపట్ల, విశాఖలో ట్రయల్

Caravan Tourism
ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో కారవాన్ టూరిజం పెద్ద ఎత్తున అభివృద్ధి చెందనుంది. ఎందుకంటే ప్రైవేట్ సంస్థ అయిన ఓజీ గ్రూప్, రాష్ట్ర పర్యాటక అభివృద్ధి సంస్థతో వచ్చే వారం ఒక అవగాహన ఒప్పందంపై సంతకం చేస్తోంది. ఈ బృందం ఒక బస్సును కొనుగోలు చేసింది. దీనిని బాపట్ల, విశాఖపట్నంలో ట్రయల్‌లో ఉంచారు. 
 
12 మంది ప్రయాణీకులను తీసుకెళ్లగల సామర్థ్యం కలిగిన బస్సు వారికి నిద్ర స్థలం, మైక్రో-ఓవెన్, టాయిలెట్, రిఫ్రిజిరేటర్, టెంట్లను అందిస్తుంది. తాము పర్యాటకులను 150 కి.మీ దూరం వరకు తీసుకెళ్లి 24 గంటల్లో తిరిగి తీసుకొస్తాం. ఈ ఆఫర్‌లో రాత్రిపూట బస, శిబిరాల్లో (టెంట్లు) లేదా బస్సులో నిద్ర కూడా ఉంటుందని ఓజీ గ్రూప్ సీఈవో శివాజీ అన్నారు. 
 
ఈ కారవాన్ బస్సులో కొంత సమయం ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గడిపారు. ఈ సందర్భంగా  కారవాన్ టూరిజంను పెద్ద ఎత్తున అభివృద్ధి చేస్తామని పిపిపి భాగస్వామికి హామీ ఇచ్చారని శివాజీ అన్నారు. 
 
2024-2029 పర్యాటక విధానంలో కారవాన్ టూరిజం చేర్చబడింది. ఇది పర్యాటక అనుభవం, సౌకర్యాన్ని మెరుగుపరచడానికి కారవాన్ పార్కుల అభివృద్ధిపై కూడా దృష్టి పెడుతుంది. మారుమూల పరిమిత ప్రాంతాలలో పర్యాటకుల కోసం ఆధునిక స్థిరమైన రోడ్‌సైడ్ సౌకర్యాలను అభివృద్ధి చేయాలనే ఆలోచన ఉందని పేర్కొన్నారు. 
 
టూరిజం సర్క్యూట్లలో భద్రత, భద్రత, గమ్యస్థాన అభివృద్ధికి సంబంధించిన విధానాలు, అవసరమైన సేవలతో పార్కింగ్ బేల నిర్మాణం, విశ్రాంతి గదుల సౌకర్యాల ఏర్పాటు, ఆరోగ్యం, పరిశుభ్రతకు సంబంధించిన బాధ్యతలతో పాటు పర్యావరణ అనుకూల పద్ధతులు, కారవాన్ టూరిజానికి వర్తించే నిర్దిష్ట ప్రోత్సాహకాలపై కూడా ఈ విధానం ప్రాధాన్యతనిస్తుంది. 
 
రాబోయే 5 సంవత్సరాలలో ఏపీలోని ప్రధాన టూరిజం సర్క్యూట్లలో 25 కారవాన్ పార్కులను అభివృద్ధి చేయడం, అవసరమైన, పర్యావరణ అనుకూల సౌకర్యాలకు ప్రాప్యతను నిర్ధారించడం కూడా ఈ విధానం లక్ష్యంగా పెట్టుకుందని శివాజీ చెప్పారు.

Priyanka Mohan: ఎ.ఐ. టెక్నాలజీ దుర్వినియోగంపై మండి పడ్డ ప్రియాంక మోహన్

Priyanka Mohan: ఎ.ఐ. టెక్నాలజీ దుర్వినియోగంపై మండి పడ్డ ప్రియాంక మోహన్అధునాతన టెక్నాలజీ పేరుతో ఎ.ఐ. అనేది రావడంతో ఉన్నది లేనిదీ, లేనిదీ ఉన్నది చూపిస్తూ సెలబ్రెటీలను అవమానించడం పరిపాటి అయింది. ఎ.ఐ. ఊబిలో అమితాబ్ బచ్చన్ తోపాటు పలువురు ప్రముఖులను కూడా ఇరికించారు. తాజాగా ఓ.జి. నాయిక ప్రియాంక మోహన్ ఇప్పుడు డార్క్ సైడ్ రాడ్ డిజిటల్ ఇన్నోవేషన్ గురించి ప్రస్తావించింది. ఇటీవల, AI- రూపొందించిన కొన్ని చిత్రాలు ఆమెను చిత్రీకరించే తప్పుడు చిత్రాలు ఆన్‌లైన్‌లో ప్రసారం చేయబడ్డాయి, ఈ ట్రెండ్ ఇప్పుడు నటులకు కొత్త తలనొప్పిగా మారింది.

జూనియర్ ఎన్టీఆర్ బామ్మర్ది నార్నే నితిన్‌కు వివాహం.. వీడియోలు వైరల్

జూనియర్ ఎన్టీఆర్ బామ్మర్ది నార్నే నితిన్‌కు వివాహం.. వీడియోలు వైరల్ప్రముఖ నటుడు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ బామ్మర్ది అయిన నార్నే నితిన్, శివానీ అనే యువతిని వివాహం చేసుకున్నారు. ఈ వేడుకలో ఎన్టీఆర్ తన భార్య లక్ష్మీ ప్రణతితో పాటు కుమారులు అభయ్ రామ్, భార్గవ్ రామ్‌లతో కలిసి హాజరై ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు. తారక్ కుటుంబం ఎంట్రీ ఇచ్చిన వేళ హౌస్ ఫుల్ హంగామా నెలకొంది. పెళ్లి ఫొటోలు, వీడియోలు ఇప్పటికే సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారి నెట్టింట సందడి చేస్తున్నాయి.

Keerthy Suresh: ప్రేమ - కోపం - రక్తం కథాంశంగా విజయ్ దేవరకొండ, కీర్తి సురేష్ చిత్రం ప్రారంభం

Keerthy Suresh: ప్రేమ - కోపం - రక్తం కథాంశంగా విజయ్ దేవరకొండ, కీర్తి సురేష్ చిత్రం ప్రారంభంచాలా ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నవిజయ్ దేవరకొండ కొత్త చిత్రం ఈరోజు శుభ పూజా కార్యక్రమంతో ప్రారంభమైంది. దిల్ రాజుకు చెందిన శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ బేనర్ లో 59 చిత్రంగా రూపొందుతోంది. ఇందులో నాయికగా కీర్తి సురేష్ నటిస్తోంది. దీనికి సంబంధించిన ఫొటోలను కొద్దిసేపటి క్రితమే చిత్ర టీమ్ తెలియజేసింది. దేవునిపటాలపై ముహూర్తపు షాట్ కు అల్లు అరవింద్ క్లాప్ కొట్టారు.

పెళ్లి చేశారు ... హనీమూన్ ఎక్కడో చెప్పండి : నటి త్రిష

పెళ్లి చేశారు ... హనీమూన్ ఎక్కడో చెప్పండి : నటి త్రిషతనకు ప్రజలే పెళ్లి చేశారని, అలాగే హానీమూన్ ఎక్కడో చెప్పాలని సినీ నటి త్రిష కోరారు. తన పెళ్లిపై వస్తున్న వార్తలపై ఆమె ఘాటుగా స్పందించారు. చంఢీగఢ్‌కు చెందిన ప్రముఖ వ్యాపారవేత్తతో ఆమె వివాహం జరుగనుందంటూ కొద్ది రోజులుగా మీడియాలో వస్తున్న వార్తలను వ్యంగ్యంగా తిప్పికొట్టారు. ఈ మేరకు శుక్రవారం తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ స్టోరీలో ఓ ఆసక్తికరమైన పోస్ట్ పెట్టారు.

Sarath Kumar: అప్పటికి ఇప్పటికి నాలో ఎలాంటి మార్పు లేదు: శరత్ కుమార్

Sarath Kumar: అప్పటికి ఇప్పటికి నాలో ఎలాంటి మార్పు లేదు: శరత్ కుమార్కథలో ముఖ్య భాగమయ్యే పాత్రలు చేయడానికి ఇష్టపడతాను. డైరెక్టర్ కీర్తిశ్వరన్ గారు డ్యూడ్ కథ చెప్పారు. కథ అద్భుతంగా వుంది. ప్రదీప్ కి అంకుల్ గా కనిపిస్తాను. నా పాత్ర కథలో చాలా క్రూషియల్. చాలా కొత్త పాయింట్. ఒక ఫ్యామిలీలో ఇలాంటి ఒక మేటర్ జరిగితే సొసైటీ ఎలా రియాక్ట్ అవుతుందనే కోణంలో డైరెక్టర్ చాలా అద్భుతంగా ప్రజెంట్ చేశారు అని శరత్ కుమార్ తెలిపారు.

కాలిఫోర్నియా బాదంల మంచితనంతో దీపాల పండుగను జరుపుకోండి

కాలిఫోర్నియా బాదంల మంచితనంతో దీపాల పండుగను జరుపుకోండిదేశవ్యాప్తంగా దీపావళి ఇళ్లను వెలిగిస్తున్న వేళ, అది తనతో పాటు ఐక్యత యొక్క ఆనందాన్ని, ప్రియమైన సంప్రదాయాలను, పండుగ విందులను తీసుకువస్తుంది. అయితే, ఈ ఆనందకరమైన సీజన్ తరచుగా మిఠాయిలు, వేయించిన ఆహారాలు, అధిక కేలరీల విందులతో కూడి ఉంటుంది, ఇవి మన ఫిట్‌నెస్ లక్ష్యాలను సులభంగా దెబ్బతీయగలవు. ఈ దీపావళికి, పండుగల నడుమ శ్రేయస్సును ప్రధానంగా ఉంచుతూ ప్రతి క్షణాన్ని జరుపుకోవాలని ఎంచుకోండి. సహజంగా ప్రోటీన్, ఫైబర్, గుండెకు ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులతో సమృద్ధిగా ఉండే బాదం, ప్రతి దీపావళి విందులో సజావుగా ఇమిడిపోయే ఒక సంపూర్ణమైన ఎంపిక. వాటిని ఒక స్మార్ట్ ట్రీట్‌గా ఆస్వాదించవచ్చు, తీపి వంటకాలపై చల్లుకోవచ్చు

ప్రపంచ మానసిక ఆరోగ్య దినోత్సవం: మానసిక సమస్యలు అధిగమించడం ఎలా?

ప్రపంచ మానసిక ఆరోగ్య దినోత్సవం: మానసిక సమస్యలు అధిగమించడం ఎలా?ప్రపంచ మానసిక ఆరోగ్య దినోత్సవం ప్రతి సంవత్సరం అక్టోబర్ 10న జరుపుకుంటారు. మానసిక ఆరోగ్యం ప్రాముఖ్యత గురించి ప్రపంచవ్యాప్తంగా అవగాహన పెంచడానికి, మానసిక సమస్యలపై ఉన్న అపోహలను తగ్గించడానికి, మానసిక ఆరోగ్య సంరక్షణకు మద్దతుగా కృషి చేయడాన్ని ఈ దినోత్సవం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ప్రపంచ మానసిక ఆరోగ్య దినోత్సవం ముఖ్య ఉద్దేశాలు ఏమిటంటే.. మానసిక ఆరోగ్య సమస్యల గురించి ప్రజలకు అవగాహన పెంచడం. మానసిక అనారోగ్యం చుట్టూ ఉన్న కళంకాన్ని తగ్గించడం, మానసిక ఆరోగ్య సహాయం కోరడాన్ని ప్రోత్సహించడం.

బాదం పాలు తాగుతున్నారా?

బాదం పాలు తాగుతున్నారా?బాదం పాలు. మధుమేహం ఉన్నవారికి బాదం, బాదం పాలు మంచి ఎంపికలు. బాదం గింజలు తింటుంటే రక్తంలో చక్కెర నియంత్రణ, మెరుగైన బరువు నిర్వహణ, మెరుగైన గుండె ఆరోగ్యంతో సహా అనేక ప్రయోజనాలను అందిస్తాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. బాదం పాలు రక్తంలో చక్కెరను పెంచవు కనుక మధుమేహం వున్నవారు తీసుకోవచ్చు. బాదం పాలలో కొలెస్ట్రాల్ ఉండదు, కేలరీలు తక్కువగా ఉంటాయి. బాదం పాలతో కండరాలు బలోపేతం అవుతాయి. బాదం పాలు ఎముకలను బలోపేతం చేస్తాయి. గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని బాదం పాలు తగ్గిస్తాయి. బాదం పాలలో విటమిన్ డి ఎక్కువగా ఉంటుంది. బాదం మిల్క్‌లో సోడియం తక్కువగా వుంటుంది కనుక రక్తపోటును తగ్గిస్తుంది.

ఈ దీపావళికి, ఫ్రెడెరిక్ కాన్‌స్టాంట్ తమ హైలైఫ్ లేడీస్ క్వార్ట్జ్ పండుగ బహుమతులు

ఈ దీపావళికి, ఫ్రెడెరిక్ కాన్‌స్టాంట్ తమ హైలైఫ్ లేడీస్ క్వార్ట్జ్ పండుగ బహుమతులుఈ దీపావళికి, ఇళ్లు మరియు హృదయాలు వేడుకలతో వెలిగిపోతున్న వేళ, ఫ్రెడెరిక్ కాన్‌స్టాంట్ ఈ పండుగ స్ఫూర్తిని ప్రతిబింబించే రెండు విశేషమైన టైమ్‌పీస్‌లను పరిచయం చేస్తోంది. ఆమె కోసం హైలైఫ్ లేడీస్ క్వార్ట్జ్ మరియు అతని కోసం క్లాసిక్స్ ప్రీమియర్. స్విస్ హస్తకళా నైపుణ్యం, శాశ్వతమైన సౌందర్యాన్ని ప్రతిబింబిస్తూ, ఈ వాచీలు కేవలం యాక్సెసరీలుగానే కాకుండా; ప్రేమ, ఐక్యత మరియు కొత్త ప్రారంభాల వాగ్దానానికి ప్రతీకగా నిలిచే శాశ్వతమైన బహుమతులుగా నిలుస్తాయి.

బాలబాలికలకు శ్రీకృష్ణుడు చెప్పిన 8 ముఖ్యమైన సందేశాలు

బాలబాలికలకు శ్రీకృష్ణుడు చెప్పిన 8 ముఖ్యమైన సందేశాలుబాలబాలికలు తెలుసుకోవాల్సిన శ్రీకృష్ణుడి సందేశాలు, వారి జీవితానికి మార్గనిర్దేశం చేసేవిగా ఉంటాయి. భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణుడు చెప్పిన ముఖ్యమైన 8 సందేశాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి: 1. కర్మ చేయడం ముఖ్యం, ఫలితం కాదు బాలబాలికలు తమ పని(ఉదాహరణకు, చదువుకోవడం, ఆటలు ఆడటం) మీద దృష్టి పెట్టాలి. ఆ పనిని కష్టపడి చేస్తే మంచి ఫలితాలు వాటంతట అవే వస్తాయి. ఫలితం గురించి ఎక్కువగా ఆలోచించి, ఒత్తిడి పడకూడదు. 2. ఏది జరిగినా అది మంచి కోసమే ప్రస్తుతం జరిగే సంఘటనలు మంచిగా అనిపించకపోయినా, భవిష్యత్తులో అవి మనకు మేలు చేస్తాయి. కాబట్టి కష్టాలు వచ్చినప్పుడు ధైర్యంగా ఉండాలి.
