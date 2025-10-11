Caravan Tourism: ఆంధ్రప్రదేశ్లో కారవాన్ టూరిజం.. బాపట్ల, విశాఖలో ట్రయల్
ఆంధ్రప్రదేశ్లో కారవాన్ టూరిజం పెద్ద ఎత్తున అభివృద్ధి చెందనుంది. ఎందుకంటే ప్రైవేట్ సంస్థ అయిన ఓజీ గ్రూప్, రాష్ట్ర పర్యాటక అభివృద్ధి సంస్థతో వచ్చే వారం ఒక అవగాహన ఒప్పందంపై సంతకం చేస్తోంది. ఈ బృందం ఒక బస్సును కొనుగోలు చేసింది. దీనిని బాపట్ల, విశాఖపట్నంలో ట్రయల్లో ఉంచారు.
12 మంది ప్రయాణీకులను తీసుకెళ్లగల సామర్థ్యం కలిగిన బస్సు వారికి నిద్ర స్థలం, మైక్రో-ఓవెన్, టాయిలెట్, రిఫ్రిజిరేటర్, టెంట్లను అందిస్తుంది. తాము పర్యాటకులను 150 కి.మీ దూరం వరకు తీసుకెళ్లి 24 గంటల్లో తిరిగి తీసుకొస్తాం. ఈ ఆఫర్లో రాత్రిపూట బస, శిబిరాల్లో (టెంట్లు) లేదా బస్సులో నిద్ర కూడా ఉంటుందని ఓజీ గ్రూప్ సీఈవో శివాజీ అన్నారు.
ఈ కారవాన్ బస్సులో కొంత సమయం ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గడిపారు. ఈ సందర్భంగా కారవాన్ టూరిజంను పెద్ద ఎత్తున అభివృద్ధి చేస్తామని పిపిపి భాగస్వామికి హామీ ఇచ్చారని శివాజీ అన్నారు.
2024-2029 పర్యాటక విధానంలో కారవాన్ టూరిజం చేర్చబడింది. ఇది పర్యాటక అనుభవం, సౌకర్యాన్ని మెరుగుపరచడానికి కారవాన్ పార్కుల అభివృద్ధిపై కూడా దృష్టి పెడుతుంది. మారుమూల పరిమిత ప్రాంతాలలో పర్యాటకుల కోసం ఆధునిక స్థిరమైన రోడ్సైడ్ సౌకర్యాలను అభివృద్ధి చేయాలనే ఆలోచన ఉందని పేర్కొన్నారు.
టూరిజం సర్క్యూట్లలో భద్రత, భద్రత, గమ్యస్థాన అభివృద్ధికి సంబంధించిన విధానాలు, అవసరమైన సేవలతో పార్కింగ్ బేల నిర్మాణం, విశ్రాంతి గదుల సౌకర్యాల ఏర్పాటు, ఆరోగ్యం, పరిశుభ్రతకు సంబంధించిన బాధ్యతలతో పాటు పర్యావరణ అనుకూల పద్ధతులు, కారవాన్ టూరిజానికి వర్తించే నిర్దిష్ట ప్రోత్సాహకాలపై కూడా ఈ విధానం ప్రాధాన్యతనిస్తుంది.
రాబోయే 5 సంవత్సరాలలో ఏపీలోని ప్రధాన టూరిజం సర్క్యూట్లలో 25 కారవాన్ పార్కులను అభివృద్ధి చేయడం, అవసరమైన, పర్యావరణ అనుకూల సౌకర్యాలకు ప్రాప్యతను నిర్ధారించడం కూడా ఈ విధానం లక్ష్యంగా పెట్టుకుందని శివాజీ చెప్పారు.