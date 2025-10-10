ఏపీలో రోడ్ల మరమ్మతుల కోసం రూ. 1,000 కోట్లు మంజూరు
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రోడ్ల మరమ్మతుల కోసం రూ. 1,000 కోట్లు మంజూరు చేసింది. స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ జారీ చేసిన ఉత్తర్వుల ప్రకారం, దెబ్బతిన్న 274 రోడ్లను పునరుద్ధరించడానికి ఈ నిధులను ఉపయోగించనున్నారు. ఈ మొత్తంలో రూ. 400 కోట్లు 108 రాష్ట్ర రహదారులకు వెళ్తాయి.
రూ. 600 కోట్లు 166 రాష్ట్ర రోడ్లకు కేటాయించబడ్డాయి. నిరంతర వర్షాల కారణంగా అనేక రోడ్లు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయి, గుంతలు, కొట్టుకుపోయిన ప్రాంతాలతో ప్రయాణికులు ఇబ్బంది పడ్డారు.
పరిస్థితికి స్పందించిన ప్రభుత్వం నిధులను విడుదల చేసి మరమ్మతులు ప్రారంభించడానికి త్వరగా చర్యలు తీసుకుంది. గత ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యం కారణంగా రోడ్ల పరిస్థితి మరింత దిగజారిందని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు.