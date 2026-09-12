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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Saturday, 12 September 2026 (16:17 IST)

వరుసగా 12 గంటల పాటు కూర్చోలేకపోతే, ఈ పదవుల్లో ఉండి ప్రయోజనం ఏమిటి?

Chandra babu
Written By: సెల్వి
Updated: Sat, 12 Sep 2026 (16:17 IST)
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పరిపాలనా విభాగంలో బ్యూరోక్రాటిక్ సంస్కృతిని పెంపొందించడంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడుకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. సమర్థవంతంగా పరిపాలనను నిర్వహిస్తూనే తమ బాధ్యతలను సక్రమంగా నిర్వర్తించగల సీనియర్ అధికారులతో పనిచేయడానికి ఆయన ప్రాధాన్యత ఇస్తారు.
 
ఈ బ్యూరోక్రాటిక్ సంస్కృతిని ప్రోత్సహించడంలో చంద్రబాబు ఎంత శ్రద్ధ వహిస్తారో, దాని విషయంలో అంతే కఠినంగా, ఆధిపత్య ధోరణితో, దూకుడుగా వ్యవహరిస్తుంటారు. ఈ మేరకు కలెక్టర్లతో జరిగిన సమావేశంలో, సమావేశానికి హాజరుకాని, తమ ప్రాథమిక విధులను విస్మరిస్తున్న కొందరు ఉన్నతాధికారులపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
 
ఇకపై ఆఫ్‌లైన్ ప్రక్రియలకు తావులేదని, ప్రతి ఫైల్ ప్రాసెసింగ్ పూర్తిగా ఆన్‌లైన్‌లోనే జరగాలని ముఖ్యమంత్రి స్పష్టం చేశారు. మొత్తం విధానాన్ని డిజిటలైజ్ చేస్తామని, త్వరలోనే ఆఫ్‌లైన్ ప్రక్రియలు చట్టవిరుద్ధం అవుతాయని ఆయన సూచించారు.
 
పరిపాలనలో ఇకపై ఎటువంటి జాప్యం లేదా మందకొడితనం లేకుండా, ప్రతి ప్రక్రియను ఉన్నతాధికారులు పర్యవేక్షించేలా చూడాలనే ఉద్దేశంతో ముఖ్యమంత్రి ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఇటువంటి సమావేశం కోసం మీరు వరుసగా 12 గంటల పాటు కూర్చోలేకపోతే, ఈ పదవుల్లో ఉండి ప్రయోజనం ఏమిటి? మీరంతా పూర్తి ఏకాగ్రతతో ఉండాలనే ఉద్దేశంతోనే సమావేశంలోకి మొబైల్ ఫోన్‌లు తీసుకురావద్దని నేను ప్రత్యేకంగా చెప్పాను. సంబంధిత శాఖాధిపతుల పనితీరులో పురోగతి కనిపించకపోతే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటాను.. అని బాబు హెచ్చరించారు.
 
2024లో ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని ఐఏఎస్ అధికారుల బృందంతో చంద్రబాబు వ్యవహరించిన తీరులో ఇదే అత్యంత కఠినమైనది. ముఖ్యమంత్రి స్వయంగా పర్యవేక్షిస్తూ వ్యవహరించడం పరిపాలనా యంత్రాంగానికి శుభవార్త వంటిది. ఎందుకంటే సీఎం చురుకైన భాగస్వామ్యం మొత్తం పరిపాలనా విభాగంలో మెరుగైన పని వాతావరణాన్ని కల్పిస్తుంది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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