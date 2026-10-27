మహిళా అభిమానులకు వెండి దీపాలు.. వాటిపై కమలం గుర్తు.. ధనుష్ వివరణ
కోలీవుడ్ హీరో, కొలవెరి మేకర్ ధనుష్ తన అభిమాన సంఘంలోని మహిళా సభ్యులకు బహుమతులుగా ఇచ్చిన వస్తువులపై కమలం గుర్తు కనిపించడంతో, రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చ మొదలైంది. ఆ వెండి దీపాలపై ఉన్న తామర గుర్తు, బీజేపీతో దానికి ఉన్న సంబంధం కారణంగా అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది.
Dhanush
ఇటీవల చెన్నైలో ధనుష్ తన అభిమాన సంఘానికి చెందిన సుమారు 3,000 మంది మహిళా సభ్యులతో సమావేశమయ్యారు. ఈ సమావేశం ఇప్పటికే అందరి దృష్టిని ఆకర్షించగా, అక్కడ పంపిణీ చేసిన బహుమతులు ఇప్పుడు ప్రధాన చర్చనీయాంశంగా మారాయి.
ధనుష్ అభిమాన సంఘం పేరును ఇటీవల ధనుష్ నర్పణి ఇయక్కమ్గా మార్చడం, ఈ వివాదానికి మరింత ఆసక్తిని జోడించింది. ఈ పేరు మార్పు, నటుడిగా ఆయనకు పెరుగుతున్న అభిమాన గణాన్ని, ఆయన చేపడుతున్న సేవా కార్యక్రమాలను అందరి దృష్టికి తెచ్చింది.
అయితే, ఆ తామర గుర్తుకు ఎలాంటి రాజకీయ ఉద్దేశం లేదని, అది కేవలం వెండి దీపాలను తయారు చేసిన సంస్థకు చెందిన గుర్తు మాత్రమేనని ధనుష్ సంస్థ స్పష్టం చేసింది. ఈ వివరణతో, ఆ తామర గుర్తు రాజకీయ సంకేతం కాదని, కేవలం తయారీకి సంబంధించిన ఒక గుర్తు మాత్రమేనని తేలిపోయింది. తామర గుర్తుకు సంబంధించిన వివాదం ఇలా ముగిసినప్పటికీ, ధనుష్ రాజకీయ భవిష్యత్తుకు సంబంధించిన ప్రశ్నలు మాత్రం ఇంకా అలాగే మిగిలి ఉన్నాయి.