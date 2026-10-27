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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 27 October 2026 (18:58 IST)

మహిళా అభిమానులకు వెండి దీపాలు.. వాటిపై కమలం గుర్తు.. ధనుష్ వివరణ

Dhanush
Written By: సెల్వి
Updated: Tue, 27 Oct 2026 (18:58 IST)
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Dhanush
కోలీవుడ్ హీరో, కొలవెరి మేకర్ ధనుష్ తన అభిమాన సంఘంలోని మహిళా సభ్యులకు బహుమతులుగా ఇచ్చిన వస్తువులపై కమలం గుర్తు కనిపించడంతో, రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చ మొదలైంది. ఆ వెండి దీపాలపై ఉన్న తామర గుర్తు, బీజేపీతో దానికి ఉన్న సంబంధం కారణంగా అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది.
 
ఇటీవల చెన్నైలో ధనుష్ తన అభిమాన సంఘానికి చెందిన సుమారు 3,000 మంది మహిళా సభ్యులతో సమావేశమయ్యారు. ఈ సమావేశం ఇప్పటికే అందరి దృష్టిని ఆకర్షించగా, అక్కడ పంపిణీ చేసిన బహుమతులు ఇప్పుడు ప్రధాన చర్చనీయాంశంగా మారాయి. 
 
ధనుష్ అభిమాన సంఘం పేరును ఇటీవల ధనుష్ నర్పణి ఇయక్కమ్‌గా మార్చడం, ఈ వివాదానికి మరింత ఆసక్తిని జోడించింది. ఈ పేరు మార్పు, నటుడిగా ఆయనకు పెరుగుతున్న అభిమాన గణాన్ని, ఆయన చేపడుతున్న సేవా కార్యక్రమాలను అందరి దృష్టికి తెచ్చింది.
 
అయితే, ఆ తామర గుర్తుకు ఎలాంటి రాజకీయ ఉద్దేశం లేదని, అది కేవలం వెండి దీపాలను తయారు చేసిన సంస్థకు చెందిన గుర్తు మాత్రమేనని ధనుష్ సంస్థ స్పష్టం చేసింది. ఈ వివరణతో, ఆ తామర గుర్తు రాజకీయ సంకేతం కాదని, కేవలం తయారీకి సంబంధించిన ఒక గుర్తు మాత్రమేనని తేలిపోయింది. తామర గుర్తుకు సంబంధించిన వివాదం ఇలా ముగిసినప్పటికీ, ధనుష్ రాజకీయ భవిష్యత్తుకు సంబంధించిన ప్రశ్నలు మాత్రం ఇంకా అలాగే మిగిలి ఉన్నాయి.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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