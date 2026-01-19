జనసేనలోకి అవంతి శ్రీనివాసరావు..?
అవంతి శ్రీనివాసరావు వేర్వేరు పార్టీల నుండి మూడు ఎన్నికలలో విజయం సాధించారు. 2019 ఎన్నికల తర్వాత, ఆయన జగన్ మంత్రివర్గంలోకి ప్రవేశించారు. ఆ సమయంలో విశాఖ నుండి మంత్రివర్గంలో ఏకైక ప్రతినిధిగా ఉన్నారు. అయితే, రెండున్నర సంవత్సరాలలోపే మంత్రివర్గం నుండి తొలగించబడటంతో అవంతి రాజకీయ గ్రాఫ్ ఒక్కసారిగా పడిపోయింది. తరువాత ఆయన జిల్లా పార్టీ అధ్యక్షుడిగా నియమితులయ్యారు. కానీ త్వరలోనే ఆ పదవిని కోల్పోయి, ఆయన స్థానంలో పంచకర్ల రమేష్ బాబు నియమితులయ్యారు.
ఆన్లైన్లో వెలుగు చూసిన అనేక అభ్యంతరకరమైన ఆడియో లీక్ల కారణంగా ఆయన రాజకీయ ప్రతిష్ట తీవ్రంగా దెబ్బతింది. ఈ వివాదాలు పార్టీలో, ప్రజలలో ఆయన స్థానాన్ని బలహీనపరిచాయి. అయినప్పటికీ, అవంతి 2024 ఎన్నికలలో భీమిలి నుండి టికెట్ సంపాదించగలిగారు. ఆయన 92,401 ఓట్ల భారీ తేడాతో ఓటమి పాలయ్యారు. ఇది ఆయన కెరీర్లో అతిపెద్ద ఎదురుదెబ్బలలో ఒకటిగా నిలిచింది.
ఈ ఓటమి తర్వాత, అవంతి శ్రీనివాసరావు రాజకీయంగా దూరంగా వున్నారు. పార్టీకి రాజీనామా చేశారు. తాను రాజకీయాల నుండి కొంతకాలం విరామం తీసుకుంటానని ఆయన బహిరంగంగా ప్రకటించారు.ఇది ఆయన భవిష్యత్ ప్రణాళికల గురించి అనిశ్చితిని సూచించింది. ఇంతలో, ఆయన కుమార్తె లక్ష్మీ ప్రియాంక వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్లో కొనసాగారు. ఇది అవంతి తిరిగి రాజకీయాల్లోకి రావడానికి ఆమె స్థానాన్ని వ్యూహాత్మకంగా ఉపయోగించుకోవచ్చని చాలామంది నమ్మడానికి దారితీసింది.
అయితే, ఆ అంచనా త్వరలోనే మారింది. గ్రేటర్ విశాఖపట్నం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో పార్టీ మేయర్పై ప్రవేశపెట్టిన కీలక అవిశ్వాస తీర్మానానికి ముందు లక్ష్మీ ప్రియాంక కూడా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి రాజీనామా చేశారు. ఈ చర్య సంబంధాలను పూర్తిగా తెంచుకోవాలనే అవంతి నిర్ణయాన్ని స్పష్టంగా సూచించింది.
ఇప్పుడు అవంతి రాజకీయ పునరాగమనం కోసం ప్రయత్నిస్తున్నారని, జనసేన పార్టీపై దృష్టి సారించారని ఊహాగానాలు జోరుగా వినిపిస్తున్నాయి. ఆయన తొలి రాజకీయ ప్రస్థానం ప్రజారాజ్యం పార్టీ నుండి ప్రారంభమైంది, అక్కడ ఆయన 2009లో భీమిలి ఎమ్మెల్యేగా గెలుపొందారు.
పీఆర్పీ కాంగ్రెస్లో విలీనమైన తర్వాత, అవంతి కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేగా కొనసాగి, ఆ తర్వాత మళ్లీ పార్టీలు మారారు. ఇప్పుడు ఆయన జనసేనలో చేరడానికి మెగా కుటుంబం, కాపు సామాజిక వర్గంతో తన పాత సంబంధాలను ఉపయోగించుకుంటున్నారని భావిస్తున్నారు.
అంతకుముందు, ఆయన టీడీపీలో చేరడానికి ప్రయత్నించారు, కానీ భీమిలి ఎమ్మెల్యే గంటా శ్రీనివాసరావు ఆయన చేరికను వ్యతిరేకించినట్లు సమాచారం. ఈ వ్యతిరేకత భవిష్యత్ ఎన్నికలలో తన కుమారుడి అభ్యర్థిత్వ ప్రణాళికలకు సంబంధించినదని చెప్పబడింది. ఉత్తరాంధ్రలో జనసేనను బలోపేతం చేయడానికి అవంతి చేరిక ఉపయోగపడుతుందా లేదా అని పవన్ కళ్యాణ్ అంచనా వేస్తున్నారని వర్గాలు సూచిస్తున్నాయి.