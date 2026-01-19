సోమవారం, 19 జనవరి 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : సోమవారం, 19 జనవరి 2026 (11:42 IST)

జనసేనలోకి అవంతి శ్రీనివాసరావు..?

Janasena
అవంతి శ్రీనివాసరావు వేర్వేరు పార్టీల నుండి మూడు ఎన్నికలలో విజయం సాధించారు. 2019 ఎన్నికల తర్వాత, ఆయన జగన్ మంత్రివర్గంలోకి ప్రవేశించారు. ఆ సమయంలో విశాఖ నుండి మంత్రివర్గంలో ఏకైక ప్రతినిధిగా ఉన్నారు. అయితే, రెండున్నర సంవత్సరాలలోపే మంత్రివర్గం నుండి తొలగించబడటంతో అవంతి రాజకీయ గ్రాఫ్ ఒక్కసారిగా పడిపోయింది. తరువాత ఆయన జిల్లా పార్టీ అధ్యక్షుడిగా నియమితులయ్యారు. కానీ త్వరలోనే ఆ పదవిని కోల్పోయి, ఆయన స్థానంలో పంచకర్ల రమేష్ బాబు నియమితులయ్యారు. 
 
ఆన్‌లైన్‌లో వెలుగు చూసిన అనేక అభ్యంతరకరమైన ఆడియో లీక్‌ల కారణంగా ఆయన రాజకీయ ప్రతిష్ట తీవ్రంగా దెబ్బతింది. ఈ వివాదాలు పార్టీలో, ప్రజలలో ఆయన స్థానాన్ని బలహీనపరిచాయి. అయినప్పటికీ, అవంతి 2024 ఎన్నికలలో భీమిలి నుండి టికెట్ సంపాదించగలిగారు. ఆయన 92,401 ఓట్ల భారీ తేడాతో ఓటమి పాలయ్యారు. ఇది ఆయన కెరీర్‌లో అతిపెద్ద ఎదురుదెబ్బలలో ఒకటిగా నిలిచింది. 
 
ఈ ఓటమి తర్వాత, అవంతి శ్రీనివాసరావు రాజకీయంగా దూరంగా వున్నారు. పార్టీకి రాజీనామా చేశారు. తాను రాజకీయాల నుండి కొంతకాలం విరామం తీసుకుంటానని ఆయన బహిరంగంగా ప్రకటించారు.ఇది ఆయన భవిష్యత్ ప్రణాళికల గురించి అనిశ్చితిని సూచించింది. ఇంతలో, ఆయన కుమార్తె లక్ష్మీ ప్రియాంక వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్‌లో కొనసాగారు. ఇది అవంతి తిరిగి రాజకీయాల్లోకి రావడానికి ఆమె స్థానాన్ని వ్యూహాత్మకంగా ఉపయోగించుకోవచ్చని చాలామంది నమ్మడానికి దారితీసింది.
 
అయితే, ఆ అంచనా త్వరలోనే మారింది. గ్రేటర్ విశాఖపట్నం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్‌లో పార్టీ మేయర్‌పై ప్రవేశపెట్టిన కీలక అవిశ్వాస తీర్మానానికి ముందు లక్ష్మీ ప్రియాంక కూడా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి రాజీనామా చేశారు. ఈ చర్య సంబంధాలను పూర్తిగా తెంచుకోవాలనే అవంతి నిర్ణయాన్ని స్పష్టంగా సూచించింది. 
 
ఇప్పుడు అవంతి రాజకీయ పునరాగమనం కోసం ప్రయత్నిస్తున్నారని, జనసేన పార్టీపై దృష్టి సారించారని ఊహాగానాలు జోరుగా వినిపిస్తున్నాయి. ఆయన తొలి రాజకీయ ప్రస్థానం ప్రజారాజ్యం పార్టీ నుండి ప్రారంభమైంది, అక్కడ ఆయన 2009లో భీమిలి ఎమ్మెల్యేగా గెలుపొందారు. 
 
పీఆర్పీ కాంగ్రెస్‌లో విలీనమైన తర్వాత, అవంతి కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేగా కొనసాగి, ఆ తర్వాత మళ్లీ పార్టీలు మారారు. ఇప్పుడు ఆయన జనసేనలో చేరడానికి మెగా కుటుంబం, కాపు సామాజిక వర్గంతో తన పాత సంబంధాలను ఉపయోగించుకుంటున్నారని భావిస్తున్నారు. 
 
అంతకుముందు, ఆయన టీడీపీలో చేరడానికి ప్రయత్నించారు, కానీ భీమిలి ఎమ్మెల్యే గంటా శ్రీనివాసరావు ఆయన చేరికను వ్యతిరేకించినట్లు సమాచారం. ఈ వ్యతిరేకత భవిష్యత్ ఎన్నికలలో తన కుమారుడి అభ్యర్థిత్వ ప్రణాళికలకు సంబంధించినదని చెప్పబడింది. ఉత్తరాంధ్రలో జనసేనను బలోపేతం చేయడానికి అవంతి చేరిక ఉపయోగపడుతుందా లేదా అని పవన్ కళ్యాణ్ అంచనా వేస్తున్నారని వర్గాలు సూచిస్తున్నాయి.

బాలీవుడ్‌లో మతపరమైన వివక్ష ఉందా? రెహ్మాన్‌ను నిలదీసిన కంగనా రనౌత్

బాలీవుడ్‌లో మతపరమైన వివక్ష ఉందా? రెహ్మాన్‌ను నిలదీసిన కంగనా రనౌత్బాలీవుడ్ చిత్రపరిశ్రమలో మతపరమైన వివక్ష ఉందంటూ ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు ఏఆర్ రెహ్మాన్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై బీజేపీ ఎంపీ, బాలీవుడ్ నటి కంగనా రనౌత్ తీవ్రంగా మండిపడ్డారు. రెహ్మాన్‌ను ఆమె విద్వేషపూరిత వ్యక్తిగా విమర్శించారు. పైగా, తాను నటించిన 'ఎమర్జెన్సీ' చిత్రానికి సంగీతం వహించేందుకు నిరాకరించారంటూ సంచలన ఆరోపణలు చేశారు.

బాక్సాఫీస్‌ను షేక్ చేస్తున్న మన శంకరవరప్రసాద్ గారు

బాక్సాఫీస్‌ను షేక్ చేస్తున్న మన శంకరవరప్రసాద్ గారుమెగాస్టార్ చిరంజీవి నటించిన 'మన శంకరవరప్రసాద్ గారు' బాక్సాఫీస్‌ను షేక్ చేస్తున్నారు. ఆయన మరోమారు తన స్టామినా ఏంటో ఈ చిత్రం ద్వారా నిరూపించారు. అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కి సంక్రాంతి పండుగకు విడుదలైన ఈ చిత్రం బ్లాక్ బస్టర్ హిట్‌ మూవీగా నిలిచింది. దీంతో వసూళ్ళ ప్రభంజనం సృష్టిస్తోంది. ఈ చిత్రం విడుదలైన కేవలం ఆరు రోజుల్లోనే రూ.261 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను సాధించినట్టు మేకర్స్ అధికారికంగా ప్రకటించారు. భారీ పోటీ నడుమ కూడా ఈ చిత్రం రోజురోజుకూ వసూళ్లు అంతకంతకూ పెరుగుతూనే ఉన్నాయి. దీంతో సినీ ట్రేడ్ వర్గాలు సైతం ఆశ్చర్యపోతున్నాయి.

భారత్ నాకు స్ఫూర్తి - నా దేశం నా గురువు - నా ఇల్లు కూడా : ఏఆర్ రెహ్మాన్

భారత్ నాకు స్ఫూర్తి - నా దేశం నా గురువు - నా ఇల్లు కూడా : ఏఆర్ రెహ్మాన్భారతదేశం తనకు స్ఫూర్తి అని, తన దేశం తన గురువు, తన ఇల్లు కూడా అని ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు ఏఆర్ రెహ్మాన్ అన్నారు. కొన్ని సందర్భాల్లో ఒకరి ఉద్దేశాలను ఇతరులు తప్పుగా అర్థం చేసుకునే అవకాశం కూడా ఉందన్నారు. తన మాటలతో ఎపుడూ ఎవరినీ బాధ పెట్టాలని కోరుకోలేదన్నారు. ఈ మేరకు ఆయన తన ఇన్‌స్టా ఖాతాలో ఓ వీడియోను పోస్ట్ చేశారు. సంగీతమనేది ఎల్లవేళలా దేశ సంస్కృతిని అనుసంధానించేందుకు వేడుకగా చేసుకునేందుకు, గౌరవించేందుకు ఒక మార్గంగా ఉందని తెలిపారు.

Ramcharan: ఫైర్ మీదున్నా.. తర్వాతి సవాల్‌కు సిద్ధం అంటున్న రామ్ చరణ్

Ramcharan: ఫైర్ మీదున్నా.. తర్వాతి సవాల్‌కు సిద్ధం అంటున్న రామ్ చరణ్రామ్ చరణ్ తాజా సినిమా పెద్ది కోసం చాలా కసరత్తు చేస్తున్నాడు. తన బాడీని జిమ్ లో కష్టపెడుతున్న ఫొటోలను ఈరోజు తన సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసుకున్నారు. ఇటీవలే ఈ సినిమా భారీ షెడ్యూల్ పూర్తిచేసుకుంది. సంక్రాంతికి కొంత గేప్ ఇచ్చారు. తదుపరి షెడ్యూల్ త్వరలో ప్రారంభంకానుంది. బుచ్చిబాబు సానా దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.

వార్నీ... ఆ చిత్రంపై మోహన్ బాబు ఏమీ మాట్లాడకపోయినా బిగ్ న్యూసేనా?

వార్నీ... ఆ చిత్రంపై మోహన్ బాబు ఏమీ మాట్లాడకపోయినా బిగ్ న్యూసేనా?మంచు మోహన్ బాబు గురించి వేరే చెప్పనక్కర్లేదు. సినిమాలు వేరు వ్యక్తిగత జీవితం వేరు అంటారాయన. సినిమాల గురించి మాట్లాడాల్సినప్పుడు మాట్లాడుతాం కానీ వ్యక్తిగతంగా పండుగలు, ఇతర కార్యక్రమాలు నిర్వహించేటపుడు సినిమాల గురించి మాట్లాడను అంటుంటారు. ఆమధ్య మంచు మనోజ్ విషయంలో గుచ్చిగుచ్చి ప్రశ్నించిన విలేకరులపై విరుచుకపడ్డారు. తమ వ్యక్తిగత విషయాల్లోకి ఎందుకు దూరుతున్నారంటూ మండిపడ్డారు. అయినప్పటికీ విలేకరులు మాత్రం ఆయనతో మాట్లాడించటానికి బాగా ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు.

క్యాన్సర్ అవగాహనకు మద్దతుగా 2026 ముంబయి మారథాన్‌లో హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ పరివర్తన్

క్యాన్సర్ అవగాహనకు మద్దతుగా 2026 ముంబయి మారథాన్‌లో హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ పరివర్తన్క్యాన్సర్ గురించి అవగాహన, ముందస్తుగా గుర్తించేందుకు మద్దతుగా జనవరి 18న నిర్వహిస్తున్న టాటా ముంబయి మారథాన్ 2026లో పాల్గొనేందుకు హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ తన కార్పొరేట్ సామాజిక బాధ్యత కార్యక్రమం పరివర్తన్ ద్వారా దాదాపు 1,500 మంది ఉద్యోగులను పంపిస్తోంది. క్యాన్సర్ సంరక్షణకు అంకితమైన, భారతదేశంలోని పురాతన లాభాపేక్షలేని సంస్థ ఇండియన్ క్యాన్సర్ సొసైటీ (ICS)తో బ్యాంక్ భాగస్వామ్యాన్ని కుదుర్చుకుంది. ఆరోగ్య సంరక్షణ, పరిశుభ్రతకు పెద్ద పీట వేస్తూ, హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ పరివర్తన్ ప్రాథమిక, నివారణ ఆరోగ్య సంరక్షణకు ప్రాప్యతను మెరుగుపరచడం, ఆరోగ్య మౌలిక సదుపాయాలను బలోపేతం చేయడం, సమాజాలలో ఆరోగ్యాన్ని కోరుకునే ప్రవర్తనను ప్రోత్సహించడంపై దృష్టి పెడుతోంది.

పురుషుల కంటే మహిళలు చలికి వణికిపోతారు, ఎందుకని?

పురుషుల కంటే మహిళలు చలికి వణికిపోతారు, ఎందుకని?మగవారి కంటే ఆడవారికే చలి ఎక్కువగా అనిపిస్తుందన్నది శాస్త్రీయంగా వాస్తవమని తేలింది. దీని వెనుక కొన్ని ముఖ్యమైన శారీరక మరియు జీవసంబంధిత కారణాలు ఉన్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. మగవారిలో మెటబాలిజం రేటు ఆడవారి కంటే సుమారు 23 శాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది. మెటబాలిజం అనేది మనం తీసుకున్న ఆహారాన్ని శక్తిగా మార్చే ప్రక్రియ. ఈ ప్రక్రియలో వేడి పుడుతుంది. మగవారి మెటబాలిజం వేగంగా ఉండటం వల్ల వారి శరీరం సహజంగానే ఎక్కువ వేడిని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. మగవారి శరీరంలో కండరాల శాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది.

గుండెకి ఈ పండ్లు ఆరోగ్యం

గుండెకి ఈ పండ్లు ఆరోగ్యంఇటీవలికాలంలో గుండె సమస్యలతో ఇబ్బందిపడేవారి సంఖ్య పెరుగుతోంది. గుండె ఆరోగ్యం కోసం జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే అలాంటి సమస్యలు దరిచేరవు. ఇందుకుగాను ఇప్పుడు చెప్పుకోబోయే రసాలను తాగుతుంటే గుండెకి మేలు కలుగుతుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. క్రాన్‌బెర్రీస్‌లో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఆంథోసైనిన్‌లు, ఫ్లేవనాల్స్, విటమిన్ సి, ఇ పుష్కలం. ఈ యాంటీఆక్సిడెంట్లు ధమనులలో ఫలకం ఏర్పడకుండా నిరోధిస్తాయి. దానిమ్మ రసం గుండె ఆరోగ్యం, రక్తం గడ్డకట్టడం, నరాల ప్రేరణలకు సహాయపడే వివిధ పోషకాలతో సమృద్ధిగా ఉంటుంది. ఫైబర్ అధికంగా ఉండే నారింజ మీ జీర్ణవ్యవస్థను కొలెస్ట్రాల్‌ను గ్రహించకుండా నిరోధించి గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది.

అల్పాహారం, ఒత్తిడి, రాత్రిపూట నిద్ర... మధుమేహంతో లింక్

అల్పాహారం, ఒత్తిడి, రాత్రిపూట నిద్ర... మధుమేహంతో లింక్మధుమేహం అనేది ఒక సాధారణ వ్యాధిగా మారింది, అయితే కొన్ని అలవాట్ల ద్వారా మధుమేహం వచ్చే ప్రమాదాన్ని తగ్గించుకోవచ్చు, ఈ అలవాట్ల గురించి తెలుసుకుందాం. తరచుగా కొందరు అల్పాహారం మానేస్తారు. ఈ అలవాటు మధుమేహం ప్రమాదాన్ని మరింత పెంచుతుంది. ఉదయాన్నే అల్పాహారం తీసుకోవడం ఆరోగ్యానికి చాలా ముఖ్యం. ఎక్కువ పని ఒత్తిడి వల్ల మధుమేహం వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. ఒత్తిడి వల్ల ఇన్సులిన్ ఉత్పత్తిని నిరోధించే కార్టిసాల్ హార్మోన్ పెరుగుతుంది. ఒత్తిడిని తగ్గించడానికి, ధ్యానం, క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయాలి. రాత్రిపూట మేల్కొని ఉండడం చాలా మందికి అలవాటు. రాత్రి ఆలస్యంగా నిద్రపోవడం వల్ల శరీరంలో హార్మోన్ల అసమతుల్యత ఏర్పడుతుంది.

హైదరాబాద్‌లో తమ 25 ఏళ్ల కార్యకలాపాలను వేడుక జరుపుకున్న టిబిజెడ్-ది ఒరిజినల్

హైదరాబాద్‌లో తమ 25 ఏళ్ల కార్యకలాపాలను వేడుక జరుపుకున్న టిబిజెడ్-ది ఒరిజినల్చరిత్ర, సంస్కృతి , విలాసాన్ని ముడిపెట్టే ఒక చారిత్రాత్మక సందర్భంలో, భారతదేశంలో అత్యంత గౌరవనీయమైన ఆభరణాల బ్రాండ్ అయిన టిబిజెడ్-ది ఒరిజినల్, నేడు హైదరాబాద్‌లోని హిమాయత్‌నగర్‌లో తమ కొత్త షోరూమ్‌ను ప్రారంభించినట్లు వెల్లడించింది. ఇప్పటికే నగరంతో బలమైన బ్రాండ్ మరియు ప్రత్యేకమైన అనుబంధంను ఏర్పరచుకోవటంతో ఈ కొత్త స్టోర్, హిమాయత్ నగర్ మెయిన్ రోడ్‌లోని ప్రధాన హై స్ట్రీట్ ప్రాంతంలో ఉన్న తమ కస్టమర్లకు ఉన్నతమైన కొనుగోలు అనుభవాన్ని అందించనుంది.
