Jana Sena: తెలంగాణలోని అన్ని పార్టీ కమిటీలను రద్దు చేసిన జనసేన
జనసేన తెలంగాణలోని అన్ని పార్టీ కమిటీలను రద్దు చేస్తూ అధికారిక ప్రకటన జారీ చేసింది. జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ఆదేశాల మేరకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. రద్దు చేసిన కమిటీల స్థానంలో తాత్కాలిక కమిటీలను నియమించారు.
ఈ ప్రకటనను జనసేన తెలంగాణ ఇన్ఛార్జ్ రామ్ తల్లూరి చేశారు. పార్టీ ఈ నిర్ణయాన్ని ఎక్స్లో ఒక పోస్ట్ ద్వారా పంచుకుంది. పార్టీని క్షేత్రస్థాయి నుంచి పునర్వ్యవస్థీకరించాలనే అధినేత సంకల్పానికి అనుగుణంగానే ఈ చర్య తీసుకున్నట్లు పేర్కొంది.
నోటిఫికేషన్ ప్రకారం, జీహెచ్ఎంసీ, వీర మహిళ, యువజన, విద్యార్థి కమిటీలను రద్దు చేశారు. వాటి స్థానంలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పరిమిత సంఖ్యలో సభ్యులతో తాత్కాలిక కమిటీలను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ తాత్కాలిక కమిటీలు 30 రోజుల పాటు పనిచేస్తాయని పార్టీ స్పష్టం చేసింది.
ఈ కాలంలో, సభ్యులు నియోజకవర్గాలను, జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలోని 300 వార్డులను సందర్శిస్తారు. వారు ఐదుగురు సభ్యులతో కూడిన జాబితాను తయారు చేసి పార్టీ కార్యాలయానికి సమర్పిస్తారు. త్వరలోనే కొత్త కమిటీలను నియమిస్తామని జనసేన పేర్కొంది.
తెలంగాణ వ్యాప్తంగా పార్టీ సంస్థాగత నిర్మాణాన్ని బలోపేతం చేయడమే దీని లక్ష్యం. ఈ నిర్ణయం పార్టీ శ్రేణుల్లో ఉత్సాహాన్ని నింపడానికి సహాయపడుతుందని తెలంగాణ జనసేన నాయకులు భావిస్తున్నారు. నాయకత్వం తీసుకున్న నిర్ణయానికి కట్టుబడి ఉంటామని పార్టీ సభ్యులు తెలిపారు.
ఈ పరిణామం ఒక కీలక సమయంలో చోటుచేసుకుంది. గత వారం హైదరాబాద్లో, రాబోయే జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికల్లో జనసేన పోటీ చేస్తుందని పవన్ కళ్యాణ్ ప్రకటించారు, ఇది పునర్వ్యవస్థీకరణ చర్యకు రాజకీయ ప్రాధాన్యతను సంతరించింది.