వరంగల్, విజయవాడ జాతీయ రహదారులు అనుసంధానించే ప్రాజెక్టు
హైబ్రిడ్ యాన్యుటీ మోడల్ కింద 100 కిలోమీటర్ల రహదారులను నాలుగు లేన్లుగా అభివృద్ధి చేయాలనే ప్రభుత్వ ప్రణాళికలలో, ఎన్హెచ్ 163పై ఉన్న భువనగిరి, ఎన్హెచ్ 65పై ఉన్న చిట్యాల మధ్య 43 కిలోమీటర్ల పొడవైన రహదారిని వరంగల్, విజయవాడ జాతీయ రహదారులకు అనుసంధానించే ప్రాజెక్ట్ ఒకటి.
ప్రణాళికలో ఉన్న ఇతర రహదారి మార్గాలలో, ఔటర్ రింగ్ రోడ్డుకు (ఓఆర్ఆర్) సమాంతరంగా సాగే మెదచల్-షమీర్పేట్, దుండిగల్-మెదచల్ రహదారులు (ప్రతిదీ సుమారు 10 కిలోమీటర్లు), ఓఆర్ఆర్ గుండా వెళ్లే 15 కిలోమీటర్ల హయత్నగర్-అనజ్పూర్ రహదారి, కుంట్లూరు మీదుగా హయత్నగర్ నుండి తారామతిపేట్ వరకు ఉన్న 10 కిలోమీటర్ల రహదారి ఉన్నాయి.
ప్రస్తుతం ఈ రహదారులను మధ్యలో డివైడర్తో నాలుగు లేన్లుగా అభివృద్ధి చేయడానికి హ్యామ్ (హెచ్ఏఎం) కింద ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నారని ఆర్అండ్బి ఉన్నతాధికారి తెలిపారు. ఆర్అండ్బి నెట్వర్క్ కింద ఉన్న 29,000 కిలోమీటర్ల రహదారులలో 12,000 కిలోమీటర్ల రహదారుల నిర్మాణం హెచ్ఏఎం (హెచ్ఏఎం) పద్ధతిలో జాతీయ రహదారుల నమూనా ఆధారంగా జరుగుతుంది.
అయితే ప్రయాణికులపై టోల్ పన్ను భారం మోపరు. రహదారుల విస్తరణ, బలోపేతం, నిర్వహణ కోసం ఉద్దేశించిన ఈ ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్టు మొదటి దశకు ఆమోదం లభించింది. మొత్తం 5,824.27 కిలోమీటర్ల పొడవు గల 419 రహదారులను 32 ప్యాకేజీలుగా విభజించారు. దీనికి రూ. 11,399 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో ఆమోదం లభించింది.